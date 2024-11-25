Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024: основная информация

Что нужно знать об игре за мировую шахматную корону.

Действующий чемпион мира по шахматам

Шахматную корону будет защищать Дин Лижэнь из Китая. К чемпионству его привела не только хорошая игра, но и стечение обстоятельств. Изначально он даже не должен был играть в турнире претендентов, но получил путевку после политической дисквалификации Сергея Карякина. Дин занял в турнире претендентов второе место, но из-за отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать чемпионский титул именно китаец стал соперником официального претендента россиянина Яна Непомнящего в матче на первенство.

Из 14 партий чемпионского поединка Лижэнь выиграл в трех встречах, в трех уступил, еще восемь игр завершились вничью. На тай-брейке китаец победил со счетом 2,5:1,5. После успеха в матче и проведенного сразу же после него турнира в Бухаресте Лижэнь взял длительную паузу. После возвращения китаец играет крайне неудачно: он опустился в рейтинге ФИДЕ на 23-е место, а его безвыигрышная серия в классических шахматах, которая длится с января, достигла 28 партий подряд.

Претендент на звание чемпиона мира

Индиец Доммараджу Гукеш выиграл турнир претендентов в 2024 году (пять побед, восемь ничьих, одно поражение), на пол-очка опередив Яна Непомнящего, Фабиано Каруану и Хикару Накамуру. На тот момент Гукешу было 17 лет, что сделало его самым молодым победителем турнира претендентов в истории. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге ФИДЕ.

Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Дата и место проведения матча за мировую шахматную корону

Первая партия матча на первенство мира состоится в понедельник, 25 ноября. Шахматисты будут играть в отеле Resorts World Sentosa в Сингапуре.

Регламент матча за звание чемпиона мира по шахматам

Матч состоит из 14 партий, за победу присуждается 1 очко, за ничью — 0,5. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов у каждого игрока, 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 61-го.

В случае счета 7:7 по итогам 14 партий играется тай-брейк: четыре партии с контролем времени 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. В случае ничьей будут проводиться две партии с укороченным контролем (10 минут + 5 секунд). Если и они не выявят победителя, шахматисты сыграют две партии в блиц (3 минуты + 2 секунды). Наконец, в случае ничейного результата в блицпартиях гроссмейстеры будут играть с тем же контролем до первой победы.

Дин Лижэнь. Фото AFP

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам

25 ноября. 1-я партия

26 ноября. 2-я партия

27 ноября. 3-я партия

29 ноября. 4-я партия

30 ноября. 5-я партия

1 декабря. 6-я партия

3 декабря. 7-я партия

4 декабря. 8-я партия

5 декабря. 9-я партия

7 декабря. 10-я партия

8 декабря. 11-я партия

9 декабря. 12-я партия

11 декабря. 13-я партия

12 декабря. 14-я партия

Партии начинаются в 12.00 по московскому времени. 13 декабря при необходимости будет проведен тай-брейк.

Призовой фонд матча за мировую шахматную корону

Призовой фонд составит 2,5 миллиона долларов — на 500 тысяч больше, чем в предыдущий раз. Если противостояние завершится в классических партиях, каждый участник получит по 200 тыс. за победу, остальная сумма распределится поровну. Если победитель определится на тай-брейке, чемпион получит 1,3 миллиона долларов, а проигравший — 1,2 миллиона. Титульным спонсором матча является корпорация Google.

Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Прогноз на матч за мировую корону

Фаворитом по версии букмекеров считается Гукеш: он превосходит Лижэня по рейтингу (2783 пункта против 2728), а также успешнее провел 2024 год. Доммараджу помог сборной Индии выиграть шахматную олимпиаду, набрав 9 очков из 11 (рейтинговый перформанс: 3056 пунктов). На стороне Лижэня — опыт (32-летний гроссмейстер трижды участвовал в турнирах претендентов и один раз — в матче на первенство) и преимущество по личным встречам в классических партиях (две победы Дина, одна ничья).

Как проводились поединки за шахматную корону в прошлом

Первый матч за звание чемпиона мира состоялся в 1886 году. С тех пор чемпион должен защищать шахматную корону в поединке против претендента. Однако четкая система определения соперника чемпиона по спортивному принципу возникла лишь в середине ХХ века, когда был проведен первый турнир претендентов.

Изначально матчи проводились без определенного количества партий (например, играли до шести побед без учета ничьих), но позже регламент менялся. Окончательно от старой системы отказались после матча Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который затянулся на пять месяцев и 48 партий.

В период раскола шахматного мира на ФИДЕ и ПША титул по версии ФИДЕ четыре раза определялся в нокаут-турнире вместо традиционного матча чемпиона с претендентом. Трижды в истории — в 1948, 2005 и 2007 годах — шахматная корона разыгрывалась по круговой системе.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Список чемпионов мира по шахматам

Дин Лижэнь является 17-м чемпионом мира. До него общепризнанными королями становились 16 шахматистов, шесть из них в матчах представляли СССР, один — СССР и Россию, еще один — Россию.

Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия/США)

Эмануил Ласкер (Германия)

Хосе Рауль Капабланка (Куба)

Александр Алехин (Франция)

Макс Эйве (Нидерланды)

Михаил Ботвинник (СССР)

Василий Смыслов (СССР)

Михаил Таль (СССР)

Тигран Петросян (СССР)

Борис Спасский (СССР)

Роберт Фишер (США)

Анатолий Карпов (СССР)

Гарри Каспаров — признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ (СССР/Россия)

Владимир Крамник (Россия)

Вишванатан Ананд (Индия)

Магнус Карлсен (Норвегия)

В период шахматного раскола 1993-2006 годов чемпионами мира по версии ФИДЕ также становились Александр Халифман (Россия), Руслан Пономарев (Украина), Рустам Касымджанов (Узбекистан) и Веселин Топалов (Болгария).

Где смотреть матч за мировую шахматную корону

Матч с комментариями экспертов будут показывать тематические каналы в YouTube. Ходы шахматистов также можно отслеживать на сайте Lichess.org.