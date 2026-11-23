Гукеш начинает матч с Синдаровым в статусе аутсайдера. Наc ждет новая смена шахматного чемпиона?

Матч двух 20-летних гроссмейстеров пройдет на фоне кризиса действующего чемпиона мира.

24 ноября в коммуне Колоньи неподалеку от Женевы (Швейцария) начнется матч за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий обладатель титула — 20-летний индиец Доммараджу Гукеш встретится с ровесником из Узбекистана Жавохиром Синдаровым. Противостояние в музее Фонда Мартина Бодмера рассчитано на 14 классических партий: первый, кто наберет 7,5 очка, станет чемпионом. Если после 14 встреч счет будет 7:7, 12 декабря состоится тай-брейк — сначала рапид, при необходимости блиц. Фаворитом считают не Гукеша, а его соперника.

Сменяемость власти

После заката эры 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который с 2023 года отказывается бороться за корону, титул уже дважды сменил владельца. В 2023-м китаец Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке после 7:7 в классике, а затем пережил затяжной спад. В декабре 2024-го он уступил Гукешу в 14-й партии в Сингапуре — 6,5:7,5.

Гукеш стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории — в 18 лет. Однако после этого его результаты резко пошли вниз. К ноябрю индиец опустился на 28-ю строчку в Live-рейтинге с 2710 пунктами против пиковых 2794 в октябре 2024 года.

Кто бы мог представить такое два года назад, когда в звездной компании он выиграл свой дебютный турнир претендентов в Торонто, а затем показал выдающийся результат на Олимпиаде-2024? В Будапеште индиец набрал 9 очков из 10 на первой доске и завоевал индивидуальную золотую медаль, а сборная Индии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. Тогда многие считали, что он может добиться сопоставимых результатов в соперничестве с Карлсеном.

«Самое сложное в статусе чемпиона мира — управление ожиданиями. Как бы вы ни старались отключиться от внешнего мира, вы все равно осознаете, что существует эффект «слона в комнате» — ожидания от вас самих, а также ваши собственные ожидания. В целом я амбициозный игрок и постоянно стремлюсь к победам. Учитывая все это, мне было довольно сложно, но ладно, это вызов. Я либо сломлюсь, либо вырасту благодаря этому. Сейчас все выглядит не очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше», — говорил Гукеш в апреле 2026-го.

При этом в Швейцарию Гукеш приехал с другими мыслями.

«Все, что произошло до этого, стирается... Я просто выкладываюсь на все сто в этих 14 партиях! Я не думаю, что нахожусь здесь, чтобы защищать что-либо, — я здесь, чтобы снова выиграть! Это тот настрой, в котором я нахожусь. Кто-то сказал: помни, кто ты есть, и, я думаю, в этом матче я буду помнить! Самое лучшее в этом всем пути к чемпионскому титулу — это тренировочные сборы — столько смеха, столько шуток», — сказал Гукеш на пресс-конференции ФИДЕ 22 ноября.

«Эти шесть месяцев я думал, что у меня много времени на подготовку, но оно пролетело очень быстро... Я очень счастлив сражаться за этот титул. Я постараюсь наслаждаться матчем! Всю свою жизнь я никогда не работал серьезно — вплоть до 2025 года. В шахматах, в любой игре, я знал, что обладаю великим талантом... Я напоминаю детям в любом виде спорта: работайте много над собой. Что я думаю о сопернике? Да, за последний год Гукеш потерпел немало поражений, но это потому, что он всегда стремится победить любой ценой. Полагаю, в нашем матче он будет осторожнее», — подчеркнул Синдаров.

Жавохир Синдаров. Фото Global Look Press

Фаворит из Ташкента и российский секундант

В 2025 году Синдаров выиграл Кубок мира ФИДЕ, одолев в финале китайского гроссмейстера Вэй И на тай-брейке. Весной 2026-го представитель Узбекистана без поражений прошел турнир претендентов на Кипре: шесть побед, восемь ничьих и 10 очков из 14 возможных. Это рекорд нынешнего формата.

У Жавохира 2782 пункта рейтинга и четвертое место в мире — на 72 пункта и 24 позиции выше чемпиона. В трех очных классических партиях он дважды обыграл Гукеша и один раз сыграл вничью. Первую партию Синдаров начнет белыми.

— Гукеша, мне кажется, как-то уж совсем недооценивают. Назвал бы Синдарова фаворитом, но где-то в соотношении 55:45, — сказал в интервью «СЭ» чемпион мира ФИДЕ 1999 года Александр Халифман.

— Считаю, что Синдаров — фаворит, шансы примерно 60 на 40. В то же время матч имеет свою специфику, многое будет зависеть от формы и состояния действующего чемпиона, — подчеркнул «СЭ» двукратный чемпион России Владислав Артемьев.

— Если Синдаров выйдет вперед, для Гукеша это будут очень плохие новости. Если поведет Гукеш, он автоматически станет серьезным фаворитом. Именно так и устроены эти матчи, — говорил Магнус Карлсен в недавнем интервью The Indian Express.

В штабе претендента работает чемпион России 2021 года Никита Витюгов, с 2023-го представляющий Англию. Прежде он помогал Яну Непомнящему готовиться к матчам с Карлсеном и Дин Лижэнем. В штабе узбекистанца также есть тренер Роман Видоняк и помощник Мухиддин Мадаминов. Гукеша готовит его бессменный помощник Гжегож Гаевский.

«Какие дебюты станут основным оружием каждого из шахматистов? У Синдарова все в этом смысле очень четко: если надо играть черными на победу, он выбирает острые, жесткие дебюты и очень хорошо их знает, — рассказал в интервью проекту «Шахматы+» белорусский гроссмейстер Денис Лазавик. — Если надо играть на ничью, играет прямые, максимально дебютные схемы, открытые испанки и все такое. За белых у него тоже много идей. Мне кажется, от Синдарова логично ждать первого e4 — это поинтереснее, попринципиальнее, там больше форсированных вариантов, и именно в такой игре его знания могут иметь решающую роль. Гукеш же, наоборот, любит черными не выходить принципиально. Понятно, что он что-то скрывает, но даже с репертуаром, который Синдаров играет хотя бы в блице, это вряд ли зайдет против него. Мне бы хотелось увидеть нормальную принципиальную дебютную подготовку, что-то более жесткое и содержательное».

В Женеве партии будут начинаться в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Шахматистам предоставляется по 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход. Дни отдыха назначены на 27 ноября, 1, 5 и 9 декабря.

Заключительная, 14-я встреча запланирована на 11 декабря. При счете 7:7 решающие партии с быстрым контролем пройдут 12-го. Если кто-то из соперников наберет 7,5 очка раньше, матч завершится досрочно. Призовой фонд — 2,5 миллиона долларов, как и два года назад в Сингапуре.