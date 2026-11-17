Карлсен сенсационно не вышел из группы Total Chess и рискует потерять первое место рейтинга

Магнус находится на вершине мировых шахмат с июля 2011 года.

В Будапеште завершился групповой этап пилотного турнира Total Chess World Championship Tour — шахматного «многоборья», объединившего блиц, рапид и «быструю классику». Главная неожиданность турнира — провал Магнуса Карлсена. Норвежец не победил ни в одной из десяти партий по «новой классике» — девять ничьих и одно поражение, занял пятое место из шести в группе C и не будет претендовать на общую победу. В live-рейтинге 16-й чемпион мира опустился до 2801,2 пункта: впервые с 2008 года под угрозой отметка 2800, а впервые с июля 2011-го — само первое место в мире. Американец Фабиано Каруана, выигравший свою группу, подобрался к Карлсену на дистанцию 11 пунктов. Хотя мог бы быть и еще ближе.

Девять ничьих

Ирония в том, что турнир в Будапеште Карлсен открыл победой. 10 ноября норвежец выиграл блиц-турнир по швейцарской системе, набрав семь очков из девяти возможных. Впрочем, блиц дал лишь дополнительный показатель и посев групп: в «новой классике» или контроле Олега Скворцова (45 минут плюс 30 секунд на ход, победа — три очка, ничья — одно) дела первого номера рейтинга пошли под откос с самого начала. И если две ничьи с Анишем Гири были восприняты шахматной общественностью спокойно, то две мирные партии с самым юным гроссмейстером в истории — американцем Абхиманью Мишрой уже настораживали. Причем в одной из них Магнус сделал ход на последней секунде и едва не просрочил время. Затем случилось то, чего не ждал никто: в третьем туре Карлсену нанес поражение армянский гроссмейстер Айк Мартиросян.

«Это как сон для меня. Я просто мечтал сыграть с ним в классические шахматы, а победить — это нечто особенное», — подчеркнул Мартиросян в интервью ChessBase.

Обычно после поражений Магнус находит внутренние резервы и выигрывает все оставшиеся партии. Но не в этот раз. Ничьи с азербайджанским ветераном Шахрияром Мамедьяровым лишили Карлсена даже математических шансов на первое место в группе, а затем он не смог обыграть и россиянина Яна Непомнящего. В итоге у титулованного норвежца только пятое место из шести в группе и утешительный нокаут за 17-20-е места (в «Финал четырех» же от группы C вышел Аниш Гири). Лайв-рейтинг норвежца таял с каждой ничьей: 2810, 2809, 2806, 2804 — и в итоге достиг отметки 2801,2. В какой-то момент Фабиано Каруана, к слову, выигравший свою группу, вплотную приблизился к Карлсену, но тут на первый план вышел Владислав Артемьев.

Фабиано Каруана. Фото Global Look Press

Риск Фаби

Ян Непомнящий финишировал вслед за Гири и теперь сыграет в нокауте за 5-8-е места (первым его соперником станет обладатель Кубка мира-2021 Ян-Кшиштоф Дуда). Владислав Артемьев выступил менее удачно (поборется за 17-20-е места), но зато прямо повлиял на судьбу рейтингового трона. В заключительном туре группы B 28-летний россиянин черными отобрал пол-очка у лидировавшего Каруаны, а ответную партию белыми и вовсе выиграл. Это позволило Магнусу вновь оторваться от Фабиано на 11,2 пункта. «Дебют нашей партии с Фаби получился необычным, потому что уже на пятом ходу нам пришлось надолго задуматься. В целом мне повезло, поскольку у белых была очень комфортная позиция. Я чувствовал, что Фабиано хочет играть на победу, и пошел на риск», — приводит слова Артемьева сайт ChessPro.

В нокауте за 17-20-е места Артемьев проведет свой стартовый матч против американского гроссмейстера Эндрю Хонга. В той же сетке Карлсен сыграет с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. Вряд ли перед турниром Магнус мог представить себе такой расклад.

За главный же приз помимо Гири и Каруаны поспорят Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа.