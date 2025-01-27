Гроссмейстер из Узбекистана отказался пожимать руку обладательнице Кубка мира. Дело в религии

Нодирбек Якуббоев подвергся критике болельщиков за сексизм за шахматной доской.

В центр внимания шахматного мира неожиданно попала партия с турнира B фестиваля в Вейк-ан-Зее, где олимпийский чемпион из Узбекистана Нодирбек Якуббоев играл с обладательницей Кубка мира-2023 Рамешбабу Вайшали. Перед началом партии Якуббоев отказался пожимать руку представительнице Индии. Ситуация вызвала волну негативных комментариев в соцсетях. После чего Якуббоев пояснил, что дело совсем не в персоне его соперницы, а в религии, которая не позволяет ему прикасаться к посторонним женщинам.

Ответ Якуббоева

В ответ на это Нодирбеку прислали видео, где он пожимает руку Дивье Дешмукх пару лет назад. После этого Нодирбеку пришлось подробно объясниться в своих социальных сетях.

«Дорогие друзья-шахматисты! Хочу объяснить ситуацию, которая произошла перед партией с Вайшали. При всем уважении к женщинам и индийским шахматистам, хочу сообщить, что я не трогаю женщин по религиозным соображениям. Я уважаю Вайшали и ее брата (Рамешбабу Прагнанандха) как сильнейших шахматистов Индии. Если я оскорбил ее своим поведением, я приношу извинения. У меня есть несколько дополнительных пояснений:

1. Шахматы — не харам.

2. То, что я делал раньше (имея в виду партию с Дивьей в 2023 году и другие подобные случаи), я считаю неправильным для себя.

3. Я делаю то, что считаю необходимым. Я не настаиваю на том, чтобы другие не пожимали руки противоположному полу или чтобы женщины носили хиджаб или паранджу. Это их дело.

Сегодня я рассказал об этом Ирине Бульмаге (еще одной участнице турнира Challengers в Вейк-ан-Зее). Она согласилась. Но когда я пришел в игровой зал, арбитры сказали мне, что я должен хотя бы сделать намасте в качестве жеста. В случае с Дивьей и Вайшали я не мог им сказать об этом до игры, и возникала неловкая ситуация».

Фото Getty Images

Плотная борьба

Партия между Якуббоевым и Вайшали состоялась в прошлый вторник, 21 января, в рамках Challengers. Это второй турнир в рамках Вейк-ан-Зее, его победитель на следующий год играет в Masters. Кстати, ту партию Нодирбек проиграл. После этого Якуббоев обыграл Айдына Сулейманлы и Ирину Бульмагу, а также сыграл вничью с Фредериком Сваном и проиграл Эдиз Гюрель. За пять туров до конца в активе представителя Узбекистана четыре очка и только 10-е место из 14 (уже потерял 10,6 пункта рейтинга).

Вайшали набрала на пол-очка больше и занимает седьмое место (прибавила 9,5 пункта). Помимо Якуббоева, она также переиграла 11-летнего аргентинца Фаустино Оро, уступила Казыбеку Ногербеку, а еще пять партий завершила вничью.

В рамках Challengers лидирует Тай Дай Ван Нгуен, представляющий Чехию (6,5 очка). На пол-очка отстает местный гроссмейстер Эрвин л'Ами.

В Masters лидируют три человека: действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу, Нодирбек Абдусатторов и Рамешбабу Прагнанандха, набравшие по 5,5 очка. На пол-очка от лидирующей группы отстает уроженец Санкт-Петербурга Владимир Федосеев, теперь представляющий Словению. Далее идут чемпион Вейка прошлого года Вей И, другой экс-россиянин Алексей Сарана и Фабиано Каруана. Турнирную таблицу неожиданно замыкает один из героев прошлого года Арджун Эригайси. Индиец проиграл четыре партии из восьми и уже лишился более 30 пунктов рейтинга.