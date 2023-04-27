Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина

Вице-чемпион мира — о 12-й партии, после которой китайцу удалось сравнять счет в титульном поединке в Астане.

Специально для «СЭ» вице-чемпион мира Сергей Карякин комментирует матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дингом Лиженем. В 12-й партии произошла настоящая спортивная драма. Непомнящий перехватил инициативу черными и имел несколько отличных возможностей победить и практически завершить поединок в свою пользу. Но в этот момент Ян, действуя как всегда быстро и азартно, допустил грубейший зевок, который стал для него роковым. Счет за два тура до финиша сравнялся — 6:6.

— Могу сказать, что на мой взгляд, 12-ая партия была самой слабой за матч, — говорит Карякин. — Качество игры оставляло желать лучшего, и соперники поочередно допускали грубые ошибки. И победил тот, кто допустил просчет предпоследним. Подчеркну, что, когда идут такие качели — важно допустить промах, именно предпоследним. Дину в этом плане очень сильно повезло.

Что касается перипетий борьбы, то несмотря на то, что у Яны были черные фигуры, он полностью переиграл китайца в дебюте. Непомнящий сначала захватил инициативу, а потом просто получил позицию, в которой мог побеждать, если бы справился с нервами и не действовал слишком быстро. При это путей было несколько, как форсированных, так и чисто технических с лишней пешкой. К сожалению, мимо всего этого разнообразия Ян прошел. Думаю, что здесь злую шутку сыграла близость победы. Он прекрасно понимал, что успех в этой партии — это успех в матче. Дин бы не оправился после такого удара, и оказался бы в глубоком нокауте.

Но получилось ровно наоборот. Ян сам себя загнал в такую ловушку. Он стал заложником собственных эмоций. Он перенервничал, поспешил, просчитался и в итоге уступил. Я бы сказал, что Ян сам заставил соперника выиграть. Дин тут точно был совершенно не при чем. Конечно, можно вспомнить, что Непомнящему везло в предыдущих партиях. Но не настолько, насколько фартовым оказался сейчас Дин. Ян все долги отдал с лихвой.

Что ж, счет сравнялся. И если я все еще утверждаю, что на тай-брейке россиянин небольшой фаворит, то теперь понимаю, что до него еще нужно дожить. Не удивлюсь, если в четверг белыми Ян не будет рисковать. Ведь после таких поражений хочется прийти в себя. Но в заключительный день в субботу уже у китайца будет белый цвет. После того, что случилось в 12-й партии, что-либо предсказать невозможно. Объективная оценка шансов — 50 на 50.

Варианты завершения матча

На текущий момент счет в матче — 6:6. Гроссмейстерам осталось провести две парти с классическим контролем времени. Они намечены на 27 и 29 апреля. Причем, Непомнящий будет играть сначала белыми, а потом — черными фигурами. Какие в данный момент возможны варианты продолжения борьбы?

— Досрочного завершения поединка точно не будет. В «классике» мы увидим все 14 запланированных поединков.

— Тот, кто наберет 1,5 очка в оставшихся двух партиях, станет чемпионом мира. То есть будущему чемпиону нужна ничья в одной игре и победа в другой.

— Если соперники оба раза сыграют вничью или обменяются победами — в матче будет назначен тайбрейк (он пройдет в воскресенье 30 апреля).

Расписание матча

27 апреля — 13-я партия

28 апреля — выходной

29 апреля — 14 партия

30 апреля — тай-брейк или церемония закрытия

Время начала партий — 12:00 по московскому времени (15:00 по Астане).

Регламент матча

В матче запланировано 14 партий, если ни один из участников не выиграет досрочно (надо набрать 7,5 очков). За победу дают очко, за ничью — пол-очка. Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Игроки не могут согласиться на ничью до тридцатого хода черных.

Если после 14 партий счет остается равным, в последний игровой день (30 апреля) будет проведен тай-брейк. Четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход). Если после четырех партий в быстрые шахматы победитель не определяется, соперники играют блиц.

До пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и черными. Победителем объявляется тот игрок, который первым выиграл серию из двух партий. Если все пять серий заканчиваются вничью, соперники играют армагеддон.

Одна «партия смерти». Белые получают пять минут, а чёрные четыре, начиная с 61 хода каждому из соперников добавляется по три секунды на каждый ход. Игрок, выигравший по жребию, может выбрать цвет фигур. Белым, имеющим лишнюю минуту, нужна только победа, в случае ничейного результата побеждают черные.