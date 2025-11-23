Шахматы
Сегодня, 16:45

«Да ну нафиг». Обидное поражение Есипенко в полуфинале Кубка мира

Шахматист Есипенко проиграл в полуфинале Кубка мира
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Есипенко.
Фото Global Look Press
У россиянина есть шансы отобраться на турнир претендентов-2026.

На Кубке мира-2025, который проходит в Индии, определились финалисты турнира. Ими стали представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и китаец Вэй И. Оба полуфинала завершились на тай-брейке. Синдаров оказался сильнее своего соотечественника Нодирбека Якуббоева, а Вэй И смог выиграть у Андрея Есипенко. Хотя в решающей партии в быстрые шахматы все складывалось в пользу россиянина. От этого вдвойне обидно. Финалисты уже обеспечили себе выход на турнир претендентов-2026, а Есипенко и Якуббоев разыграют последнюю путевку на Кипр.

Обидный зевок

Полуфиналы стартовали в пятницу, 21 ноября. Достаточно предсказуемо обе партии завершились вничью: Жавохир Синдаров без проблем сравнял счет в поединке с Нодирбеком Якуббоевым, а Андрей Есипенко даже имел определенные шансы на перехват в партии с Вэй И, но китайский шахматист четко отбился после не совсем удачно разыгранного дебюта.

На следующий день соперники опять разошлись миром. Есипенко снова имел небольшое давление на протяжении всей партии с Вэй И, но не добился весомого перевеса. Встреча Синдарова и Якуббоева прошла без особых событий, соперники быстро согласились на ничью.

Андрей Есипенко.«Есипенко способен обыграть любого шахматиста мира». Мнение тренера сборной России

Таким образом, финалисты турнира определялись на тай-брейке. Удивительно, но все решилось в первой рапид-части. Синдаров смог выиграть у Якуббоева и с трудом отстоял ничью черными. В какой-то момент Нодирбек захватил инициативу, но в эндшпиле не смог найти выигрыш. Во втором же матче все было еще более драматично. В первой партии Вэй И, играя черными, имел небольшое преимущество, но Есипенко после неудачного дебюта смог отбиться. В концовке почти все ходы Андрей сделал по первой линии, что внушало оптимизм перед второй партией.

Соперники разыграли итальянскую партию, в которой Есипенко считается большим специалистом. Еще в 2021 году россиянин обыгрывал в ней самого Магнуса Карлсена. С Вэй И Андрей тоже был максимально близок к победе. В напряженной концовке, когда на часах китайского гроссмейстера оставалась секунда, Андрей имел на две пешки больше. Компьютер показывал преимущество «+2», но в этот момент Есипенко допустил обиднейший зевок.

«Да ну нафиг», — написал в своем Telegram-канале чемпион мира по блицу, двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий.

Фото FIDE

Матч смерти

Так в финал вышел Вэй И — самый молодой шахматист в истории, добравшийся до отметки 2700. Интересно, что на несколько лет он уходил из профессиональных шахмат, но вернувшись в большую игру, уже три года прочно удерживает 2750+. В прошлом году 26-летний китаец выиграл супертурнир в Вейк-ан-Зее, а в этом — находится в одной победе от завоевания Кубка мира. Андрею же надо постараться как можно быстрее забыть эту неудачу. Уже в понедельник, 24 ноября, ему предстоит начать матч за третье место против Якуббоева.

Даниил Дубов.Дубов разбил мечты о российском четвертьфинале. Вся надежда теперь на Есипенко

Это противостояние будет даже более принципиальным, чем финал. Если Синдаров и Вэй И уже обеспечили себе путевки на турнир претендентов-2026, который пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля, то проигравший в мини-матче за третье место покинет Гоа только с утешительным призом.

Напомним, что победитель Кубка мира заработает 120 тысяч долларов, серебряный призер — 85 тысяч, бронзовый — 60, участник, занявший четвертое место, — 50.

  • Сарказмом по Маразму

    Не корову проиграл... А выиграл минимум 50 тыс. $ :grin::grin::grin:

    23.11.2025

  • Djin Ignatov

    Как ВСЕГДА , какие то наши Бездари , имеющие смутные отношения к шахматам - заранее уже сделали его победителем Кубка ! Он может обыграть любого , чуть ли не с закрытыми глазами !!! И эти ВОЗНЕСЕНИЯ наших спортсменов присутствуют почти при любых турнирах и любых соревнованиях ! Тоже самое мы слышали в адрес совсем надавно закончившегося турниров тенниса ! Мирра Андреева - чуть ли не СУПЕР игрок МИРОВОГО тенниса ! Тоже самое можно сказать и по другим ! Понимаю ! Что дана командв ВСЯЧЕСКИ возносить наших спортсменов , вследствии падения нашего спорта и малых их побед ! Но не до такой же степени ! Ведь сами так называемые ГЕНИИ спорта начитавшихся таких ВОСХВАЛЕНИЙ быстро привыкают к этому и перестают просто соревноваться идти ВПЕРЕД к этим самым победам !

    23.11.2025

    • «Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику

    Takayama

