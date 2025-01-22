Жест доброй воли или трусость? В ФИДЕ снова прогнулись под Карлсена

Международная федерация не решилась запретить серию турниров Freestyle Chess, где будет определен свой чемпион мира по шахматам Фишера.

В конце 2024 года разгорелся конфликт между ФИДЕ и организаторами серии турниров Freestyle Chess, которые под эгидой сильнейших игроков Freestyle Chess Players Club (FCPC) захотели провести свой чемпионат мира по шахматам Фишера (что противоречит уставу Международной федерации шахмат). Согласно официальному заявлению ФИДЕ, которое вышло на этой неделе, цикл турниров по шахматам Фишера в 2025 году будет занесен в официальный календарь и его участники не будут подвергаться санкциям. Однако есть и важная деталь — ФИДЕ предлагает всем ведущим гроссмейстерам подписать контракт, согласно которому они не могут участвовать в любых альтернативных циклах (за исключением Freestyle Chess-2025), не одобренных ФИДЕ. В случае несоблюдения ФИДЕ дисквалифицирует гроссмейстера на два ближайших отборочных цикла за звание чемпиона мира.

История конфликта

Напомню хронологию событий. В феврале прошлого года в Германии прошел первый турнир Freestyle Chess по шахматам Фишера. Его с большим размахом провел немецкий бизнесмен Ян Бюттнер. Он признался, что совсем недавно заинтересовался шахматами, но хочет помочь своему товарищу Магнусу Карлсену вывести эту дисциплину на новый уровень. Спустя два месяца Бюттнер объявил, что серия турниров Freestyle Chess-2025 пройдет в Берлине, Лондоне, Париже и других мировых столицах, но даже тогда эти слова не произвели никакого эффекта в шахматном мире. История знает много случаев, когда крупные бизнесмены загорались идеями проведения серии турниров, но не воплощали это в жизнь или ограничивались несколькими стартами.

Серьезность своих намерений Бюттнер и Карлсен подтвердили в июле, когда объявили, что нашли крупного спонсора, который готов вложить в Freestyle Chess Grand Slam Tour 12 миллионов долларов. «Шахматы должны превратиться в более динамичное и захватывающее зрелище, которое позволит игрокам демонстрировать свои навыки с первого хода, — сказал на пресс-конференции Магнус. — Мы проведем серию турниров по шахматам Фишера с участием сильнейших гроссмейстеров. Возможность принять участие в серии получат только шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2725 и выше».

В этот момент ФИДЕ стало беспокойно. Во-первых, речь шла о серьезном призовом фонде, заметно превышающем деньги, которые получают участники матча за мировую шахматную корону (Гукеш и Дин Лижэнь разыграли в Сингапуре 2,5 миллиона). Во-вторых, Карлсен человек не авантюрный, и если заявляет о своих планах, то зачастую реализует их.

В декабре во время матча Гукеша и Дин Лижэня Бюттнер организовал мини-матч по шахматам Фишера между Карлсеном и Фабиано Каруаной на шикарной яхте. Шахматисты сыграли несколько партий, а после провели пресс-конференцию, на которой Магнус объявил, что по итогам серии Freestyle Chess будет определен свой чемпион мира.

Отметим, что, согласно третьему параграфу устава ФИДЕ, только Международная шахматная федерация может разыгрывать звание чемпиона мира по любым видам шахмат, включая шахматы Фишера. Видимо, поэтому и турнир Бюттнера/Карлсена называется Freestyle, так как этого названия нет в регламентирующих документах ФИДЕ.

После этого чиновники ФИДЕ объявили обеспокоенность, о которой в конце декабря публично рассказал Магнус.

«ФИДЕ преследовала шахматистов, требуя, чтобы они не подписывали контракты с Freestyle Chess, угрожала, что они не смогут принимать участие в цикле чемпионата мира, если они будут играть в Freestyle. Поэтому очевидно, что чаша моего терпения была почти полна с самого начала. Они могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: «Хорошо, тогда я ухожу, идите к черту!» Мне жаль, что это затронет зрителей, надеюсь, вы хорошо отдохнете в праздничные дни, до встречи», — сказал Карлсен после знаменитого джинсового скандала на ЧМ по быстрым шахматам в Нью-Йорке.

Вишванатан Ананд. Фото Global Look Press

Смешные угрозы и первый вице-президент

Freestyle Chess Grand Slam Tour стартует в феврале 2025 года с турнира в Германии. В нем примут участие сильнейшие шахматисты современности, включая 18-го чемпиона мира Гукеша Доммараджу, который отмечал, что шахматы Фишера — одна из его любимых дисциплин. Помимо Магнуса и Гукеша в серии также сыграют Каруана, Хикару Накамура, Нодирбек Абдусатторов, Алиреза Фируджа, Вишванатан Ананд (на минуточку, первый вице-президент ФИДЕ), Левон Аронян и Винсент Каймер. Десятый участник был определен после открытого отбора в начале 2025 года, и им стал уроженец Санкт-Петербурга Владимир Федосеев, теперь выступающий за Словению.

И, несмотря на участие Ананда, турнир оставался нелегитимным с точки зрения ФИДЕ вплоть до 21 января. И вот наконец-то мы дождались официальной реакции чиновников.

«ФИДЕ — единственный международно признанный руководящий орган шахмат, регулирующий все официальные международные шахматные соревнования, — говорится в заявлении. — Хотя мы всегда оставались открытыми для сотрудничества с частными организациями и инициативами в шахматном сообществе, ФИДЕ сохраняет свою верховную роль в отношении правил, званий и рейтингов. Статус и глобальная ответственность ФИДЕ перед шахматным сообществом являются четкими и не подлежат обсуждению.

ФИДЕ не выступает против коммерческих платформ, проектов или частных клубов, таких как Freestyle Chess Players Club (FCPC), которые взаимодействуют с игроками в своих собственных интересах. Однако попытки FCPC представить свой проект как чемпионат мира противоречат устоявшемуся статусу FIDE и ее полномочиям в отношении титулов чемпиона мира во всех соответствующих вариантах шахмат, включая шахматы 960/Freestyle, как указано в FIDE Handbook.

Более того, линия поведения, принятая FCPC, ставит под угрозу выполнение игроками существующих договорных обязательств перед Handbook. Шаги, предпринимаемые проектом FCPC, неизбежно ведут к расколу в шахматном мире, и мы слишком хорошо помним печальные последствия аналогичного раскола, произошедшего в не столь далеком прошлом. Хотя формальный статус серии по вольным шахматам 2025 года еще не определен, FIDE хочет гарантировать, что все игроки смогут планировать свои графики на 2025 год. Вот почему — в качестве жеста доброй воли и для обеспечения достаточного комфорта игрокам в ближайшем будущем — ФИДЕ приняла решение включить серию по вольным шахматам 2025 года в календарь и воздержаться от применения соответствующих юридических положений в ранее подписанных контрактах, касающихся участия игроков в соревнованиях по вольным шахматам 2025 года».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

При этом ФИДЕ сохраняет за собой все права, связанные с титулом чемпиона мира, и будет готова бросить вызов организаторам и инициаторам любой серии, которые решат называть себя чемпионатом мира без одобрения организации. То есть всем остальным возможным смутьянам, кроме Карлсена.

«В связи с началом цикла чемпионата мира 2025-2026 годов ожидается, что все квалифицированные игроки подпишут дополнительный контракт, в который будет включен пункт о том, что участие в любых альтернативных чемпионатах мира по шахматам в любой разновидности шахмат, не одобренных ФИДЕ (за исключением тура по фристайлу в 2025 году), приведет к их отказу от двух последующих циклов чемпионата мира ФИДЕ».

Угроза, мягко говоря, странная. В турнире Бюттнера и Карслена участвуйте, это наш жест доброй воли, но другие подобные не создавайте. Между тем шахматы Фишера с подачи Карлсена набирают мощные обороты. В частности, теперь элита будет в них играть каждую пятницу на Chess.com (начиная с 24 января), что станет аналогом знаменитых «Титульных вторников».

«Классические шахматы доживают свой век. Дебютная теория прорастает корнями в позиции, где можно бороться, но не играть. Все больше паттернов, стандартных структур известно квалифицированным шахматистам. В игре всегда будет спортивный потенциал. Творческий остался в прошлом веке. Как глоток свежего воздуха идея Фишера. Оставить пешки на месте, фигуры тасовать на первой горизонтали перед каждой партией. Отсечь дебютную теорию, оставить навык игры в шахматы. Все новое непривычно. Разум цепляется за шаблоны, называя их гармонией. Удобнее остаться в зоне комфорта. Но жизнь, как Архимед, выталкивает воду из ванной. У шахмат на сегодня два пути — или в сокращение контроля, или в расширение территории. Всегда можно оставить как есть. Нет ничего сильнее инерции. Но попытка консервации лишь отнимет время. Chesscom, крупнейшая шахматная платформа, вводит еженедельный турнир по шахматам Фишера. Каждую пятницу в 16 часов по лондонскому времени, начиная с 24 января. Левон Аронян после прошлогоднего турнира в Вайсcенхауcе в эту игру говорил: «Мы делаем революцию». Шахматы снова приносят радость. Каждая партия — как новая книга, как диалог, как эксперимент. Как и полагается революции, она проходит камерно, вовлекая в тур Карлсена — Бюттнера лишь лучших. Но сейчас будет по-другому. Корпорации, думающие о каждом из нас, двигают современный мир», — приветствовал эту идею чемпион России-2021 Никита Витюгов.