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Карлсен назвал лучшего шахматиста года. Это не Гукеш

Карлсен назвал индийца Арджуна Эригайси лучшим шахматистом 2024 года
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Магнус Карлсен на турнире в Варшаве. 9 мая 2024 года.
Фото Global Look Press
Другой индийский талант остановился в шаге от попадания в клуб 2800.

Арджун Эригайси проводит выдающийся год и очень близок к тому, чтобы стать первым участником турнира претендентов-2026. В системе FIDE Circuit 21-летний индиец имеет 102,79 балла. Ближайший преследователь Фабиано Каруана отстает почти на шесть баллов (96,92), Нодирбек Абдусатторов — уже на 10+ (92,02). Понятно, что до конца года еще два месяца и ситуация может поменяться, но пока Эригайси — главный фаворит на путевку на претендентский. На прошедшей неделе Арджун здорово сыграл на Кубке европейских клубов в Сербии и едва не пересек элитную отметку 2800. Ранее до нее добирались всего 14 человек в истории.

Впечатлил Магнуса

Кубок европейских клубов проходил в городе Врнячка-Баня и собрал мощный состав участников. За разные команды выступали Гукеш Доммараджу, Абдусатторов, Рамешбабу Прагнанандха, Вэй И, Шахрияр Мамедьяров, Видит Гуджрати и многие другие. Итоговую победу одержала команда Novy Bor Chess Club, за которую играли Видит, Винсент Кеймер, Пентала Харикришна, Давид Навара... Они одержали шесть побед в семи турах. Вторыми — с результатом 5 побед и 2 ничьи — финишировала команда Эригайси. Помимо него в нее входил Вэй И, Юй Янъи, Аравинд Читамбарам...

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Результат Эригайси за первой доской составил 5,5 из 7. Самая рейтинговая победа была добыта над Дмитрием Андрейкиным. После этого Арджун пересек супергроссмейстерскую отметку 2800 в Live-рейтинге, но удержать ее не получилось. В двух заключительных турах он сыграл вничью с Видитом и Василием Иванчуком. Сейчас индиец идет на четвертом месте, имея 2798,9. Однако с такой стабильностью и таким количеством партий, которое проводит Арджун в этом году, попадание в число избранных не за горами.

«Он провел невероятный год, — подчеркнул в интервью ChessBase India 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. — Каждый раз, когда он играет в классику, появляется мысль: «Он выиграет, обязательно найдет путь к победе». Давление, которое он оказывает на своих соперников, просто невероятно. Думаю, всем любопытно посмотреть, как он выступит на Кубке мира в следующем году. Вспоминая тот бешеный тай-брейк на Кубке мира-2023 между Праггом и Арджуном, где Прагг скорее выжил, чем выиграл... Если бы Эригайси попал на турнир претендентов-2024 вместо Прагга, кто знает, чем все закончилось бы. Я очень, очень впечатлен!»

Арджун Эригайси.
Фото Global Look Press

За всю историю шахмат всего 14 шахматистов достигали 2800. Это Магнус Карлсен — наивысший показатель 2882, Гарри Каспаров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ») — 2851, Фабиано Каруана — 2844, Левон Аронян — 2830, Уэсли Со — 2822, Мамедьяров — 2820, Максим Вашье-Лаграв — 2819, Виши Ананд — 2817, Владимир Крамник — 2817, Веселин Топалов — 2816, Хикару Накамура — 2816, Дин Лижэнь — 2816, Александр Грищук — 2810, Алиреза Фируджа — 2804. Иранец, который выступает за Францию, стал последним на сегодняшний день членом клуба в ноябре 2021-го. Также он стал самым молодым шахматистом в истории (18 лет), которому это удалось.

Как и Эригайси в 2015 году, Аниш Гири сейчас пересек отметку в 2800 пунктов в лайв-рейтинге, но не удержал показатели до официального обсчета. Теймур Раджабов достигал отметки 2793 (ноябрь 2012 года), Гукеш — 2794 (в октябре 2024-го), Ян Непомнящий — 2795 (в марте 2023-го).

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FIDE Circuit или «ФИДЕ цирк»?

Отметим, что столь высокий рейтинг Эригайси уникален тем, что он набрал его в опенах. «Ситуация изменилась из-за введения системы FIDE Circuit, — объяснял «Известиям» чемпион мира по рапиду, чемпион России Даниил Дубов. — Чтобы отобраться в турнир претендентов, стало выгодно играть опены. Их надо сыграть определенное количество, чтобы бороться за первое место в общем зачете. Как отношусь к этому? Никак. Это неплохой формат, их можно играть, но есть другая проблема. Из-за того, что топ-игроки стали приезжать на эти турниры, у многих шахматистов ухудшились финансовые условия. Это правда жизни и причинно-следственная связь. Нарушилась экосистема. С другой стороны, то, что сильные игроки стали играть опены — это здорово. Раньше они играли между собой, теперь выходят к простым людям».

При этом Дубов отметил, что система FIDE Circuit пока еще очень сырая. «Мы называем FIDE Circuit «ФИДЕ цирком». Сама идея того, что какие-то места в претендентский можно разыгрывать на основе стабильных результатов шахматиста в течение одного года, мне кажется симпатичной. Но как они оформили это математически — полное безумие. Полный дисбаланс. Видимо, сейчас они что-то поменяют. Возможно, будет лучше».

Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Схожую точку зрения высказал и двукратный победитель турниров претендентов Ян Непомнящий. «Минусов явно больше, чем плюсов, но самое главное, что в системе нет баланса между круговыми и опен-турнирами. Есть такая интересная деталь, что в круговиках (даже самых сильных) очки в FIDE Circuit начисляются только за первые три места. В опен-турнирах — за первые десять мест. Понятно, что всегда можно сказать, что «неча на зеркало пенять, коли рожа крива», но приведу конкретный пример. В этом году я был в дележе призового места на турнире претендентов в Торонто и получил за него какие-то очки. А в Бухаресте занял пятое место, и получается, что в Румынию я ездил туристом (если говорить о FIDE Circuit). На мой взгляд, это абсурдно. Понятно, что эта система была введена, чтобы помочь молодым шахматистам, которые врываются в элиту, но не имеют большого количества приглашений, поэтому они очень много и интенсивно играют. С одной стороны, плотный график, с другой — намного больше возможностей», — сказал в интервью «СЭ» Непомнящий.

Шахматы
Магнус Карлсен
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