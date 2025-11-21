Шахматы
Сегодня, 12:45

«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Малкольм Пейн.
Фото Maria Emelianova/Chess.com
Британец Малкольм Пейн — не единственный кандидат на дисквалификацию из-за нарушения официальными лицами политического нейтралитета.

Федерация шахмат России (ФШР) подала жалобу в комиссию по этике ФИДЕ на вице-президента Европейского шахматного союза (ECU) Малкольма Пейна. Формальным поводом стало проукраинское интервью 65-летнего международного мастера в фильме британского издания The Telegraph. В нем чиновник настаивает на сохранении санкций против России и признается в организации на прошлогодней генассамблее ФИДЕ в Будапеште антироссийского заговора при помощи дипломатов из западных стран. Теоретически Пейн может быть дисквалифицирован за публичное оглашение своей политической позиции, как это произошло в 2022 году с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Открыть дисциплинарное дело и применить санкции

«Во время генеральной ассамблеи ФИДЕ 2024 года в Будапеште Пейн контактировал с государственными структурами — посольствами Великобритании и США, Государственным департаментом США, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, — говорится в письме ФШР, которое приводит ТАСС. — Также он признался, что принимал участие в оказании влияния на принятие решения о сохранении санкций против российских команд. Учитывая это, ФШР призывает комиссию по этике открыть дисциплинарное дело в отношении Пейна и применить санкции. Федерация считает, что надлежащей санкцией будет отстранение от деятельности, связанной с шахматами, на период в 12 месяцев».

Генассамблея ООН приняла резолюцию об&nbsp;олимпийском перемирии на&nbsp;период Олимпиады-2026 в&nbsp;Италии.«Отложить в сторону то, что нас разъединяет». Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Скандальное интервью Пейна стало частью фильма The Telegraph о сносе в Одессе русских памятников. Сам британский шахматист давно является колумнистом этого издания и как бы случайно пересекся со съемочной группой во время благотворительного турнира для юных украинских шахматистов. Впрочем, позиция Малкольма — давно ни для кого не секрет. Накануне той самой генассамблеи в Будапеште он допускал очень жесткие высказывания в отношении руководства ФИДЕ, которое планировало ослабить санкции в отношении России. Сейчас вице-президент ECU заявил, что жалоба на его политическую деятельность от нашей страны — это для него «большая честь».

Пейна поддержал в соцсетях Георгиос Мастрокукос, греческий шахматист, проживающий в Канаде (недавно он вместе с украинцами требовал отстранить женскую сборную России от командного чемпионата мира в Испании). В лоббистскую группу против «российского влияния» в шахматах также входит датский гроссмейстер Петер-Хейне Нильсен. На генассамблее ФИДЕ в Будапеште они сумели привлечь на свою сторону 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена (в прошлом Нильсен был тренером норвежского гения). Вместе они торпедировали инициативу Федерации шахмат Киргизии о полноценном восстановлении России. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» тогда говорил, что на делегатов генассамблеи оказывалось давление — им угрожали персональными санкциями Госдепа США, а также ссылались на «проблемы в отношениях с МОК».

Фото Peter Doggers/Chess.com.

В ожидании новых споров

В конце 1990-х Пейн выступал одним из организаторов матчей шахматных суперкомпьютеров против ведущих гроссмейстеров, а в 2009-м основал престижный турнир London Chess Classic. В 2015-м британец получил должность в европейской федерации, а в 2018-м помогал бывшему вице-президенту ФИДЕ Георгиосу Макропулосу в его выборной кампании на пост главы ФИДЕ. Тогда, во время конгресса в Батуми (Грузия), грек проиграл со счетом 103:78 россиянину Аркадию Дворковичу. После чего Пейн в интервью неоднократно объяснял провал тем, что Дворкович якобы устроил для делегатов вечеринку в прибрежном ночном клубе «в присутствии русалок».

Макропулос тоже очень занимательный персонаж. Этот чиновник с 1995 года был правой рукой российского главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, но в 2018 году решил выйти из тени и с помощью все той же комиссии по этике добился отстранения своего босса от власти. Накануне выборов в Батуми он обвинял Аркадия Дворковича в покупке голосов и в смешении спорта с политикой.

3&nbsp;октября 2006 года. Элиста. Веселин Топалов против Владимира Крамника.«Он поставил на кон все: и честь, и порядочность». 15 лет «туалетному скандалу» в шахматах

Что касается Петера-Хейне Нильсена, то его активная проукраинская позиция по многом вызвана личностью его супруги — Виктории Чмилите-Нильсен, бывшего заместителя председателя сейма Литвы. Эта дама, мать четверых детей и экс-супруга латвийско-испанского гроссмейстера Алексея Широва, сегодня является одним из самых антироссийски настроенных политиков Прибалтики.

В общем, если комиссия по этике после «дела Карякина» собирается наказывать за публичное оглашение политической позиции и других шахматных деятелей, то Малкольм Пейн, Георгиос Мастрокукос и Петер-Хейне Нильсен должны быть в числе первых кандидатов. Ведь в том числе из-за их бурной деятельности в 2023 году Россия перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Сейчас ожидается, что Генассамблея ФИДЕ 14 декабря в онлайн-формате снова рассмотрит вопрос возвращения флага нашим игрокам и сборным. Вполне вероятно, это приведет к новым бурным дебатам.

Интересно, что «политические дела» в ФИДЕ в последнее время были связаны не только с Россией. Так, в 2023 году по итогам чемпионата для школьников были дисквалифицированы три юных шахматиста из Туниса, отказавшиеся играть против соперников из Израиля. Также в ближайшее время, видимо, придется разбираться с организаторами турнира в Сестао (Испания), которые вынудили сняться семь игроков из Израиля, запретив им выступать под флагом своей страны.

Шахматы
ФИДЕ
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
