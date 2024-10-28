Карлсен назвал лучшего шахматиста года. Это не Гукеш

Другой индийский талант остановился в шаге от попадания в клуб 2800.

Арджун Эригайси проводит выдающийся год и очень близок к тому, чтобы стать первым участником турнира претендентов-2026. В системе FIDE Circuit 21-летний индиец имеет 102,79 балла. Ближайший преследователь Фабиано Каруана отстает почти на шесть баллов (96,92), Нодирбек Абдусатторов — уже на 10+ (92,02). Понятно, что до конца года еще два месяца и ситуация может поменяться, но пока Эригайси — главный фаворит на путевку на претендентский. На прошедшей неделе Арджун здорово сыграл на Кубке европейских клубов в Сербии и едва не пересек элитную отметку 2800. Ранее до нее добирались всего 14 человек в истории.

Впечатлил Магнуса

Кубок европейских клубов проходил в городе Врнячка-Баня и собрал мощный состав участников. За разные команды выступали Гукеш Доммараджу, Абдусатторов, Рамешбабу Прагнанандха, Вэй И, Шахрияр Мамедьяров, Видит Гуджрати и многие другие. Итоговую победу одержала команда Novy Bor Chess Club, за которую играли Видит, Винсент Кеймер, Пентала Харикришна, Давид Навара... Они одержали шесть побед в семи турах. Вторыми — с результатом 5 побед и 2 ничьи — финишировала команда Эригайси. Помимо него в нее входил Вэй И, Юй Янъи, Аравинд Читамбарам...

Результат Эригайси за первой доской составил 5,5 из 7. Самая рейтинговая победа была добыта над Дмитрием Андрейкиным. После этого Арджун пересек супергроссмейстерскую отметку 2800 в Live-рейтинге, но удержать ее не получилось. В двух заключительных турах он сыграл вничью с Видитом и Василием Иванчуком. Сейчас индиец идет на четвертом месте, имея 2798,9. Однако с такой стабильностью и таким количеством партий, которое проводит Арджун в этом году, попадание в число избранных не за горами.

«Он провел невероятный год, — подчеркнул в интервью ChessBase India 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. — Каждый раз, когда он играет в классику, появляется мысль: «Он выиграет, обязательно найдет путь к победе». Давление, которое он оказывает на своих соперников, просто невероятно. Думаю, всем любопытно посмотреть, как он выступит на Кубке мира в следующем году. Вспоминая тот бешеный тай-брейк на Кубке мира-2023 между Праггом и Арджуном, где Прагг скорее выжил, чем выиграл... Если бы Эригайси попал на турнир претендентов-2024 вместо Прагга, кто знает, чем все закончилось бы. Я очень, очень впечатлен!»

Арджун Эригайси. Фото Global Look Press

За всю историю шахмат всего 14 шахматистов достигали 2800. Это Магнус Карлсен — наивысший показатель 2882, Гарри Каспаров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ») — 2851, Фабиано Каруана — 2844, Левон Аронян — 2830, Уэсли Со — 2822, Мамедьяров — 2820, Максим Вашье-Лаграв — 2819, Виши Ананд — 2817, Владимир Крамник — 2817, Веселин Топалов — 2816, Хикару Накамура — 2816, Дин Лижэнь — 2816, Александр Грищук — 2810, Алиреза Фируджа — 2804. Иранец, который выступает за Францию, стал последним на сегодняшний день членом клуба в ноябре 2021-го. Также он стал самым молодым шахматистом в истории (18 лет), которому это удалось.

Как и Эригайси в 2015 году, Аниш Гири сейчас пересек отметку в 2800 пунктов в лайв-рейтинге, но не удержал показатели до официального обсчета. Теймур Раджабов достигал отметки 2793 (ноябрь 2012 года), Гукеш — 2794 (в октябре 2024-го), Ян Непомнящий — 2795 (в марте 2023-го).

FIDE Circuit или «ФИДЕ цирк»?

Отметим, что столь высокий рейтинг Эригайси уникален тем, что он набрал его в опенах. «Ситуация изменилась из-за введения системы FIDE Circuit, — объяснял «Известиям» чемпион мира по рапиду, чемпион России Даниил Дубов. — Чтобы отобраться в турнир претендентов, стало выгодно играть опены. Их надо сыграть определенное количество, чтобы бороться за первое место в общем зачете. Как отношусь к этому? Никак. Это неплохой формат, их можно играть, но есть другая проблема. Из-за того, что топ-игроки стали приезжать на эти турниры, у многих шахматистов ухудшились финансовые условия. Это правда жизни и причинно-следственная связь. Нарушилась экосистема. С другой стороны, то, что сильные игроки стали играть опены — это здорово. Раньше они играли между собой, теперь выходят к простым людям».

При этом Дубов отметил, что система FIDE Circuit пока еще очень сырая. «Мы называем FIDE Circuit «ФИДЕ цирком». Сама идея того, что какие-то места в претендентский можно разыгрывать на основе стабильных результатов шахматиста в течение одного года, мне кажется симпатичной. Но как они оформили это математически — полное безумие. Полный дисбаланс. Видимо, сейчас они что-то поменяют. Возможно, будет лучше».

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Схожую точку зрения высказал и двукратный победитель турниров претендентов Ян Непомнящий. «Минусов явно больше, чем плюсов, но самое главное, что в системе нет баланса между круговыми и опен-турнирами. Есть такая интересная деталь, что в круговиках (даже самых сильных) очки в FIDE Circuit начисляются только за первые три места. В опен-турнирах — за первые десять мест. Понятно, что всегда можно сказать, что «неча на зеркало пенять, коли рожа крива», но приведу конкретный пример. В этом году я был в дележе призового места на турнире претендентов в Торонто и получил за него какие-то очки. А в Бухаресте занял пятое место, и получается, что в Румынию я ездил туристом (если говорить о FIDE Circuit). На мой взгляд, это абсурдно. Понятно, что эта система была введена, чтобы помочь молодым шахматистам, которые врываются в элиту, но не имеют большого количества приглашений, поэтому они очень много и интенсивно играют. С одной стороны, плотный график, с другой — намного больше возможностей», — сказал в интервью «СЭ» Непомнящий.