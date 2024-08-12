Пять лет без турниров за письма с презервативами. Приговор по делу шахматного маньяка

Латвийский шахматист десять лет домогался участниц соревнований, отправляя им по почте порнографические материалы.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала на пять лет латвийского шахматиста Андрея Стребкова, который с 2009 по 2019 год отправлял коллегам-спортсменкам письма непристойного содержания. Этот человек со странными наклонностями вкладывал в конверты порнографические материалы, а также использованные презервативы. Подобные сообщения от него получили как минимум 15 девушек. Вероятно, таким образом он пытался возбудить шахматисток и склонить их к отношениям.

Причем Стребков проявлял избирательность. Он осчастливил своими посланиями игроков уровнем не ниже женского международного мастера. При этом пяти жертвам домогательств не было 18 лет, все остальные — не старше 30 лет. Самой младшей оказалась гроссмейстер из Казахстана Бибисара Асаубаева, которой на момент получения первого письма было всего 14.

Спортсменки и их семьи пытались самостоятельно вычислить отправителя, но имеющиеся данные не позволяли его идентифицировать. Письма связывало лишь то, что их отсылали из Риги. Имя отправителя различалось — он подписывался именами различных шахматистов. Активнее всех поисками маньяка занималась мать Асаубаевой Лиана Танжарикова, однако спустя полгода она устала и остановилась.

«И я понимаю, что ничего. Я не получу морального удовлетворения, или материального, или вообще какого-либо. И в итоге зачем оно мне надо? — говорила Танжарикова. — Я, честно, понимаю, что надо поймать этого гада и яйца отрезать. Потому что таким вещам надо ставить жесткий конец».

Представители почты Латвии тоже не сообщали данные отправителя. Углубленное расследование началось после обращения президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. На основе данных рижских журналистов и латвийской полиции удалось вычислить отправителя — им оказался Андрей Стребков, международный мастер ФИДЕ. В результате мужчину дисквалифицировали на пять лет.

«Рассмотрев жалобу президента ФИДЕ на международного мастера Андрея Стребкова относительно обвинений в почтовых преследованиях в нарушение Кодекса этики и дисциплины ФИДЕ, дисциплинарно-этическая комиссия признала ответчика виновным и наложила на него запрет сроком на пять лет на участие в любых рейтинговых турнирах ФИДЕ в качестве игрока, а также на его физическое присутствие на любых таких рейтинговых турнирах ФИДЕ.

Жалоба президента ФИДЕ побудила расследование дисциплинарно-этической комиссии, начатое 1 мая 2024 года, основанное на результатах двух отдельных расследований — углубленного отчета интернет-платформы «Медуза» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией. — Прим. «СЭ»), опубликованного в феврале 2022 года, и официального расследования полиции в Риге. Оба расследования отследили происхождение писем с использованием криминалистических доказательств, включая анализ ДНК», — говорится в заявлении ФИДЕ.

Также в сообщении федерации приводится реакция Стребкова. Рижанин не согласен с обвинением, заявив, что только одно дело, от 2021 года, может быть рассмотрено, так как остальные не имеют отношения к шахматным соревнованиям.

«ФИДЕ не потерпит никаких форм притеснений или оскорблений в шахматном сообществе, особенно в случаях, когда речь идет о несовершеннолетних, — приводятся в заявлении слова президента федерации Дворковича. — Мы хотим обеспечить безопасную и гостеприимную среду для всех игроков, независимо от того, являются ли они мужчинами или женщинами. Мы приветствуем решение комиссии по этике и дисциплине, которая ясно дает понять, что такое поведение не будет допускаться».