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24 ноября в Дубае стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам между чемпионом, норвежцем Магнусом Карлсеном, и победителем Турнира претендентов, россиянином Яном Непомнящим.

Для Карлсена, удерживающего корону с 2013 года, это исторической шанс обойти Виши Ананда по количеству защит титула и приблизиться к Гарри Каспарову. На данный момент список защитивших корону больше всего раз подряд выглядит так:

Эммануил Ласкер — 6 защит звания чемпиона мира подряд*;

Гарри Каспаров — 5;

Вишванатан Ананд — 3;

Магнус Карлсен — 3.

* Второй матч между Ласкером и Яновским по-прежнему не всеми историками шахмат причисляется к официальному матчу на первенство мира.

Конечно, несправедливо будет отображать могучую силу норвежца только количеством защит шахматной короны. Карлсен — единственный в истории четырехкратный чемпион мира по блицу, самый молодой шахматист в истории, преодолевший планку в 2800 пунктов рейтинга ЭЛО, обладатель самого высокого рейтинга в истории (2882 пункта, побил рекорд Каспарова в 2851 пункт), обладатель самой длинной беспроигрышной серии из официальных партий (111 подряд), да и просто титан и величайший универсал, который в своей лучшей форме способен найти путь к победе даже в самой глухой ничейной позиции.

Гарри Каспаров называл Магнуса «смертельной комбинацией из Фишера и Карпова» за его способность всегда играть любую позицию до победного конца, как американец, и за карповский талант выжимать максимальный эффект, используя минимум ресурсов. Владимир Крамник отмечал, что у норвежца есть позиционная кладка старой школы, но при этом чистота и быстрота счета вариантов нового поколения игроков.

В вопросе трудолюбия Карлсена принято относить к категории Карпова и Капабланки — таланта больше, чем работы. Однако есть очень интересное мнение, поддерживаемое и самим нынешним чемпионом, — что он работал очень много, невообразимо много, но до определенного возраста. Такой позиции придерживается хороший знакомый Магнуса - супергроссмейстер, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, которого поразили эрудиция и шахматная база норвежца.

«Карлcен — очень умный и очень эрудированный человек, — говорил Дубов на стриме YouTube-канала Chess 24. — Ум и эрудиция — это не одно и то же. Эрудированный он так, как многие шахматисты. Так как классического образования у него нет, то знания у него — где-то пусто, где-то густо. Базовых вещей, условно, по химии он не знает. Но зато он может прочесть отличную лекцию про жизненный путь Гитлера или рассказать про весь ход Первой мировой войны. У него очень много таких точечных познаний, которые впечатляют. В разных абсолютно областях. Такой очень большой разрозненный объем знаний. Он может удивить тебя каким-то удивительным фактом в неожиданной области. Он прочел огромное количество книг, и как собеседник мне он очень интересен.

Он очень много оперирует цифрами, и его оценки каких-то мировых событий мне представляются трезвыми и, как правило, верными. Магнус — это человек, с которым можно пойти в бар и отлично посидеть. Это абсолютно не шахматный такой фанатик, как Фируджа. Который только думает о шахматах, не читает книг и ничего больше не делает. Он и компанейский, и чувство юмора хорошее, и все с ним хорошо. Я как-то с ним обсуждал одну вещь, и мне понравилось, что он мне ответил. Я спросил: «Ты очень здорово играешь, но ты же почти не занимаешься сейчас шахматами, по большому счету. Как тебе это удается?»

А он мне заметил: «Ты знаешь, мне кажется, каждый час стоит в четыре раза больше, когда ты моложе. Поверь мне, лет до 16-17 я пахал так, как вам и не снилось. Я прочел всевозможные книги, перерешал всевозможные задачи, и сейчас я могу позволить себе работать меньше». И я думаю, что он прав. И как раз если сравнивать Магнуса и Яна Непомнящего в этом отношении — у Магнуса все эти знания огромные были накоплены годам к 16-17. Вот у меня хорошая шахматная эрудиция, но у него... Мы обсуждаем вот шахматы Советского Союза — я знаю половину, а Магнус знает почти все. Даже половина — это много по меркам моего поколения. А он знает почти все. Он может тебе рассказать про творчество, там, я не знаю, Владимира Симагина очень подробно.

И я думаю, в отношении к Магнусу люди переоценивают фактор таланта. Безусловно, он очень одаренный шахматист, но там и характер, и огромная работа. Вот говорят, он и на седьмом часу игры соображает так, как на первом. Потому что он в футбол играет каждый день, например. Кстати, в футбол он играет гораздо слабее, чем принято думать. Но зато после 1,5 часа игры он единственный на поле бежит вперед так же, как в начале игры. Он очень много занимается спортом, очень сильный физически, в блестящей форме находится. Это не то, что ему дано было изначально".

То, что Магнус пахал именно в детстве как одержимый, отмечает и его сестра Ингрид.

«Магнус ребенком мог играть в «Лего» часами, не теряя ни на момент концентрации, — вспоминала девушка в разговоре с Guardian. — Нашей семье его способность удерживать внимание показалась необычной. Когда мы обедали все вместе, у Магнуса был отдельный обеденный столик с шахматной доской. После школы он садился за него и занимался пять часов подряд. Не играл, а именно работал над шахматами. Родителям приходилось выгонять его силой, потому что он все время хотел учиться игре».

Кто знает, может быть, случай Карлсена — еще один пакет фактуры для исследования темы, что талант — это не спонтанная природная одаренность, а правильно выполненная работа в раннем детстве.