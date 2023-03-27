Горячкина отказалась пожимать руку организатору турнира в Индии. Скандалы на «Гран-при» продолжаются

После публичной перепалки между казахстанским шахматистками последовали новые неприятные сюрпризы.

Первый «Гран-при ФИДЕ» в истории Индии обернулся громким фиаско. Дело не ограничилось отказом от поездки в Нью-Дели сестер Анны и Марии Музычук и скандальным снятием Жансаи Абдумалик. На первый тур не вышла немецкая шахматистка Элизабет Петц, посчитав, что проводить турнир в рамках чемпионского цикла с неравным количеством партий белыми и черными фигурами — несправедливо. Александра Горячкина продолжила выступать в «Гран-при», но отказалась пожимать руку организатору.

Выходить на улицу опасно

Несмотря на высокий статус мероприятия, организаторы не смогли обеспечить элементарных условий приема участниц — встречу в аэропорту и предоставление комфортного проживания и питания. Возможно, скандал удалось бы замять, но одна из 12 участниц, Жансая Абдумалик, представляющая Казахстан, отказалась выходить на старт в текущих условиях и улетела из Индии.

«Я покинула турнир, потому что подготовка к мероприятию не была адекватной, — рассказала Chessbase Жансая Абдумалик. — Я приехала в аэропорт в 1:30 ночи, и меня забыли встретить. Я пыталась связаться с человеком, который должен был меня ждать. Он не отвечал. Хотя я заранее предупреждала о времени прилета, действуя согласно рекомендациям, прописанным в электронном письме от организаторов. Я не думаю, что было сложно организовать трансферы всего для 12 игроков, учитывая, что в прошлом году Индия организовывала Всемирную шахматную олимпиаду для тысячи участников. Я не могу себе представить, если бы на турнир приезжал элитный гроссмейстер мужчина и никто бы не смог его встретить. Это было не очень хорошее начало. Расположение отеля было не очень удачное. ФИДЕ знала, что, к сожалению, в Нью-Дели есть проблемы с загрязнением воздуха. Я видела из окна своего номера большую свалку, где разжигали костер или что-то в этом роде. Персонал отеля сказал мне не выходить на улицу, потому что это может быть опасно.

Я люблю Индию. У нас была отличная Олимпиада в Ченнаи, и у меня остались очень хорошие воспоминания о ней, но в этот раз что-то пошло не так, и я не могла представить, что буду играть там две недели. Это один из лучших турниров в мире, и я просто хочу, чтобы ФИДЕ уделяла больше внимания женским шахматам. Это было слишком для меня, и поэтому я решила уйти. Мы заслуживаем играть в хороших условиях. Все знают, что я боец и без причины никогда бы не снялась с такого турнира".

В непростых условиях руководители ФИДЕ оперативно нашли замену выбывшей участнице из числа индийских шахматисток и с опозданием на сутки турнир все же должен был стартовать. Однако пять участниц «Гран-при» предложили президенту ФИДЕ перенести или отменить турнир.

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Навредить репутации

Параллельно с этим начались выяснения отношений через соцсети: другая казахская шахматистка Бибисара Ассубаева обвинила Жансаю в том, что она поставила соревнование под угрозу срыва и посоветовала ей «выйти замуж и варить борщи», а ее поведение назвала «истерикой и соплями», а та в ответ обвинила Бибисару, что она подписалась под обращением к президенту ФИДЕ с предложением перенести или отменить турнир, от чего сама Бибисара открещивалась, но это подтвердила другая участница — Элизабет Петц из Германии.

«Я не собирался публиковать ничего личного из нынешних эмоциональных американских горок, происходящих во время «Гран-при ФИДЕ» в Нью-Дели, однако некоторые вещи слишком неожиданные, чтобы я могла о них молчать, — написала в своих соцсетях Элизабет Петц. — Жансая Абдумалик покинула турнир после первого дня. Она уехала, потому что столкнулась с серьезными неприятностями в аэропорту, а позже и в отеле, расположенном в очень неудачном месте. Самым большим ядром этой проблемы была слабая организация официальных лиц ФИДЕ. Жансая уехала не потому, что решила испортить турнир, как утверждает ее соотечественница Бибисара Асаубаева. Когда Бибисара узнала об отказе Абдумалик и о потенциально новом сопернике из Индии, она первой не согласилась играть и также хотела покинуть турнир. Пять игроков, в том числе и она сама, подписали письмо, убеждая ФИДЕ отложить турнир, так как эмоции взяли верх и многие игроки столкнулись с серьезными эмоциональными всплесками.

Ночью Бибисара передумала и сообщила ФИДЕ, что будет играть. Кроме того, она раскритиковала Жансаю во время официального разговора с официальными лицами ФИДЕ в Zoom. Так что заявление о том, что она никогда не подписывала письмо и не собиралась покидать турнир, является ложью со стороны Бибисары и, я полагаю, сделано для того, чтобы навредить репутации ее соотечественницы, ни больше ни меньше. Поскольку сообщение Бибисары в социальных сетях было широко распространено, я могу подтвердить, что четыре других игрока никогда не осмелились бы написать ее имя в письме без ее разрешения".

Элизабет Петц не вышла на первый тур (Рамашбабу Вайшали была присуждена победа). В ответ на это ФИДЕ передумали брать местную шахматистку, и турнир начался с 10 участницами вместо 12.

Без рукопожатия

В интервью Chess Base India Петц сказала: «Я не могу смириться с тем, что каждый игрок не начинает турнир с одинаковыми условиями. Предполагаемое решение новых пар со справедливым распределением цветов не удалось из-за ультиматума одного игрока. Даже если бы я получила шесть партий белыми и четыре черными — это было бы несправедливо по отношению к другим игрокам. Я хотела честного и равного турнира для всех. Иначе играть я не согласна».

Директор турнира Бхарат Сингх Чаухан пожал руки всем игрокам перед раундом. Александра Горячкина не ответила взаимностью.

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«Сегодня президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу исполняется 51 год, явно не такого «подарка» он ожидал на свой день рождения, — написал в своем Тelegram-канале Сергей Карякин. - У каждой ошибки есть имя и фамилия, очень бы хотелось узнать, кто именно из большой армии чиновников от ФИДЕ ответственен за этот провал!?»