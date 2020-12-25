Президент Федерации шахмат России ответил на вопросы СЭ и подвел итоги уходящего 2020 года.

— Андрей Васильевич, в конце 2020 года состоялся наблюдательный совет ФШР, на котором подводились итоги уходящего года. Какие выводы вы для себя сделали?

— Самое интересное, что интерес к шахматам в пандемию вырос, а не упал. Об этом можно судить по разным показателям: поисковым запросам в яндексе и гугле, количеству новых игроков в интернете, частоте упоминаний в СМИ. Наши данные эту тенденцию подтверждают: в российском рейтинг-листе зарегистрировано уже более 250 тысяч игроков. Зарегистрированные игроки — это люди, которые участвуют в обсчитываемых турнирах, активно играющие шахматисты. Понятно, что любителей, которые не выступают в соревнованиях, но следят на ними, играют дружеские партии дома или в интернете, на порядок больше. То есть несколько миллионов в России!

Шахматы снова стали заметным явлением нашей жизни. И тот факт, что к ним обратились деятели культуры, мои слова подтверждает. «Шахматы» — первый мюзикл, который вышел в 2020 году в Москве. Одновременно снимается фильм о противостоянии между Карповым и Корчным — с ведущими российскими актерами (надеюсь, что получится блокбастер). Ну а сериал «Ход королевы» уже стал одним из самых успешных в 2020 году, во всем мире его посмотрели сотни миллионов зрителей.

Шахматный мир не опустил руки

— Почему, как вам кажется, шахматы вновь востребованы? И именно сейчас, когда многие виды спорта несут огромные потери из-за пандемии?

— Мы тоже несем потери, потому что международный календарь сбился, многие соревнования перенесены. Невозможно пережить локаут совсем без потерь! Но шахматные организаторы могут проводить турниры онлайн, и 2020 год показал, что они также очень интересны зрителям. Пусть по-другому, но интересны. Чемпион мира Магнус Карлсен, например, успешно развивает свою серию соревнований для игроков «элиты», которые благодаря онлайн-турнирам сохранили свои доходы в 2020-м.

ФИДЕ провела первую в историю онлайн-олимпиаду, которую сборной России удалось выиграть. Федерация шахмат России провела в онлайне большой благотворительный турнир, который показывал в прямом эфире «Матч-ТВ». В общем, шахматный мир не опустил руки, а начал искать новые форматы, которые быстро завоевали популярность. «Благодаря» пандемии у людей появилось много свободного времени, и шахматисты достаточно успешно борются за внимание болельщиков.

— Но ведь для того, чтобы следить за шахматными соревнованиями, от болельщика требуется определенная квалификация. За другими видами спорта следить намного легче!

— Мы это хорошо понимаем и именно поэтому ведем активную работу среди школьников. «Белая ладья» стала массовым и престижным турниром (кстати, в 2020 году мы не отказались от проведения, а перевели ее в онлайн). Наш проект «Шахматы в школах» — совместный с благотворительным фондом Тимченко — работает уже в 16 регионах России. В общей сложности мы охватили проектом около 3 тысяч школ, в которых налажено регулярное обучение шахматам. За шесть лет более 300 тысяч детей прослушали курс шахматного образования. Для нас не важно, являются шахматы предметом основного или дополнительного образования, этот вопрос пусть решают директора школ и родительские комитеты. Мы же помогаем наладить процесс — дарим школам инвентарь, учебную литературы, проводим курсы обучения педагогов, организуем соревнования для школьных команд и конкурсы для школ и учителей на лучшее преподавание. Это работа приносит свои плоды — популярность нашей игры растет в том числе благодаря нашему школьному проекту.

В 2020 году мы начали масштабное психологическое исследование, которое должно показать, как именно обучение шахматам влияет на когнитивные способности детей и их успеваемость. Первые результаты мы получим уже в 2021 году. Еще одна интересная новость в сфере образование — ФШР выпустила первый в нашей стране учебник шахмат для слепых, напечатанный шрифтом Брайля. Он будет востребован, потому что люди с ограниченными возможностями любят и умеют играть в шахматы. В этом году сборная России заняла второе место на олимпиаде ФИДЕ для игроков с ограниченными возможностями. Этот турнир также проходил через интернет.

Элитные турниры и дальше будут проходить вживую

— В чем принципиальная разница между очными соревнованиями и игрой онлайн? И не перейдут ли шахматы полностью в онлайн в ближайшем будущем?

— Не думаю, что это случится. Но и обратного процесса после окончания пандемии мы тоже не увидим. Скорее всего, шахматы будут успешно существовать в обоих форматах — и в традиционном, когда игроки встречаются за доской, и в интернете. Главное препятствие для проведения серьезных турниров в онлайн — это отсутствие арбитров, без которых не может быть гарантии честной игры. Мы считаем, что серьезные турниры можно проводить через интернет, но для этого арбитры и игроки должны находиться в одном помещении!

В 2020-м в России начала формироваться сеть авторизованных центров на базе существующих шахматных клубов. Лучшие наши юные спортсмены уже приняли участие в первом онлайн-чемпионате Европы и завоевали 13 медалей, победили в общекомандном зачете. Это очень достойный результат, который показывает, что молодые шахматисты продолжают расти и совершенствоваться, несмотря на пандемию!

В целом нам необходимо перестроить свою работу таким образом, чтобы игрок мог прийти в клуб в своем городе и под наблюдением арбитра принять участие в серьезном соревновании. Тогда эти результаты могут быть использованы для обсчета рейтингов, присвоения разрядов и званий, как российских, так и международных. Я знаю, что ФИДЕ также ведет работу, чтобы модифицировать международные правила шахмат, сделать их более гибкими и соответствующими современным условиям. Тогда у шахматистов и организаторов появится больше возможностей для проведения соревнований, в первую очередь массовых. Что же касается элитных турниров высшего дивизиона — они в основном будет проходить, как и прежде, вживую. Как только пандемия отступит и наладится полноценное авиасообщение между странами.

— Каковы спортивные итоги года для российских шахматистов? Кого бы вы выделили особо?

— Лучшие результаты в прошлом году показали Ян Непомнящий и Александра Горячкина. Александра в начале года боролась за титул чемпионки мира в матче с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и уступила ей только на тай-брейке. Ян лидирует в турнире претендентов, который ФИДЕ пришлось прервать в марте прошлого года. Надеюсь, он закончит турнир успешно и выйдет на матч с чемпионом мира. И Непомнящий, и Горячкина подтвердили свой высокий класс в конце года, завоевали титулы чемпионов России — в исключительно напряженной борьбе.

Из молодых шахматистов отмечу Полину Шувалову, которая заняла второе место в чемпионате страны, и Андрея Есипенко. Эти молодые гроссмейстеры много работают над шахматами, и мы наверняка услышим их имена в ближайшем будущем, как и многих других студентов и выпускников шахматного отделения в центре «Сириус».

В командном зачете сборная России добилась исторического результата — после победы на онлайн-олимпиаде ФИДЕ наши спортсмены собрали полную коллекцию золотых медалей, включая «мир» и «Европу». Приятно, что успехи сборной оценили спортивные журналисты, которые вручили нашим гроссмейстерам престижную премию — «Серебряную лань».

2020 год показал, что шахматы способны динамично развиваться даже в условиях пандемии, а российские спортсмены продолжают играть на высоком уровне и завоевывать золотые медали. И это — главный результат непростого года!