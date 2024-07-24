«Уверен, что сборная России поборолась бы за золото шахматной Олимпиады». Интервью Томашевского

Двукратный чемпион России и победитель командного ЧМ — о предстоящем старте в Венгрии, Дин Лижэне, Крамнике и силе опенов.

Один из сильнейших российских гроссмейстеров Евгений Томашевский в последнее время редко выступает на шахматных турнирах, сосредоточившись на тренерской деятельности. Поэтому понаблюдать за его игрой на турнире «Шахматные звезды 4.0» было очень интересно. Побороться за победу у Евгения не получилось, но в целом его игра оставила яркое впечатление.

В интервью «СЭ» Томашевский поделился мнением о еще одном участнике турнира 18-летнем Раунаке Сандхвани, а также о главных талантах нового поколения и совсем юных игроках, показывающих отличные результаты. Также мы обсудили Всемирную шахматную Олимпиаду-2024, состояние 17-го чемпиона мира и «матч года» Крамник — Жоспем.

В опенах сейчас настоящий эпицентр шахмат

— Как оцените свое выступление на «Шахматных звездах 4.0»?

— В рапид сыграл довольно неплохо. Четвертое место, ни одной проигранной партии. В блиц получилось хуже, слишком много простых «зевков». Легко объяснимо: в целом я сейчас мало играю. Мигрирую в сторону тренера быстрее, чем мне хочется. Это очень ощущается, когда совсем нет времени на часах, но подчеркну, что играл в Москве с большим удовольствием. Когда выступаешь редко, то каждая партия превращается в праздник. А когда играешь в таком звездном составе — праздник вдвойне. Хотел бы сказать большое спасибо организаторам за приглашение и пожелать им провести еще много замечательных турниров.

— Понравился состав в этот раз?

— Очень интересный. Плюс организаторы вновь смогли соблюсти баланс между силой и звездностью. Здорово было сыграть с Хоу Ифань, с нашими девушками, которых без преувеличения можно назвать суперзвездами мировых шахмат.

— Четыре девушки не перебор?

— Мне так не показалось, потому что все очень сильно играют в быстром контроле, а Валя Гунина и вовсе действующая чемпионка мира по блицу, провела много классных партий в этом контроле. Нанесла единственное поражение Владу Артемьеву. Перед турниром мы обсуждали ее выступление на одном из «Титульных вторников», и Валя мне говорит, что недавно чуть не обыграла Ханса Ниманна. Я ей ответил, что если бы она это сделала, то я бы ни чуточки не удивился. Так что могу сказать, что четыре такие сильные шахматистки — это удачный ход. И с точки зрения раскрутки турнира, и с точки зрения самой игры.

— Садхвани вновь попал в топ-3 общего зачета. Уровень таланта Раунака соответствует его звездным соотечественникам?

— Гукеш, Прагнанандха, Эригаиси уже состоявшиеся суперзвезды. Как и Видит, который постарше перечисленных ребят. Раунак пока отстает от них, но я не удивлюсь, если нагонит. Такие таланты развиваются волнообразно, а потенциал у него огромный. В быстрые шахматы ему потяжелее, а вот в блице он вполне способен показывать результаты на самом высоком уровне.

— Эригаиси лидирует в зачете FIDE Circuit 2024 года, почти на три балла опережая Нодирбека Абдусатторова. Успех Арджуна во многом уникален — свой космический рейтинг он набрал в опенах. Что вы об этом думаете?

— На мой взгляд, в опенах сейчас настоящий эпицентр шахмат. Очки, заработанные в них, не менее ценны, чем те, которые шахматисты получают в классических круговых турнирах (при всем к ним уважении). Внимательно смотрел опены последних месяцев — в Дубае, Шардже, Актобе, ряд других, — и там была конкуренция высочайшего уровня. Не случайно там выступают все больше и больше элитных игроков, и это по-настоящему интересно. Напротив, в начале июля закончился классический турнир в Бухаресте, где собрались почти все игроки топ-10. При всем уважении к составу он мне менее интересен, потому что я примерно понимаю, что там увижу.

Еще раз подчеркну: я не хочу принизить уровень игры элиты. Нет. Просто есть ощущение, что в опенах сейчас кипит шахматная жизнь. И мне кажется справедливым давать за них много очков.

Арджун Эригаиси. Фото Global Look Press

Лижэнь остается в разбитом состоянии

— Вы упомянули опен в Шардже, где последнюю норму гроссмейстера в 14 лет выполнил наш соотечественник Иван Земляский. Он и другие российские ребята из его поколения способны в будущем пробиться в элиту?

— Еще рано оценивать это поколение. Отмечу, что в мире сейчас хватает игроков, которым по 13-15 лет, но они уже имеют рейтинг около 2500, а то и под 2600. Это серьезно. Причем эти ребята появляются в разных странах. Да, у всех на слуху Абхиманью Мишра, Ягыз Эрдогмуш, Землянский, но я могу назвать еще много фамилий. В этом поколении совершенно сумасшедшая конкуренция.

Шахматы стремительно молодеют, и приятно, что наши ребята есть в этом пуле потенциальных топ-игроков. За этой генерацией будущее шахмат, и было бы здорово, если россияне тоже окажутся на первых ролях.

— На ваш взгляд, поколение Гукеша, Абдусатторова и Прагга даст шахматам что-то новое в глобальном плане?

— Оно уже дает много нового и будет давать еще больше. Ребята в 17-18 лет вышли на первые роли и правят балом. Раньше в шахматах никогда не было так много молодых игроков, которые разом врывались в элиту. А Гукеш и вовсе смог выиграть турнир претендентов. А за ними придут те, про которых был ваш предыдущий вопрос.

— Ваш ученик 19-летний Айдын Сулейманлы способен на равных конкурировать с лидерами нового поколения?

— Безусловно, Айдын вполне в состоянии вклиниться в эту борьбу. Может, чуть позже. Повторюсь, все развиваются волнообразно. На первый план выходит вопрос целеполагания и личного отношения: как ты посвящаешь себя делу, как относишься к шахматам. Ну и, конечно, какой у тебя уровень таланта. Но ты его до конца не узнаешь, пока не попробуешь работать в усиленном режиме.

— До матча Дин Лижэня и Гукеша остается около четырех месяцев. На ваш взгляд, есть ли у китайца хотя бы минимальные шансы на защиту короны?

— Последние турниры у Дина совсем не задались, и многие стали говорить, что человека надо спасать. В этой ситуации вопрос здоровья приоритетный, поэтому не буду оригинален. Если Лижэнь останется в таком разбитом состоянии, то шансов у него нет. Если он вернет 50-60% нормального состояния, а лучше 70-80% праймового Дина, то он если и не фаворит, то имеет достойные шансы.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Узбекистан послабее США, Индии и Китая

— В сентябре 2024 года в Будапеште пройдет 45-я шахматная Олимпиада. Кому вы отдаете предпочтение?

— В мужском турнире главные фавориты — Индия и США. Они привезут в Венгрию почти оптимальные составы, за исключением Накамуры. К сожалению, вновь не будет России. Так бы наша сборная тоже была бы среди фаворитов. Очень серьезная команда у Китая. За нее выступят сильнейшие, включая Дина. Безусловно, ждем борьбы за золото от Узбекистана. Хотя, несмотря на статус действующих чемпионов, второй подряд подобный подвиг маловероятен. Они послабее первых трех номеров стартового списка, но точно в круге кандидатов на победу.

— Кто может удивить?

— За первое место, полагаю, будут бороться четыре сборные, которые мы уже обсудили. А вот на медали при определенных раскладах в состоянии рассчитывать с десяток команд, среди которых сборные Сербии (действующие чемпионы Европы), Азербайджана, Польши, Ирана и ряд других.

— Россия бы точно боролась за золото? Все-таки в элитном клубе 2700+ у нас сейчас только Ян Непомнящий, Александр Грищук и Даниил Дубов.

— Я уверен в этом. Гипотетическая команда в лице Яна, Сергея [Карякина], Александра, Даниила, Влада [Артемьева] дала бы бой всем. Плюс есть еще Есипенко. Очень серьезный состав.

Борис Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Рад, что Крамник ведет общественную шахматную деятельность

— В конце июня свои дни рождения праздновали Борис Гельфанд и Владимир Крамник. Вы близко знакомы с обоими. Поделитесь интересными историями про этих великих игроков?

— Борис Абрамович во многом мой шахматный учитель. У нас особые дружеские отношения. Я работал с ним на матче 2012 года и турнире претендентов-2013. Отчасти это была моя путевка в большие шахматы. Да, в тот момент у меня уже был приличный рейтинг, но в Москве и Лондоне я непосредственно столкнулся с турнирами самого высокого уровня. Так что с Гельфандом у меня связано очень много в шахматном плане. Он, безусловно, легенда. Хочется пожелать ему процветания и много благодарных учеников.

— Что вас впечатлило в Гельфанде?

— Повторюсь, до работы с ним я был не знаком с внутренней кухней подготовки к таким событиям. Помню, что работа на матче была, с одной стороны, интересной, с другой — физически очень тяжелой. Мы ночами анализировали множество позиций, и когда с утра показывали их Борису, то меня впечатляло, насколько он интуитивно чувствовал слабые места нашего анализа, притом что мы часами работали на высоком уровне. За считаные минуты находил слабости, и, как правило, его оценки этих моментов при перепроверке на 80-90% оказывались верными. Тогда я четко осознал, что в шахматах нет предела совершенству. Хороший аналитик никогда не останавливается в своем развитии.

— Помню, он говорил, что научился такой работоспособности после плотного общения в Виктором Корчным.

— Это лучше спросить у Бориса. Но дело не в количестве работы, а в эффективности и подходах. Сидеть рядом с шахматами по 10 часов в день могут многие, но это не всегда работает как надо. В случае с Гельфандом Борис Абрамович развил фантастическое аналитическое чутье. Раньше из-за этого он получал серьезное преимущество. С развитием компьютеров, которые показывают нам огромное количество вариантов, это отчасти нивелируется.

Борис Гельфанд. Фото Global Look Press

— Гельфанд тот матч Ананду в Москве проиграл...

—До сих пор обидно. Была реальная возможность выиграть.

— Говорят, что 15-й чемпион мира тогда был не в лучшей форме...

— Он был не на пике, но и принижать его тогдашнюю силу я бы не стал. Повторюсь, Борис мог выигрывать, и все шансы для этого были. Это была битва двух великих игроков, на мой взгляд, недооцененная. Хотя мое мнение заинтересованное, поэтому не самое объективное.

— С Крамником вы поработали уже на закате его карьеры.

— Да, на турнире претендентов-2018 в Берлине. Поучаствовал в работе великого мастера, он один из тех, кто входит в пантеон в истории игры. Да, Владимиру Борисовичу было сложно выдержать тот турнир от и до, но несколько выдающихся партий он все-таки провел. Я же получил невероятный опыт. Познакомиться, прочувствовать его подход. Это фантастическая школа. Рад, что Крамник сейчас ведет большую общественную шахматную деятельность. Желаю ему удачи, хочется верить, что у него все получится так, как он задумал.

— Если Крамник продолжит в том же духе, то почему бы ему не выдвинуться в президенты ФИДЕ?

— Опять же, лучше переадресовать этот вопрос ему. Хочет ли он этого? А так — неисповедимы пути Господни.

— Следили за матчем Крамника с Жоспемом в Мадриде? В конце августа они проведут реванш.

— Уже говорил «СЭ», что к онлайн-шахматам отношусь как к развлечению. И ко всему матчу в Мадриде отнесся как к шоу. Как сейчас модно говорить: была движуха. Однако она не так много показала. Да и не могла показать. Даже если бы Крамник разорвал перуанца в одни ворота или наоборот. Наверное, кто-то считает, что это хорошая реклама шахмат. Я не разделяю этого мнения. Просто событие, которые прошло, отношусь легко и скептически.