Вице-чемпион мира по классическим шахматам, чемпион мира по блицу и рапиду специально для «СЭ» комментирует поединок на первенство мира.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024

Дин Лижэнь (Китай) — Доммараджу Гукеш (Индия) — 4:4

Матч состоит из 14 классических партий плюс тай-брейки (в случае необходимости)

— Поединок производит странное впечатление, — рассуждает Карякин. — Причем такое мнение я слышу от всех шахматистов, с которыми общаюсь и за чьими высказываниями слежу в интернете. Уровень игры гораздо ниже, чем нам демонстрировали последние матчи за мировую корону. Сказывается огромное нервное напряжение. И прежде всего это касается претендента. Гукеш немного скован, все-таки 18-летнему юноше тяжело справиться с популярностью, которая на него обрушилась, и не только в Индии.

Доммараджу общается с первыми лицами государства, у него мощные спонсоры и огромный штаб секундантов. С одной стороны, это все прекрасно, с другой — неимоверно отвлекает от главного. А свое превосходство нужно доказывать за доской и непосредственно сопернику. Если изначально индиец был явным фаворитом, то сейчас ситуация выравнялась. Матч проходит чрезвычайно нервно, оба гроссмейстера играют под невероятным давлением.

В первой партии Гукеш передавил белым цветом, Дин поймал его на контратаке и сумел нанести очень болезненный стартовый удар. Во втором поединке претенденту важно было не уступить еще раз. И он, несмотря на небольшой перевес китайца, свел партию к мирному итогу. Это было психологически очень важно, потому что при счете 0:2 юному претенденту было бы невероятно трудно вернуться в матч.

Третья схватка пошла на три результата. Дин прекрасно разобрался в дебюте, перехватил инициативу и имел подавляющую позицию. Тут и сказалось, наверное, его состояние, которое многие специалисты считают депрессией. Вместо того чтобы комфортно развить перевес и снова нанести удар черными, Лижэнь все упустил, а потом и не сумел побороться даже за ничью. Выиграй он в этот момент, индиец вряд ли бы оправился после такого нокдауна. Но случилось все так, как случилось, и счет в матче за корону сравнялся.

Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь. Фото AFP

Все началось сначала, а болельщики поняли, что оба гроссмейстера находятся, мягко сказать, не в самой оптимальной форме. Если четвертая партия выражала само спокойствие и завершилась подписанием мирного бланка, то пятая схватка меня откровенно поразила. Опять-таки в равной позиции Гукеш в совершенно ничейном эндшпиле поставил себя в очень невыигрышное положение. Дин своей игрой заставил отделаться противника легким испугом. Чемпион мог мучить претендента несколько часов и постараться зацепиться за победу. Но в итоге Лижэнь амнистировал Доммараджу и выпустил перевес несколькими странными решениями. Опять ничья!

После этого у меня сложился в голове пазл. Вероятно, тренерский штаб требует от Гукеша в равной позиции идти на обострение. Делает он это неоправданно, как бы говоря: «Если у меня преимущество выступки, то я обязан победить». В результате позиция ухудшается, и индиец полностью оказывается во власти Дина. И уже от китайца зависит исход партии. На мой взгляд, это неправильная стратегия. Секунданты, видимо, настроили Гукеша играть в любом случае на победу, зная, что последний год китаец ощущает себя не в своей тарелке и обязательно ошибется в острой борьбе. Но пока это не работает.

Мне понравилось, как Гукеш действовал в начале седьмой партии. Он хорошо подготовился, удивил в дебюте, давил, а Дин не справился с управлением, получив невероятно тяжелую позицию. Претендент мог перевести игру в ладейный эндшпиль, однако тут сказались нервы. Две неточности — и весь перевес утек как вода сквозь пальцы. Очень неуверенные действия индийца, который громил в турнире претендентов и на Всемирной олимпиаде всех и вся, опять не позволили ему выйти вперед.

Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Восьмой поединок — опять нервы в ущерб шахматам. Это очень странно. Обычно Гукеш не прощает таких ошибок, которые то и дело допускает в этом матче китаец. Оценка в этой дуэли колебалась несколько раз. От почти выигранного положения у представителя Индии до практически безнадежного. Причем, когда у Гукеша все складывалось совсем безрадостно, он сумел воспользоваться неточностью Дина и уравнять позицию. Тут бы выдохнуть, спрыгнуть на ничью, которую ему предложил чемпион, путем повторения ходов. Любой бы согласился, но Гукеш предпочел продолжить борьбу. И это мне совершенно непонятно! Правда, находясь в худшей позиции, он все-таки сумел зацепиться за ничью.

Итак, на данный момент счет в титульной игре равный, в оставшихся поединках цена любой ошибки увеличивается вдвое. И если Гукеш перед матчем считался явным фаворитом, то сейчас, думаю, его шансы на общую победу не превышают 55 процентов при 45 процентах у действующего чемпиона мира.