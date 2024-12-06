Магия вне закона. Шахматистка из-за поражения на турнире судится с колдуном

Шахматистка из Петербурга обратилась в суд с исковым заявлением на колдуна

Без шаха и мата.

У мировых судей в Санкт-Петербурге зарегистрирован иск к специалисту по магии. Он не провел обряд шахматистке, который обеспечил бы ей преимущество на турнире. Теперь спортсменка требует, чтобы колдун вернул ей 50 779 рублей.

Дьявольский номер

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила в своем Telegram-канале, что 5 декабря в городе был зарегистрирован иск к специалисту в области магии. Причина — нарушение закона о защите прав потребителей. Шахматистка обратилась к колдуну Дмитрию (причем его фамилии девушка до сих пор не знает) с целью проведения обрядов для получения преимущества на турнирах, но ей попался шарлатан.

Изначально спортсменка перевела за оказание услуг 7622 рубля на счет мужчины, однако, как сообщила далее, свою часть работы Дмитрий не выполнил. Скорее всего, шахматистка не смогла выиграть соревнования.

«Девушка просит суд взыскать с Дмитрия с адресом электронной почты devil материальный ущерб в общей сумме 35 779 рублей (переведенная сумма, проценты, юристу 17 000 рублей, видимо, за составление искового заявления) и моральный вред в 15 000 рублей», — объясняет Лебедева.

Как пишет истец в своем заявлении, ее доверчивое отношение было использовано в корыстных целях. Девушка «перестала доверять людям и очень страдает по этому поводу».

«Мне всегда казалось, что игра в шахматы развивает мозг... Не хочу обижать вид спорта, но доля сомнений во мне зародилась», — резюмировала Лебедева.

По словам специалиста, иск пока к производству не принят.

Гадалка Сотниковой

В похожей, как и у петербурженки, но более неприятной ситуации оказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Пару лет назад девушка с помощью магии хотела решить проблемы в личной жизни. Гадалка, которая была найдена через социальные сети, пообещала исправить ситуацию за несколько сеансов, за которые взяла 2 миллиона рублей. Спортсменка перевела частями деньги, после чего колдунья пропала.

После этого Сотникова обратилась в полицию, и расследование показало, что по такой схеме работала целая группа «экспертов». Главная гадалка успела сбежать за границу. Дальнейшая судьба дела неизвестна.

Фото Global Look Press

Хайп «Сокола»

Осенью казанский «Сокол» взорвал медиапространство, разместив вакансию на должность таролога. Клуб искал специалиста, который «сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне».

Казанцы предлагали тарологу от 300 тысяч рублей в месяц, обещали гибкий график, возможность работать удаленно, а также профессиональный рост и развитие.

За короткий промежуток времени в клуб поступило 600 резюме. В пресс-службе «Сокола» сообщили, что в команду хотят устроиться «ведьмы в третьем поколении, особые методисты йоги и другие люди, которые предлагают разную консультацию эзотерического характера». Прием заявок временно приостановили, чтобы выбрать идеального кандидата. Хотя, возможно, вакансия «Сокола» — лишь попытка привлечь к себе внимание. Успешная.

Темная магия

Кубок Африки-2023 проходил в Кот-д'Ивуаре. Команда-хозяйка шла по турниру очень неровно: в полуфинал «Слонов» занесло лишь благодаря сложной схеме с выходом из группы трех команд. Особенно маленькими шансы сборной на высокие результаты выглядели после краха в матче с Экваториальной Гвинеей (0:4).

Как это часто бывает в Африке, болельщики связали это фиаско не с плохой формой игроков или тактическими ошибками тренерского штаба, а с магией. Фанаты посчитали, что во всем виновато проживающее в небольшой деревеньке неподалеку от Абиджана сообщество знахарей и колдунов, писал Le Monde. Якобы 70-летняя ведьма Амели Туо Лат продала матч Кот-д'Ивуара противникам и навела на игроков порчу. В итоге в деревню приехала группа ультрас и подожгла ее дом. К счастью, женщина заблаговременно уехала к сестре в другое поселение.

Никита Петрищев