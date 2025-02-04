Карлсен призывает Дворковича уйти в отставку. Что за этим стоит?

Преференции и доброе отношение работают против главы ФИДЕ.

На этой неделе ФИДЕ решила поставить точку во взаимоотношениях с коммерческой серией Магнуса Карлсена и Яна-Хенрика Бюттнера. В официальном письме Международной федерации говорится, что ФИДЕ не достигла соглашения с организаторами Freestyle Chess Tour по поводу чемпионского титула для победителя серии из десяти турниров в 2025 году. При этом глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что шахматистов, участвующих в турнирах Карлсена/Бюттнера, не исключат из главного чемпионского цикла. Норвежец расценил это как слабость и призвал главу ФИДЕ сложить свои полномочия, которые действуют до 2026 года. И это при том, что у Карлсена и Дворковича всегда были хорошие отношения.

Карлсен отказался признавать полномочия ФИДЕ

«В последние дни ФИДЕ вела активные переговоры с организаторами «Freestyle Chess Tour» о возможном признании их турнира в качестве чемпионата мира, — говорится в письме ФИДЕ. — Несмотря на нашу готовность к сотрудничеству — включая предложение об освобождении участников запланированного турнира 2025 года от обязательств, отказ от взимания взноса за этот этап и просьбу прекратить необоснованные обвинения в адрес ФИДЕ и подрыв классических шахмат — соглашение достигнуто не было.

«Freestyle Chess Tour» отказался признавать полномочия ФИДЕ в вопросе титула чемпиона мира, предпочтя остаться частным турниром, в котором участвуют преимущественно избранные элитные игроки, а не открытым турниром с прозрачной системой квалификации.

Настоящий чемпионат мира должен быть инклюзивным, с четкой и понятной системой отбора, соответствующими правилам и регламентом ФИДЕ, разработанным на основе консенсуса мирового шахматного сообщества, как это реализовано в цикле чемпионатов мира ФИДЕ. Без этих принципов целостность титула оказывается под угрозой.

Учитывая это, игроки, желающие участвовать в турнире «Freestyle Chess Tour» 2025 года, должны подписать персональный отказ до 18:00 CET 4 февраля 2025 года, чтобы сохранить право на участие в официальном цикле ФИДЕ. Этот документ не вводит новых обязательств для игроков, а лишь предоставляет им разовое освобождение от уже существующих контрактных условий ФИДЕ.

Однако если организаторы «Freestyle Chess Tour» уберут из названия турнира слова «чемпионат мира», данные ограничения применяться не будут. ФИДЕ остается открытой к сотрудничеству, но твердо намерена защищать целостность и историю чемпионата мира, а также интересы всего шахматного сообщества».

Ян-Хенрик Бюттнер. Фото Global Look Press

Отказ от титула ЧМ

В итоге ФИДЕ одержала промежуточную победу. Один из главных организаторов серии Freestyle Chess Ян-Хенрик Бюттнер опубликовал обращение к Аркадию Дворковичу, в котором сообщил, что его организация временно отказывается от розыгрыша титула ЧМ, и не видит перспектив в дальнейших переговорах.

Со слов Бюттнера, он четыре дня вел интенсивную переписку с президентом ФИДЕ, которая в итоге привела лишь к открытому письму организации о том, что консенсус не был достигнут.

«Аркадий, вам придется немедленно уйти в отставку, поскольку это уже третий раз за два месяца, когда вы не можете представить интересы ФИДЕ. Это также свидетельствует о серьезных проблемах с вашим лидерством, которые теперь становятся очевидны общественности благодаря. На протяжении всего процесса я оставался последовательным и активно искал решения по поднятым вами вопросам. Я работал даже за полночь, чтобы учесть все детали. Однако 5 декабря, после того как вы пообещали вернуться с ответом после обсуждений с коллегами, этого так и не произошло.

Вместо этого ФИДЕ инициировала кампанию давления и запугивания игроков — кампания, которая продолжается до сих пор. Установленный срок 4 февраля, когда игроки должны подписать односторонний документ, подготовленный юридическим департаментом ФИДЕ, вызывает серьёзные сомнения, особенно учитывая монопольное положение ФИДЕ на рынке. Магнус и Хенрик Карлсен столкнулись с аналогичной ситуацией в январе, осознав, что доверие к руководству ФИДЕ ослабло. Оставлю Хенрику решать, стоит ли делиться с широкой аудиторией ценностью ваших личных гарантий», — говорится в открытом письме Бюттнера.

По словам немецкого бизнесмена, Freestyle пошла на значительные уступки в пользу ФИДЕ, согласившись практически со всеми ее требованиями, включая:

— Совместное регулирование правил и положений Freestyle;

— Координацию расписания и соответствие регламенту рейтингов ФИДЕ;

— Обеспечение 50% участия игроков, не входящих в топ посева, в турнирах Grand Slam;

— Представительство ФИДЕ на церемонии награждения чемпионов мира Freestyle Chess;

— Годовой финансовый взнос в размере 300 тысяч долларов на турнир под управлением ФИДЕ (ранее Бюттнер говорил, что ФИДЕ требовала 500 тысяч) .

«Freestyle согласилась на все эти условия, несмотря на то, что турниры организуются и финансируются независимо от ФИДЕ и не имеют с ней прямой связи. Мы сделали это исключительно ради защиты игроков от дальнейшего давления и принуждения.

Однако результаты бесчисленных часов переговоров становятся бесполезными. Никто с нашей стороны не мог понять, чего еще могла хотеть ФИДЕ сверх того, что уже было отражено в этих документах, вплоть до сегодняшнего дня, когда ФИДЕ опубликовала свое заявление. Очевидно, что для неё оказалось недостаточно признания де-факто совместного регулирования всех аспектов наших правил и включения представительства ФИДЕ на церемонии награждения. Теперь ФИДЕ требует, чтобы Freestyle официально признала её единственным регулятором всех шахматных соревнований.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Фото Global Look Press

К сожалению, ФИДЕ прибегла к принуждению, оказывая давление на молодых и неопытных игроков, чтобы заставить их подчиниться. Freestyle остаются приверженными защите игроков от сомнительных методов ФИДЕ. Чтобы никто из игроков не оказался в сложной ситуации, мы приняли решение — начиная с 3 февраля — отложить присуждение титула «Чемпиона мира» победителю Freestyle Chess Grand Slam Tour ещё на 10 месяцев.

Финальный этап Freestyle Grand Slam Tour 2025 пройдет в Южной Африке в декабре. Этот турнир по умолчанию определит игрока с наивысшим рейтингом за календарный год, основываясь на накопленных очках. До этого момента турниры Freestyle продолжат проводиться под названием Grand Slams, а вся серия сохранит свое текущее наименование.

Это решение гарантирует, что никто из игроков не окажется перед выбором между подписанием незаконного письма ФИДЕ и последствиями ее угроз. Для ясности: текущий цикл официально называется The Grand Slam Tour, как отражено в финализированных правилах и положениях 2025 года, опубликованных на нашем сайте.

Публично ФИДЕ обвиняет Freestyle в разделении шахматного мира. На деле все наоборот: именно ФИДЕ стремится установить полный контроль над всеми шахматными соревнованиями и навязать игрокам абсолютную власть, тем самым создавая то самое разделение, которое, как она утверждает, пытается предотвратить. Freestyle намерена оспорить эти действия в соответствующих судебных инстанциях».

Призыв к отставке

И если слова Бюттнера вряд ли кто-то рассматривает всерьез (человек только в прошлом году заинтересовался шахматами), то заявление Магнуса Карлсена стало настоящей информационной бомбой. В ней он опубликовал частную переписку с функционером.

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и невыполненные обещания. Президент ФИДЕ Дворкович, чтобы убедить меня продолжить участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, 19 декабря вы написали моему отцу: «Просто хочу передать вам и Магнусу, что независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий».

Позже в тот же день вы добавили: «Я подам в отставку, если Совет подорвет мои слова».

Однако, вынудив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?», — написал Карлсен в своих социальных сетях.

Фото Global Look Press

И это после всех преференций, которые получал Магнус от действующего президента ФИДЕ? Напомним, что ЧМ по рапиду и блицу Карлсен при Дворковиче играет на уникальных условиях, имея отдельную комнату для отдыха и подготовки между партиями (в рапид проводится по 5 партий в день, в блиц больше 10).

Также за ним закреплен первый стол, вне зависимости от того, сколько очков набрал норвежец (за первым столом должен играть промежуточный лидер).

«А с каких пор люди в официальных заявлениях публикуют личные сообщения, очевидно, не получив на это согласие собеседника? Мне сильно не нравится, что делает ФИДЕ, я много раз говорил об этом, — написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Но Херр Бютнер и великий Карлсен ведут себя неэтично и совершенно за рамками простой бизнес-этики. Разногласия — это норма, ничего такого страшного тут не происходит, тем более, что фактически они не правы на 99.99%. Но вести себя надо аккуратно и вежливо всегда».