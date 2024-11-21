Магнус Карлсен: биография 16-го чемпиона мира

Жизнь и карьера первого номера рейтинга ФИДЕ.

Свен Магнус Ээн Карлсен

Дата рождения: 30 ноября 1990 года

Место рождения: Тенсберг, Норвегия

Вид спорта: шахматы

Рейтинг: 2831 (на ноябрь 2024 года)

Ранние годы

Карлсен родился в Тенсберге, в шахматы его научил играть отец Хенрик, который тоже участвовал в различных турнирах и имеет рейтинг свыше 2000 пунктов. В детстве Магнус увлекался игрой в футбол и изучением географии: в пять лет он знал столицы всех стран мира.

Карлсен заинтересовался шахматами, наблюдая за игрой старшей сестры, в восемь лет начал активно изучать шахматную литературу, а в девять — впервые обыграл отца. Он занимался в школе гроссмейстера Симена Агдестейна, который ранее также был футболистом сборной Норвегии, и брал уроки у экс-чемпиона Норвегии среди юниоров гроссмейстера Торбьерна Рингдаля Хансена.

Начало карьеры

Договорившись со школой, Карлсен в 12 лет отправился в турне по Европе и сыграл 150 официальных партий за год. В 2004 году он поделил первое место на взрослом чемпионате Норвегии, но по дополнительному показателю уступил Берге Эстенстаду. В 2005 году Магнус вновь поделил первое место и проиграл на тай-брейке своему наставнику Агдестейну, но спустя год взял реванш и стал чемпионом страны.

В 13 лет Карлсен получил гроссмейстерское звание, в 14 лет впервые принял участие в Кубке мира в Ханты-Мансийске, где дошел до 1/8 финала, а в 2006 году сыграл за сборную Норвегии на шахматной Олимпиаде. В 17 лет Магнус дошел до полуфинала Кубка мира, а также поделил первое место с Левоном Ароняном на престижном турнире в Вейк-ан-Зее.

В 2009 году Карлсена персонально тренировал Гарри Каспаров* (в России признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), тогда же норвежец возглавил международный рейтинг ФИДЕ. Его показатели позволяли ему принять участие в матчах претендентов на титул чемпиона мира, но Карлсен отказался играть, сославшись на недовольство регламентом.

«Я тренировал норвежца в течение года, в 2009 году. И был уже тогда поражен, насколько точно — на уровне интуиции, без всяких дополнительных просчетов — он способен оценивать позицию на шахматной доске и действовать дальше максимально аккуратно. Мой стиль совершенно другой: он требовал колоссальной концентрации энергии и труда за доской, требовал глубокого просчета множества вариантов, чтобы найти единственный правильный ход в каждой позиции на доске. Карлсен принадлежит к другой чемпионской школе, той, что представляли Хосе Капабланка и Анатолий Карпов: они были способны чувствовать гармонию на шахматной доске и напоминали музыкантов-виртуозов с абсолютным слухом», — писал Каспаров в The New Times.

В 2010 году Магнус выиграл турнир в Вейк-ан-Зее — соревнование, которое позже покорилось ему еще шесть раз.

С 2011 года турнир претендентов начал проходить по круговой системе, и Карлсен принял участие в розыгрыше на правах лидера рейтинга ФИДЕ. Он поделил первое место с Владимиром Крамником, одержав пять побед, потерпев два поражения и семь раз сыграв вничью, опередил россиянина по количеству побед и получил право сыграть матч на первенство мира с индийцем Вишванатаном Анандом.

Фото Global Look Press

Чемпион мира

Матч на первенство мира 2013 года с участием Ананда и Карлсена проходил в Ченнаи (Индия). Родные стены не помогли Вишванатану: Карлсен выиграл пятую, шестую и девятую партии и стал 16-м по счету чемпионом мира, добившись трехочкового преимущества за две партии до конца. Ананд сумел выиграть турнир претендентов, и спустя год состоялся реванш.

Ответный матч, проходивший в Сочи, складывался более напряженно, чем предыдущий: Карлсен открыл счет во второй партии, Ананд выиграл третью партию, а в шестой — не заметил выигрывающей комбинации и не только не смог выйти вперед, но и позволил сделать это норвежцу, потерпев поражение в той встрече. После четырех ничьих подряд Карлсен выиграл 11-ю партию и вновь досрочно выиграл матч.

В 2016 году соперником Карлсена стал Сергей Карякин. Первые семь игр матча в Нью-Йорке завершились вничью, причем в третьей и четвертой партиях Карякин сумел отбиться в тяжелых позициях. В восьмой партии россиянин вышел вперед, одержав победу черными фигурами. После игры Карлсен не явился на пресс-конференцию, за что был оштрафован на 5% от призовых. Сергей был близок к триумфу, но в 10-й партии, где у него была возможность сделать ничью, потерпел поражение. В оставшихся двух партиях игроки разошлись миром и ушли на тай-брейк, состоявший из четырех партий в быстрые шахматы. Первая партия завершилась вничью, а во второй партии у Карлсена была выигранная позиция, но Карякин в очередной раз сумел добиться ничейного результата. По итогам матча Сергей, неоднократно успешно защищавшийся в тяжелых положениях, получил от болельщиков прозвище Министр обороны. Однако в третьей партии Карлсен сумел одержать победу черными фигурами, а в четвертой партии закрепил успех, выиграв при помощи красивой жертвы ферзя.

В том же году Магнус выиграл турнир в Ставангере — одно из наиболее престижных соревнований. Позже он повторил успех еще пять раз.

В 2018 году на матч с Карлсеном, который проходил в Лондоне, вышел американский шахматист Фабиано Каруана. В первой же партии Магнус был близок к победе черными фигурами, но Фабиано сумел отбиться, и после 114 ходов партия завершилась вничью. Дальнейшая борьба была примерно равной, но в шестой партии Каруана владел перевесом, а Карлсен сумел построить «крепость», пожертвовав фигуру. Все 12 партий матча с классическим контролем времени окончились вничью, что произошло впервые в истории шахмат. На тай-брейке Карлсен уверенно победил, выиграв три партии в быстрые шахматы из трех, и остался чемпионом мира.

Соперником Карлсена по матчу 2021 года, который проходил в Дубае, стал Ян Непомнящий. Регламент был изменен: вместо 12 партий было запланировано 14. Во второй партии Карлсен пожертвовал ладью за коня, Непомнящий был близок к тому, чтобы сохранить перевес и одержать победу, но чемпион сумел добиться ничьей. В шестой партии шахматисты оказались в обоюдном цейтноте, у Непомнящего был большой перевес, но Ян упустил преимущество, после чего инициативу перехватил норвежец. Претенденту пришлось вести упорную защиту, но после восьмичасовой борьбы Карлсен все же добился победы и открыл счет в матче. Та партия, продолжавшаяся 136 ходов (рекорд в истории матчей на первенство), оказалась переломной: после нее Непомнящий начал ошибаться, проиграл восьмую, девятую и 11-ю партии и потерпел поражение в матче за три игры до конца.

Фото Global Look Press

Отказ от защиты титула

В 2021 году Карлсен заявил, что, возможно, откажется от участия в следующем матче на первенство мира, если его соперником будет не Алиреза Фируджа — 18-летний гроссмейстер, который на тот момент был вторым в рейтинге ФИДЕ. Вплоть до завершения турнира претендентов 2022 года, который выиграл Непомнящий, Магнус не объявлял о своем окончательном решении. 20 июля, в международный день шахмат, Карлсен отказался от защиты титула, сославшись на отсутствие мотивации. Вакантный титул завоевал Дин Лижэнь, обыграв Непомнящего в матче на первенство 2023 года.

Пятикратный чемпион Нидерландов Аниш Гири предположил, что утрате мотивации способствовало многолетнее пребывание Карлсена на шахматном троне.

«Для Карлсена чемпионат мира — это как для меня чемпионат Голландии. Я вроде доминирую в Голландии много лет, но мотивации играть чемпионат Голландии у меня нет, потому что, когда я выигрываю, никто особо ничего не говорит. При этом я знаю, что можно и не выиграть. Он тоже понимает, что может не выиграть чемпионат мира», — сказал Гири в интервью Илье Левитову.

Ян Непомнящий с пониманием отнесся к решению Карлсена.

«Магнус же действительно всем все доказал. Не стоит забывать, какие гигантские нагрузки испытывают шахматисты при подготовке к матчу. Это очень тяжело, скучно и однообразно. Возможно, Магнус решил, что нет смысла снова выкидывать несколько месяцев из жизни», — высказался об отказе Карлсена Непомнящий.

После утраты чемпионского титула Карлсен продолжил регулярно играть на соревнованиях, но не стал участвовать в турнире претендентов 2024 года, несмотря на то что имел на это право. В 2023 году Магнус впервые в карьере выиграл Кубок мира, турнир покорился ему с пятой попытки.

Карлсен регулярно играет в онлайн-турнирах по блицу и «пуле» на сайте Chess.com, включая «Титульные вторники», Speed Chess Championship и Champions Chess Tour.

Фото Global Look Press

Результаты в быстрых шахматах и блице

Карлсен возглавляет рейтинг ФИДЕ не только по классическим шахматам, но и по рапиду (быстрые шахматы), а также по блицу. В 2009 году Магнус впервые стал чемпионом мира по блицу, а в 2010 году выиграл бронзовую медаль.

На чемпионате мира по рапиду и блицу 2012 года Карлсен выиграл два серебра, а в 2014-м выиграл оба турнира. В 2015 году Магнус защитил титул чемпиона по быстрым шахматам, но в блице остался без медали.

На чемпионате 2016 года Карлсен поделил первое место в двух турнирах, но по дополнительному показателю стал третьим в рапиде и вторым — в блице. Драматичной получилась чемпионская гонка в блице: Карлсен уступил недавнему сопернику по матчу на первенство Карякину, но перед двумя последними турами оторвался на одно очко. Сергей спасся в тяжелой позиции в предпоследней партии и одержал победу, а затем выиграл в последнем туре и догнал норвежца, дважды сыгравшего вничью. Первенства планеты 2017 и 2018 годов завершились одинаковым результатом: пятое место в рапиде и первое — в блице.

Чемпионаты мира 2019, 2022 и 2023 годов принесли Карлсену «Золотой дубль», а в 2021 году Магнус увез с первенства одну бронзовую медаль в рапиде.

Фото Global Look Press

Достижения

Титулы

16-й чемпион мира: 2013-2023 (четыре успешные защиты)

Чемпион мира по быстрым шахматам (5 раз): 2014, 2015, 2019, 2022, 2023

Чемпион мира по блицу (7): 2009, 2014, 2017-2019, 2022, 2023

Победитель Кубка мира: 2023

Победитель командного чемпионата мира по блицу: 2024

Чемпион Норвегии: 2006

Рекорды

Наивысший рейтинг в истории: 2882 пункта

Наибольшее количество выигранных чемпионатов мира по быстрым шахматам

Наибольшее количество выигранных чемпионатов мира по блицу

Наиболее продолжительная беспроигрышная серия на профессиональном уровне в классических шахматах: 125 партий подряд, 2018-2020 гг.

Самый молодой шахматист, возглавивший рейтинг ФИДЕ (19 лет и 32 дня)

Наибольшее количество выигранных турниров в Вейк-ан-Зее: 7 — единолично, 1 — дележ первого места

Наибольшее количество выигранных турниров в Ставангере: 6

Факты

Карлсен возглавляет рейтинг ФИДЕ с 2011 года, норвежец — второй в истории по продолжительности лидерства

Карлсен — единственный в истории обладатель «тройной короны»: он одновременно владел титулом чемпиона мира по классическим шахматам, рапиду и блицу.

По данным университета Амстердама, IQ Карлсена составляет 190 баллов, такой же показатель был у Альберта Эйнштейна

Сколько зарабатывает Карлсен

В 2023 году The Chess Journal поставил Карлсена на третье место в списке самых богатых шахматистов (после Карпова и Каспарова). Его состояние было оценено минимум в 30 млн долларов.

Личная жизнь

Карлсен играет в баскетбол и теннис, а также ходит на лыжах, но особое место в его жизни с детства занимает футбол. Магнус является фанатом мадридского «Реала» и дважды наносил символический первый удар в матчах сливочных. Карлсен увлекается фэнтези-футболом: по ходу сезона-2019/20 он лидировал в официальном фэнтези-турнире АПЛ и в итоге финишировал 10-м среди более семи миллионов игроков. После отказа от чемпионского титула Магнус также активно играл в покер. В 2023 году он заработал на турнире по покеру в Монте-Карло 15 тысяч евро.

В политике Карлсен придерживается социал-демократических взглядов. Противоречивым является его отношение к России: в 2022 году он усомнился в справедливости дисквалификации Сергея Карякина, поддержавшего СВО, и заявил, что не уверен, правильно ли отстранять человека, с мнением которого он не согласен. Однако в 2023 году его риторика сменилась. «Я думаю, что с каждым днем боевых действий на Украине играть против россиян становится все страннее. Раньше я был сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. Особенно не понимая, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, когда это продолжается все дольше и дольше, я все больше убеждаюсь в том, что россиян не стоит допускать. Но это решать не мне», — цитирует Карлсена VG.

В 2024 году норвежец выступил против полноценного возвращения российской и белорусской шахматных федераций. При этом Магнус не отказывается играть против российских шахматистов, а в том же году выступил на командном чемпионате мира по рапиду и блицу в команде с Яном Непомнящим, выиграв золото в блице.

Карлсен не женат. В 2017 году у него был непродолжительный роман с актрисой Синн Кристин Ларсен, позже Магнус встречался с моделью Элизабет Лоренцен Дьенне. В 2024 году гроссмейстера стали регулярно замечать в компании Эллы Виктории Мэлоун.

Фото Global Look Press

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