«Этот парень позорит шахматы!» Накамура обвинил Крамника в кибербуллинге и охоте на ведьм

Суперзвезда онлайн-шахмат раскритиковал 14-го чемпиона мира за борьбу с читерством.

Владимир Крамник в последнее время известен не только как 14-й чемпион мира по шахматам, но и самый принципиальный борец с читерами (то есть попросту с мошенниками) в интернете. Владимир Борисович не жалеет никого, в том числе главных звезд Chess.com. Недавно под его подозрение попал Даниэль Народицкий. А ранее, еще в прошлом году, Крамник прозрачным намеком зацепил, пожалуй, одного из самых активных популяризаторов онлайн-шахмат и стримеров Хикару Накамуру, приведя американского гроссмейстера в бешенство. Теперь же Накамура вступился за Народицкого, причем не стал стесняться в выражениях по отношению к Крамнику, назвав россиянина позором для шахмат, а также обвинил в кибербуллине, то есть травле в интернете, и охоте на ведьм.

Конфликт с Chess.com

Взаимоотношения Крамника с Chess.com уже довольно давно можно назвать непростыми. Сам Владимир Борисович рассказывал, что летом 2023-го присылал создателям столь популярной у онлайн-игроков в шахматы платформы много статистики, а также называл конкретные фамилии тех, кто, по его мнению, читерит, то есть мошенничает. Но на сайте не обращали на заявления 14-го чемпиона мира внимание. И обратили только тогда, когда Крамник попросил проверить (кстати, поддержал соотечественника и Ян Непомнящий) аномальные показатели главной звезды Chess.com Накамуры. Но явно не так, как хотел сам прославленный шахматист. Создатели сайта поддержали Хикару, а сам американец не особо стеснялся в выражениях по поводу расследования от Владимира.

«Крамник был действительно глуп... Если бы он хотел сделать свое расследование анонимным, то никогда бы не опубликовал средний и наивысший рейтинг. Потому что есть только три игрока, которые могут показать такой перформанс: Магнус Карлсен, Даниэль Народицкий и я. При этом Магнус не так уж много играл онлайн. Из этого делаю вывод, что у него нет мозгов. Владимир потерял самообладание», — заявил тогда Накамура.

Что ж, блог Крамника попросту закрыли. Хотя он, впрочем, делиться информацией и своими сомнениями на других площадках не прекратил. Наоборот, даже активизировался, называя подозреваемых им в читерстве шахматистов.

Не так давно этот список пополнил уроженец Киева Кирилл Шевченко, представляющий Румынию. А вскоре Шевченко сняли с чемпионата Испании по подозрению в читерстве — в одной из кабинок в туалете за бачком был обнаружен телефон, предположительно принадлежащий Шевченко. 22-летнего шахматиста отстранили от соревнований, пусть он и все отрицает. Как бы то ни было, эти новости, вероятно, укрепили веру в Крамника сторонников более активной борьбы с читерством как в онлайне, так и в офлайне.

Хикару Накамура. Фото Global Look Press

Оскорбления от Хикару

Новым ярким эпизодом стали подозрения Крамника по отношению к Народицкому. Американский гроссмейстер, сын выходцев из СССР, также, как и Накамура, является популярным стримером. Отрывок одного из стримов Даниэля и привел совсем недавно в своем видео Крамник — во время партии американца с любителем, после «зевка» ферзя со стороны соперника, Народицкий начал анализировать еще незаконченную партию на компьютере, что запрещено правилами. Кроме того, 49-летний россиянин счел подозрительным поведение Даниэля на одном из «Титульных вторников», попросив проверить игрока.

В ответ в интервью «СЭ» Народицкий отверг все обвинения в читерстве: «У меня обширный опыт в шахматах, поэтому я понимаю, что не смогу добраться до умов всех любителей шахмат. Останутся люди, которые будут смотреть на меня с презрением, они меня уже «похоронили» и считают заговорщиком вместе с Chess.com, которые якобы покрывают читеров. Это абсолютная ложь. Я НИКОГДА НЕ ЧИТЕРИЛ! Читерство вызывает у меня отвращение. Всю свою околошахматную карьеру я построил вне читерства». Он также добавил: «Есть люди, которые считают Крамника безумцем, а есть условный «лагерь Крамника». Это те, кто либо очень ему доверяет, либо верит в то, что он делает. Я, кстати, был в этом лагере. Дал пару советов, чтобы его риторика была более приемлема для англоговорящих зрителей. Изначально ведь его цель — искоренить читерство на каждом уровне. В таком случае надо делать так, чтобы восприятие было на всех уровнях коммуникации, со всеми участниками шахматного мира. Я был готов принять участие в этом «походе», но мне не понравилась реакция Крамника».

Теперь же куда менее интеллигентно Крамнику «за себя и за того парня» ответил Накамура. «Это чистой воды кибербуллинг. Чистый кибербуллинг. В это невозможно поверить. На самом деле это неправдоподобно. Как ты думаешь, кем ты являешься? Что не так с ним? Что не так с этим парнем? Этот парень позорит шахматы. Настоящий позор для шахмат, — заявил Накамура. Добавив, что считает поведение Крамника «настоящей охотой на ведьм». По словам Хикару, теперь из-за нынешнего поведения Владимира Борисовича не будут воспринимать всерьез и забудут о его заслугах в шахматах. Что ж, ответ Крамника наверняка последует, ведь назвать 14-го чемпиона мира позором для шахмат — это серьезное оскорбление.