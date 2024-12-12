«Я чемпион мира, но не лучший шахматист». Гукеш мечтает сыграть матч с Карлсеном и хочет спрыгнуть с моста

Первые слова 18-го короля шахмат.

Гукеш Доммараджу, обыграв Дин Лижэня в 14-й партии матча в Сингапуре, золотыми буквами вписал свое имя в историю шахмат. Стал 18-м и самым молодым чемпионом мира за всю историю. После победы 18-летний Гукеш раскрыл свою команду, куда входит много сильных гроссмейстеров, включая Виши Ананда и Яна-Кшиштофа Дуду, а также рассказал, что прекрасно понимает, кто сильнейший шахматист мира прямо сейчас, и о своем шуточном споре.

О Дин Лижэне

«Мы все знаем, что Дин — один из лучших шахматистов последнего десятилетия. Я понимаю, с каким напряжением он столкнулся. Он, как истинный чемпион, дал серьезный бой, неважно, какие прогнозы на матч давала общественность, — для меня он настоящий чемпион. Возможно, он был не в лучшей форме, но он сражался в каждой партии. Мне бы очень хотелось поблагодарить соперника — только благодаря ему матч получился таким захватывающим для любителей шахмат».

О решающей ошибке соперника

«Когда я посчитал взятие ладьи и понял, что могу форсировать переход в пешечный эндшпиль, а также посчитал ход Ke5 в ответ на Ke1 и осознал, что выигрываю, это был, наверное, лучший момент в моей жизни».

О Магнусе Карлсене

«Очевидно, что стать чемпионом мира еще не означает, что я лучший в мире, ведь есть Магнус Карлсен. Меня мотивирует, что кто-то находится на столь очень-очень высоком уровне, ставит перед собой задачу добраться до отметки 2900. Это заставляет меня работать еще больше и когда-нибудь попытаться достичь величия Магнуса. Разумеется, было бы потрясающе сыграть матч на первенство мира с норвежцем. Для меня это стало бы самым трудным испытанием. Но все зависит от первого номера рейтинга ФИДЕ (Карлсен вышел из чемпионского цикла в 2022 году, отказавшись проводить второй матч с Яном Непомнящим. — Прим. «СЭ»). Я бы с удовольствием проверил свои силы против лучшего игрока мира».

Фото AFP

Помощь Всевышнего и родителей

«Мой путь в шахматах? С шести-семи лет, как начал играть в шахматы, я мечтал пережить этот момент, и вот, наконец, спустя более чем десять лет он настал. На ChessBase есть видео, где я, восьмилетний, говорю, что хочу стать чемпионом мира. Безусловно, каждый шахматист хочет этого достичь, и далеко не каждый получает даже шанс на это. Я даже не могу это описать — у меня просто сбылась мечта. Прежде всего я благодарю Бога. Этот путь, начиная от турнира претендентов и заканчивая 14-й партией в Сингапуре, оказался возможен только при покровительстве Всевышнего. Также благодарю всех тех, кто поддерживал меня во время этого увлекательного пути. Наверное, мне стоило подготовить речь — слишком много эмоций, и есть ощущение, что я сейчас говорю что-то очень глупое».

«Я хочу поблагодарить своих родителей — это лишь немногое, что я могу для них сейчас сделать. Они поддерживали меня в течение всего матча. Папа сейчас здесь, мама, к сожалению, сейчас дома, но, я уверен, она счастлива, и я надеюсь, она приедет завтра на награждение. Всю жизнь они делали все возможное, чтобы помочь мне в шахматной карьере. Сейчас я вспоминаю свои первые шаги и понимаю, что это было что-то невероятное. Для меня это — самая весомая поддержка. Я люблю их обоих и очень благодарен за все».

О своей команде и прыжке с моста

«Хочу поблагодарить всю свою команду: это Гжегож Гаевский, психолог Пэдди Аптон, Радослав Войташек. Последний очень помог во время турнира претендентов, и, конечно, сейчас тоже. Также Пентала Харикришна — он прошел со мной весь путь, начиная с Торонто. Еще Винсент Кеймер — он подключился к команде во время подготовки к матчу. Благодарю Яна-Кшиштофа Дуду: сначала он был спарринг-партнером во время турнира претендентов, а затем и полноценно вошел в штаб. Виши Ананд меня очень поддерживал, помогал в сложные моменты. Благодарю за помощь еще одного польского шахматиста — Яна Климовски.

«Поделюсь одним секретом. Во время какого-то выходного, наверное, после девятой партии, мы пошли погулять с Гжегожем Гаевским на пляж, и мы увидели людей, которые занимались банджи-джампингом, и Гаевский сказал: «Если ты выиграешь, я пойду и прыгну тоже». Я всю жизнь боялся высоты, но зачем-то сказал: «Тогда я прыгну вместе с тобой!» Так что теперь, похоже, придется прыгать с моста».

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото AFP

О статусе самого молодого чемпиона мира

«Мне сложно в это поверить и осознать тот факт, что я 18-й чемпион мира. Однако шахматы молодеют. Сейчас много молодых ребят в 12-13 лет показывают какой-то заоблачный уровень».