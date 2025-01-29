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«Вас интересуют только деньги». Партнер Карлсена жестко ответил ФИДЕ

Партнер Магнуса Карлсена Бюттнер обвинил руководителей ФИДЕ в двуличности
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Магнус Карлсен, Ян-Хенрик Бюттнер.

Ян-Хенрик Бюттнер назвал Аркадия Дворковича и Эмиля Сутовского «хорошим» и «плохим» полицейскими.

Конфликт между ФИДЕ и проектом Freestyle Chess во главе с Магнусом Карлсеном и Яном-Хенриком Бюттнером набирает обороты. Напомним, что на этой неделе Бюттнер заявил, что ФИДЕ потребовала полмиллиона долларов, чтобы называть серию Freestyle Chess Grand Slam Tour чемпионатом мира. В ответ Бюттнер готов подать в суд и «развалить организацию», наняв лучших юристов. Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко ответил немецкому бизнесмену в своих соцсетях, подчеркнув, что его проект обречен на провал. Также функционер заявил, что «сегодня ФИДЕ, вероятно, находится в лучшем положении, чем когда-либо», поэтому организация легко справится со смутьянами, «сосредоточившимися на интересах немногих людей и ради этого решившими объявить войну».

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Распределили роли

Бюттнер также не стал отмалчиваться, обвинив руководителей ФИДЕ в двуличности. Приводим перевод письма Яна-Хенрика, который выложил официальный аккаунт Freestyle Chess.

«Дорогой Эмиль. За последний год вы, Аркадий [Дворкович] и ФИДЕ прошли долгий путь: от того, как пели мне дифирамбы по телефону и вашей просьбы провести чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 960 в Вайсенхаусе в прошлом году до многочасовых встреч с Аркадием в Лондоне для координации расписания турниров, чтобы гарантировать, что у игроков не возникнет конфликта графиков и обязательств.

Однако сотрудничество стало все более напряженным. Ярким примером стало приглашение Магнуса и Фабиано сыграть Freestyle Chess Summit в Сингапуре, поступившее от Дворковича, однако по прибытии нас просто заблокировали и проигнорировали. Похоже, тактика ФИДЕ «хороший полицейский (Аркадий)/плохой полицейский (Эмиль)» была обречена на провал. Теперь ФИДЕ, кажется, полностью отказалась от притворства, заняв конфронтационную позицию по отношению к игрокам.

По моему мнению, этот сдвиг контрпродуктивен. Вместо того чтобы конструктивно взаимодействовать с нами, организаторами Freestyle Chess Grand Slam Tour, ФИДЕ отдалила от себя тех самых игроков, которые являются ее главными активами. Тем не менее Freestyle остается открытым для диалога и стремится к сотрудничеству с ФИДЕ, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Позвольте мне еще раз прояснить: наш тур не является чемпионатом мира в традиционном смысле, как я уже объяснял и Аркадию, и Виши [Ананду]. Он называется Freestyle Chess Grand Slam Tour. В конце каждого года мы награждаем чемпиона по Freestyle Chess — формату, который может развиваться в будущем, потенциально выходя за рамки Chess960 в другие новые форматы, но не классические шахматы.

Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press

Титул «чемпион мира» в этом контексте отражает уникальный формат наших мероприятий, а не попытку бросить вызов традиционному циклу чемпионатов мира ФИДЕ. Если проблема ФИДЕ действительно заключается в использовании терминологии «чемпионат мира», ей пришлось бы заняться аналогичными случаями, такими как чемпионат мира Bughouse, в котором участвовали даже такие игроки, как Дин Лижэнь. Однако ФИДЕ не наказала Дина или других за участие. Эта непоследовательность раскрывает истинный мотив действий ФИДЕ: деньги.

Несмотря на готовность Freestyle выплачивать ФИДЕ по 100 тысяч долларов в год — исключительно в качестве жеста доброй воли и во избежание преследований, — эта сумма была отвергнута. Требуемая ФИДЕ сумма в 500 000 долларов неоправданно высока для формата, который не предполагает участия ФИДЕ, что приводит к выводу, что основным фактором является денежная выгода. Наши спонсоры, многие из которых предпочитают вообще избегать ассоциации с ФИДЕ, поддерживают наше решение оставаться независимыми.

Недавние действия ФИДЕ, такие как угрозы игрокам санкциями и требование подписывать соглашения под неправомерным давлением и без юридической консультации, вызывают глубокую обеспокоенность. Это неэтично и непрофессионально. ФИДЕ пытается использовать свое доминирующее положение на рынке, чтобы силой заставить игроков подчиниться. Такая тактика неприемлема, и Freestyle продолжит защищать интересы игроков от этих злоупотреблений властью.

В отличие от подхода ФИДЕ, Freestyle ставит игроков на первое место. Вот почему мы наняли юристов, чтобы защитить их от чрезмерного влияния ФИДЕ. Ни один игрок не нарушил своих обязательств; вместо этого ФИДЕ является стороной, действующей ненадлежащим образом. Freestyle по-прежнему сосредоточен на создании позитивной среды для шахматистов, позволяя им сосредоточиться на своих играх без давления и ненужного политического вмешательства».

ФИДЕ и&nbsp;Магнус Карлсен. «Если вам нужна война, лучше нас не испытывать». ФИДЕ и Карлсен перешли к открытым угрозам

Обобщение

Вышесказанное немецкий бизнесмен сузил в четыре пункта:

— «Freestyle» не конкурирует с ФИДЕ и не претендует на звание «больше, чем ФИДЕ».

— ФИДЕ не владеет правами на всю деятельность, связанную с шахматами, и не обладает исключительными полномочиями в отношении слова «мир».

— Freestyle ищет мира, а не конфликта. Мы по-прежнему готовы выплачивать по 50 000 долларов ежегодно, чтобы обеспечить неприкосновенность наших игроков.

— Если ФИДЕ продолжит преследования, Freestyle будет жестко защищать шахматистов столько, сколько потребуется.

«Вместо того чтобы обострять ситуацию, я призываю ФИДЕ вернуться за стол переговоров и начать конструктивную дискуссию. Преследование, угрозы или санкции в отношении игроков не только контрпродуктивны, но и подрывают принципы честной конкуренции и уважения к шахматному сообществу. Я буду доступен для разговора с вами или Аркадием в любое время».

Магнус Карлсен
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