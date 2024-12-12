Судьба главного титула в шахматах решилась в заключительной партии в классику.

Гукеш Доммараджу выиграл последнюю партию матча в Сингапуре и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. 13-й чемпион мира Гарри Каспаров и 16-й чемпион мира Магнус Карлсен становились королями в 22 года, 18-й чемпион мира сделал это в 18 лет. Великий год для представителя Индии. Ошеломляющая победа на турнире претендентов-2024 в Торонто, где ему удалось в том числе обойти Яна Непомнящего, Фабиано Каруану и Хикару Накамуру. Затем был успех на Всемирной шахматной Олимпиаде-2024 в Будапеште, где на первой доске Гукеш выбил 9 из 10, и, наконец, победа в матче над 17-м чемпионом мира Дин Лижэнем. Да, от главного шахматного вундеркинда планеты ожидали более яркой игры с китайцем, но кто об этом вспомнит уже через несколько месяцев.

Когда все готовились к тай-брейку

Давайте кратко вспомним хронологию матча. Дин, который подошел к первой защите титула только на 22-м месте рейтинга ФИДЕ, неожиданно выиграл первую партию и имел неплохие шансы на развитие успеха во второй. Однако, имея комфортную позицию для развития инициативы, сам предложил оппоненту ничью. Этот шаг дорого стоил 17-му чемпиону мира. В третьей партии Гукеш выиграл, уйдя на первый выходной с равным счетом. Семь следующих партий закончились вничью, однако почти в большинстве из них перевес был у претендента.

«Если в седьмой партии еще казалось, что неудачные действия индийца в простом техническом эндшпиле — это случайность, а Дин начал рассыпаться и ему просто повезло не проиграть, то в восьмой Гукеш за три хода из довольно безопасной позиции с огромным перевесом загнал себя в тяжелейшее положение. Это вообще трудно объяснить. Теперь есть серьезная вероятность, что и до конца матча никаких побед не будет», — говорил в интервью «СЭ» Евгений Томашевский перед 10-й партией.

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Однако в 11-й партии Гукеш все-таки нанес, казалось бы, решающий удар. Лижэнь на 30 минут задумался уже над четвертым ходом, а в итоге загнал себя в цейтнот и был вынужден капитулировать. Казалось, что на этом интрига умерла, но Дин доказал, что его сильно недооценивают. Уже в следующей партии китаец сравнял счет. Причем 12-я партия матча становится своеобразным талисманом для Лижэня: в апреле 2023-го в Астане в этот же момент он сравнял счет в матче против Непомнящего, а в Сингапуре от и до переиграл Гукеша. «Не очень приятно проиграть таким образом, когда соперник так доминирует», — подвел итог партии претендент.

В 13-й партии индиец играл белыми, но создать особых проблем Дин Лижэню не получилось. Даже 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который в эти дни сильно критиковал обоих игроков, признался, что, «как ни странно, гроссмейстеры провели очень приличную партию». На пресс-конференции Лижэнь сказал, что не собирается делать быструю ничью в 14-й и так легко переводить матч в тай-брейк. Конечно, были определенные поводы усомниться в этом, но, судя по выбору дебюта, китайский гроссмейстер действительно был настроен на борьбу. Дин просто фианкеттировал слона путем Nf3-g3-Bg2, и Гукеш, после некоторых раздумий, расставил схему, которую он и его штаб, очевидно, готовили к матчу — уже на шестом ходу позиция практически не встречалась в партиях гроссмейстеров.

Вскоре стало очевидно, что к последней партии матча оба соперника подошли далеко не в идеальных психологических кондициях. Гукеш во что бы то ни стало искал шансы обострить ситуацию на доске, а Дин в свою очередь изо всех сил пытался обезопасить себя и получить позицию с минимальным перевесом, но без какого-либо риска. В итоге партия постепенно катилась к неизбежному при таких подходах результату: с доски одна за одной исчезали легкие фигуры, и особых конкретных шансов не было видно ни у одной из сторон. Конечно, борьба еще продолжалась, но весь шахматный мир уже начал готовиться к тай-брейку.

Однако Гукеш продолжал бороться за победу в последней партии, и усталость Дина сказалась — неожиданно чемпион мира предложил переход в проигранный пешечный эндшпиль. Гукеш легко посчитал варианты и выиграл черными фигурами решающую партию в матче на первенство мира.

Дин Лижэнь. Фото AFP

Шок

На пресс-конференции Дин выглядел подавленным. В матче, где в него никто не верил, он был очень близок к тай-брейку. А ведь в быстрых шахматах и блице 32-летний уроженец Вэньчжоу выглядел мини-фаворитом.

«Был просто в шоке, когда осознал, что допустил зевок, — поделился своей болью с журналистами Дин. — Увидел, что соперник обрадовался, и резко понял, что мои дела плохи. Потребовалось какое-то время, чтобы это принять. Мне казалось, было не так сложно сделать ничью. Наверное, мне нужно было просто выжидать, а не переходить в эндшпиль. Зато теперь не будет никаких партий завтра (грустно улыбнулся Лижэнь). Думаю, я играл в свои лучшие шахматы, если брать весь 2024 год. Наверное, мог бы сыграть лучше, но после чудесного спасения в 12-й партии, [когда удалось сравнять счет], не скажу, что сильно сожалею. Спасибо всем болельщикам. Я продолжу играть и верю, что смогу извлечь уроки из матча в Сингапуре».

Гукеш поблагодарил соперника за борьбу и отдал должное своей команде. «Ребята отлично подготовили меня к матчу. Мы с первого дня понимали, что никакой легкой победы, о которой многие говорили, не будет. Настраивались на борьбу в каждой партии. Да, в какие-то дни я сыграл не лучшим образом, но я всегда понимал, что у меня еще будут шансы победить по итогам 14 партий. Мои слезы после победы? Это от напряжения. Этот год стал серьезным испытанием для меня, и я, безусловно, рад, что все так заканчивается. В Индии очень ждали эту победу».

Уроженец Ченная стал 18-м чемпионом мира в истории и вторым из Индии. Ранее это удавалось сделать одному из наставников Гукеша Виши Ананду, который владел короной с 2007 по 2013 год. Посмотрим, как долго продлится эра Гукеша.