«Он больной и заблудший человек». Карлсен и Ниманн все-таки сыграют в официальном турнире

Норвежец не будет сниматься с полуфинала Speed Chess Championship.

Престижный турнир Speed Chess Championship-2024, с призовым фондом 175 тысяч долларов, близится к завершению. После онлайн-разборок четыре лучших шахматиста встретятся за доской в Париже. В первом полуфинале Алиреза Фируджа сыграет с победителем пары Ян Непомнящий — Хикару Накамура, а во втором — Магнуса Карлсена ждет встреча со своим главным антагонистом Хансом Ниманном. Незадолго до важного события (ранее 16-й чемпион мира четыре раза снимался с партий против американца) 21-летний гроссмейстер дал очередное громкое интервью, где жестко прошелся по Карлсену.

Сговор против таланта?

Конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире осенью 2022 года. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец вновь встретился с американским шахматистом спустя две недели на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Позже Магнус публично обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца. Также ответчиками стали знаменитый американский шахматист Хикару Накамура (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководитель Дэнни Ренш (выпустили расследование, в котором обвинили Ханса в жульничестве более чем в 100 партиях). За «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни» Ниманн потребовал 100 миллионов долларов. Процесс тянулся около года, и в конце концов стороны заключили досудебное соглашение.

Ханс Ниманн. Фото из соцсетей Ханса Ниманна

Аккаунт Ханса восстановили на Chess.com, где он продолжает выдавать суперперформансы (идет на шестом месте в рейтинге платформы). Карлсен старался никак не комментировать активность Ниманна. Соперники могли встретиться на недавнем командном ЧМ по рапиду и блицу в Астане, но Карлсен трижды уступил возможность сыграть за первой доской с американцем Непомнящему. «Если не хочешь решать проблемы за шахматной доской, даже не пытайся играть, — Ниманн в своем стиле обратился к Магнусу. — Шахматы — это величайшее сочетание искусства и войны. Трусость ведет к неизбежному поражению».

Однако если в столице Казахстана у Карлсена была возможность избежать встречи со скандальным шахматистом, то сейчас придется играть. Причем в живую на Speed Chess Championship-2024 в Париже в конце сентября. Этот турнир с участие 16 топовых гросссмейстеров (с жестким отбором) проводится в интересном формате: сначала шахматисты играют с контролем 5+1, затем 3+1 и заканчивают матч серией партий с контролем 1 минута + 1 секунда на ход.

Турнир начался 25 июля, и Ниманн прошел двух серьезных соперников: Максима Вашье-Лаграва в 1/8 финала и Уэсли Со — в четвертьфинале. Карлсен разгромил Мин Ле и Арджуна Эригайси. Ханс выиграл свой четвертьфинал на несколько дней раньше, поэтому уже успел подогреть интерес к долгожданной битве с Карлсеном.

«Я думаю, что он больной и заблудший человек, который хотел разрушить мою жизнь, — заявил Ниманн в интервью Даниэлю Народицкому. — Он сделал то, что сделал, из чистого чувства мести. Я не понимаю, как люди не сочувствуют тому, что со мной произошло. Я не был агрессором, я не был причиной всего этого, все, что я сделал — выиграл партию в шахматы. Я не понимаю, как можно не прийти к выводу, что Chess.cоm, Магнус, Хикару, стримеры Chess.cоm — все они вступили в сговор, чтобы разрушить мою жизнь. Не потому, что считают меня читером, а потому, что у них общие финансовые интересы».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Карлсену бы хотелось другого соперника

Также Ниманн отметил, что после всех действий представителей Chess.cоm примирение невозможно.

«Реальность такова, что эти Ренш и Карлсен сделали со мной настолько отвратительные вещи, что примириться с этим нельзя. Это невозможно исправить — то, что они сделали, было действительно безумием, — продолжал Ниманн. — Представь, что тебе 19, и у тебя величайшая победа в жизни, и ты таким образом привлекаешь внимание общественности, а многомиллиардная компания в сочетании с самыми влиятельными игроками обвиняет тебя в том, чего ты не совершал. Доказать свою невиновность невозможно. Представь, как бы ты себя чувствовал, если бы на тебя постоянно нападали?

Во всех новостях меня называли мошенником, хотя я был невиновен. Мне пришлось выйти в мир и жить с этим безумным ярлыком того, чего я не делал. Ты понимаешь, что это такое, когда репортеры звонят семье и пытаются узнать о тебе последние сплетни? Звонят тем, с кем ты дружил, когда тебе было 13, пытаясь что-то найти? Невозможно понять безумие того, что они на меня обрушили, не испытав этого на себе. Это заставило меня осознать, что в мире есть по-настоящему больные и злые люди, и это дало мне абсолютную веру в то, что я должен победить их. Я побеждал их за шахматной доской и собираюсь продолжать побеждать».

Карлсен не стал вступать в дискуссию с коллегой. «Я слышал, что он сказал. Это нормально, ничего особенно нового или удивительного. Я сказал то, что должен был сказать, на камеру и в документальном фильме, который когда-нибудь выйдет. Я не хочу особо подробно останавливаться на этом».

Но самое главное, что Магнус подтвердил, что сыграет полуфинал в Париже. «Ниманн играет довольно неплохо. Если у меня будет хороший день, я, вероятно, выиграю без особых проблем, но очевидно, многие люди хотят посмотреть на это. Кому-то наш матч будет интересен, но не секрет, что мне хотелось бы играть против другого соперника».

Отметим, что Карлсен три раза выигрывал Speed Chess Championship (2016, 2017, 2023). На счету Накамуры пять титулов, который он брал пять лет подряд (2018-2022).