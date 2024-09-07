Карлсен и Ниманн впервые встретились после скандала. Американец жаловался на проблемы с мышкой

Норвежец взял своеобразный реванш за поражение двухлетней давности.

В противостоянии американца Ханса Ниманна и норвежца Магнуса Карлсена открыта новая глава. После скандальной партии двухлетней давности и дальнейших судебных разбирательств они вновь оказались в одной команате и сыграли между собой в шахматы. Победу праздновал Карлсен.

Очень странный день

Спортивная встреча Ниманна и Карлсена состоялась в рамках полуфинала онлайн-турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship в Париже. Здесь гроссмейстеры соревнуются в разных модификациях блица. Матч состоит из трех частей. Сначала они сражаются с контролем времени 5+1, в следующей секции хронометраж 3+1, а завершается поединок «пулей» — 1+1. Играют участники онлайн, но физически присутствуют на арене.

Перед встречей Ханс излучал уверенность. «Я думаю, он уже сломан. Я сломал его на Кубке Синкфилда. Пока я могу смотреть ему в глаза и понимать, что он абсолютно ничего не может сделать, чтобы даже войти в мое пространство разума, я верю, что победа будет за мной», — делился американец с шахматистом и блогером Леви Розманом перед поединком.

Слова про то, что он сломал его на Кубке Синкфилда, — это, собственно, отсылка к начало скандала с Карлсеном. Напомним, что 4 сентября 2022 года Ниманн обыграл лидера рейтинга ФИДЕ черными фигурами, после чего Магнус сделал заявление, что его соперник жульничал. Затем норвежец показательно сдался в матче с Хансом, сделав всего один ход в онлайн-турнире. Американец не стал терпеть обвинения и травлю и подал иск о клевете на 100 миллионов долларов. Лишь спустя год, в августе 2023-го, иск был отозван и конфликт урегулирован. Магнус тогда пообещал, что сыграет с Ниманном в ближайшей встрече. Однако, когда нынешним летом такой шанс предоставился на командном чемпионате мира по рапиду 2024 норвежец не вышел на игру, выставив вместо себя Яна Непомнящего.

И вот, наконец, встреча случилась в Париже. В отличие от Ниманна 16-й чемпион мира не был таким спокойным и уверенным. Уже после матча Магнус сказал, что это был очень странный день, а также признался, что чувствовал себя более напряженным, чем обычно.

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Технические проблемы

Битвы взглядов у гроссмейстеров не было. Они сидели за соседними столами в наушниках и вообще не смотрели друг на друга. На пять часов каждый уткнулся в свой монитор компьютера и практически не поворачивал головы.

Матч проходил под диктовку Карлсена. Норвежец сразу вырвался вперед и контролировал свое преимущество. Первая блиц-секция с контролем времени 5+1 закончилась со счетом 7-2. «Я чувствовал, что он играет довольно хорошо, но много ошибается, — описывал начало матча Магнус. — Я играл лучше и, вероятно, немного практичнее. В целом же не чувствовал, что Ниманн так уж плох. В части 5+1 у него все было хорошо, но после он сошел с рельсов».

Уничтожать соперника Карлсен начал в заключительной секции, все больше увеличивая преимущество в матче. В этот момент случился форс-мажор. Магнус находился в выигрышной позиции при счете 17,5-10,5, однако судья неожиданно остановил встречу и стал выслушивать претензии Ниманна. Лишь тогда норвежец снял наушники и единственный раз посмотрел в сторону оппонента, пожав плечами и ухмыльнувшись. Оказалась, что Ханс пожаловался на проблемы с сервером и компьютерной мышью. В результате арбитр отменил игру, вместо которой была сыграна новая. На вопрос после матча, возникали ли у него похожие технические проблемы, Магнус ответил в своем стиле: «Я была далеко впереди, поэтому мне было все равно. Не знаю, были ли его проблемы реальными или нет».

Жалобы на мышь пошли на руку Ниманну. Он победил в двух последующих играх, но на исход это не повлияло — 17,5 — 12,5 в пользу Карлсена. Норвежец после встречи как будто выдохнул: «Матч не доставил мне большой радости, но, очевидно, проиграть его было бы очень плохо».

Что было неожиданно, так это то, что победитель похвалил своего соперника за игру: «Он намного-намного лучше, чем два года назад. Так что он определенно добился прогресса». Ниманн выглядел после матча опустошенным. Свою короткую реакцию на итог полуфинала он оставил у себя в соцсетях: «Нет оправданий поражению. Я вернусь сильнее».

В финале турнира в Париже Карлсен сыграет против Алирезы Фируджи, для которого эти соревнования домашние. Титульный матч пройдет в воскресенье.