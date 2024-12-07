«Над усилиями Крамника в борьбе с читерами порой смеются, и для меня это нонсенс». Интервью Томашевского

Двукратный чемпион России — о причинах слабой игры Дина и Гукеша в Сингапуре, своей победе в Москве, борьбе 14-го чемпиона мира и предстоящем ЧМ по быстрым шахматам в Нью-Йорке.

В Сингапуре продолжается матч за мировую шахматную корону. Многие великие игроки, включая Владимира Крамника и Магнуса Карлсена, говорят об очень низком уровне соперничества Дин Лижэня и Гукеша Доммараджу. И если к неуверенной игре 17-го чемпиона мира все любители шахмат уже привыкли, то куда пропала реализация 18-летнего индийца — большая загадка. В интервью «СЭ» все доходчиво объяснил один из сильнейших российских гроссмейстеров, победитель командного ЧМ Евгений Томашевский. Евгений работал на двух матчах за корону, поэтому прекрасно понимает, что сейчас испытывают гроссмейстеры. Пожалуй, сейчас любой элитный гроссмейстер, даже и не совсем элитный, мог бы претендовать на победу против таких Дина и Гукеша.

— Как вы оцените ход матч в Сингапуре?

— В одном из недавних выступлений я говорил, что возможны два сценария развития этого матча. Самый вероятный — Гукеш просто разгромит своего соперника. Все-таки последние полтора года Дин не может играть на привычном уровне, заметно сдал. И тут очень многое зависело от формы Гукеша. Если бы он показывал хотя бы 70% от своего уровня, который демонстрировал на победных турнире претендентов и Олимпиаде, то к этому моменту индиец имел бы уверенное лидерство.

Второй сценарий был такой: Дин сможет показать себя настоящего, хотя бы 60-70%, а Гукеш перегорит. Это тоже прогнозировалось. Претенденту всего 18 лет. Многие сильнейшие гроссмейстеры идут к матчу на первенство мира всю карьеру и зачастую не достигают этой цели. Гукеш же проскочил множество этапов, сдав шахматные экзамены экстерном. То, чего многие добиваются много лет, он осуществил буквально в течение одного сезона. Так что его волнение легко объяснить.

Видно, что на данный момент оба играют значительно ниже своего уровня. И если от Дина мы уже привыкли видеть такую игру после эпичного матча с Яном Непомнящим в Астане, то Гукеш явно разочаровывает своих поклонников. Не создает привычного количества проблем, не реализует откровенные голевые шансы, отпускает перспективные позиции. При этом я не хочу критиковать игроков. Я работал на двух матчах на первенство мира, знаю изнутри, что это такое. Это супернапряженное соревнование, понять их можно, но факт остается фактом. Если я буду говорить, что там играют интересно, ярко и хорошо — нет, это не так. Играют не очень интересно и не очень хорошо, но в данном соревновании главное — победа. Тем более что не стоит забывать об одном важном нюансе.

— О каком?

— Согласно новым правилам чемпионского цикла ФИДЕ проигравший в матче в Сингапуре не получает место в следующем турнире претендентов. Также из-за подготовки оба гроссмейстера почти не участвовали в розыгрыше путевки FIDE Circuit за 2024 год.

Поэтому на кону максимально высокие ставки, разница между победой и поражением просто космическая. Это давит и не дает показывать нормальную игру. Если раньше, проиграв в матче за титул, ты мог начать следующий цикл с хорошей базой подготовки и сразу же с турнира претендентов, то сейчас отобраться в претендентский будет крайне трудно, если вообще возможно. Кубок мира и Большая Швейцарка (где разыгрывается пять мест) — это во многом лотерея. Стать первым по итогам FIDE Circuit-2025, мягко говоря, очень трудно.

— Оба постоянно думают об этом раскладе?

— Могу предположить, что для Дина, который уже побывал чемпионом мира, это не так важно, лишь бы «дожить» до конца матча в нормальном состоянии. А вот Гукеш, конечно, держит в голове этот момент, понимает, что такого шанса может больше и не представиться, поэтому даже для его психологической устойчивости это дикая нагрузка. Соответственно, я не удивлен такому развитию событий. Реализуется второй сценарий, о котором мы говорили, причем его худшая часть. Гораздо интереснее для шахмат было бы, если бы Дин поднялся до уровня того Гукеша, который был на Олимпиаде или турнире претендентов, но имеем то, что имеем.

Именно поэтому смотреть матч профессионалам не очень интересно, уровень партий действительно оставляет желать лучшего. Пожалуй, сейчас любой элитный гроссмейстер, даже и не совсем элитный, мог бы претендовать на победу против таких Дина и Гукеша. Но имеет ли это хоть какое-то значение?

— Через пару лет все забудут о содержании партий.

— Абсолютно. Я просто хочу сказать, что значение результата этого матча, причем любого, выигранного в армагеддоне, зевком ферзя, настолько велико, особенно для индийского вундеркинда, что все остальное отходит на второй план. Поэтому соперники думают о том, какой будет счет на табло после 14 партий или после тай-брейка. Остальное неважно.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Если дело дойдет до тай-брейка, то Дин будет фаворитом

— Высока ли вероятность тай-брейка?

— До восьмой партии я был практически уверен, что Гукеш должен побеждать по итогам основного времени. Но теперь моя вера в индийца сильно пошатнулась. Если в седьмой партии еще казалось, что его неудачные действия в простом техническом эндшпиле — это случайность, а Дин начал рассыпаться и ему просто повезло не проиграть, то в восьмой Гукеш за три хода из довольно безопасной позиции с огромным перевесом загнал себя в тяжелейшее положение. Это вообще трудно объяснить. Теперь есть серьезная вероятность, что и до конца матча никаких побед не будет.

У Гукеша осталось всего два белых цвета. Если Дин выберет тактику «сушить» оставшиеся три белые партии, что вполне возможно, то у претендента будет не так много моментов закончить матч в свою пользу в классическом контроле. А на тай-брейке, я думаю, Дин просто фаворит.

— Кто бы мог подумать о таком еще неделю назад.

— Если посмотреть на некий воображаемый «градусник» оценки матча, то после восьмой и девятой партий он внезапно подскочил где-то в район нулей. То есть шансы теперь уже примерно 50 на 50. Хотя я все еще больше верю в Гукеша.

— Илья Левитов сделал такую запись в своем Telegram-канале: «Каждый матч на первенство мира дает шахматам что-то новое. Настойчиво делать ничью в позициях с перевесом — новинка этого матча».

— Это яркая фраза, но, на мой взгляд, реальная суть вещей немного другая. Проблема не в том, что они делают ничьи в выигранных позициях. Проблема в том, что они не играют в свою силу. В принципе никакие позиции. Ни выигранные, ни ничейные, ни сложные.

Евгений Томашевский. Фото Известия

Здорово, что фильмы на шахматную историческую тематику выходят в широкий прокат

— На прошлой неделе вы выиграли Кубок Группы компаний «Регион» по рапиду, опередив в том числе Владислава Артемьева и Сергея Карякина. Поздравляем вас.

— Спасибо. Какого-то заслуживающего внимания результата по очкам или яркой игры я не показал, тем не менее было приятно выиграть первый приз в такой сильной компании. Я сейчас играю редко и практически только рапиды (ранее Томашевский говорил, что больше сконцентрировался на тренерской работе. — Прим «СЭ»). Однако иногда играть надо, чтобы не заржаветь. И тут я как раз отчасти понимаю состояние того же Дина. Когда ты играешь совсем редко, то возникают дополнительные трудности, которые человек, играющий часто, даже вообразить себе не может. Какие-то потери концентрации на ровном месте, иногда совсем детские просчеты. Но в рапиде это все не так сказывается, потому что концентрацию надо держать на меньшем отрезке времени.

Если говорить про московский турнир, то я изначально и нацеливался на солидный результат вроде «+2», но никак не ожидал, что этого хватит для победы. Однако так получилось, что ни Влад, ни Сергей не набрали большого плюса, и моих очков хватило для тай-брейка, где улыбнулась удача. В общем, стечение обстоятельств, но, конечно, доволен. Это говорит о том, что работа, которую я веду, позволяет не только прогрессировать моим ученикам, но и мне оставаться на достойном уровне даже без всякой соревновательной практики.

— На тай-брейке вы обыграли Эрнесто Инаркиева. Насколько я знаю, он большой любитель шахматного кино, а на этой неделе мы присутствовали на премьере фильма «Роковая партия», посвященного матчу 1951 года между Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном. Как впечатление?

— Для начала скажу несколько слов про Эрнесто. Это в лучшем смысле слова дисциплинированный спортсмен, который всегда тщательно готовится ко всем турнирам, в которых принимает участие. Вот и на прошедшем турнире он играл если не лучше всех, то, по крайней мере, заинтересованнее всех. Вкладывал много идей в каждую партию. И, наверное, у него похожее отношение к шахматным фильмам. К тому, что его интересует, он относится крайне внимательно. Про себя не могу сказать, что я настолько большой поклонник кино. Для меня это вообще один из первых спортивных фильмов, который я посмотрел полностью. И точно первый спортивный фильм, на котором присутствовал на премьере.

Если говорить про впечатление, то здорово, что фильмы на шахматную историческую тематику выходят в широкий прокат. Не хотелось бы обсуждать подачу материала, тонкости, нюансы — шахматные и не шахматные. Это уже другой вопрос, дискуссионный. Но самое главное, что такие фильмы есть, и за это большое спасибо. Например, я в деталях знаю все события этой истории и, собственно, все партии того матча. Однако для многих это будет открытие, и для меня это самый главный итог просмотра фильма.

— А есть ли у вас любимый фильм о шахматах?

— Честно, мне тяжело смотреть фильмы про спорт в целом и про шахматы в частности. Это не связано с их качеством. Они могут быть великолепными, но поскольку это большое напряжение, а я знаю, какое действительно напряжение испытывают люди за доской, то смотреть со стороны мне почему-то очень тяжело.

По этим же причинам мне, например, крайне тяжело смотреть блиц и армагеддон. Не знаю, как это описать, но мне просто не хочется лишний раз переживать эти эмоции. Ты знаешь, что переживают люди, какие стрессы они испытывают, и тебе хватает этого стресса в реальной жизни. Возвращаясь к фильму «Роковая партия», на мой взгляд, там стресс шахматиста высокого уровня как раз отражен очень неплохо.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Слышал мнения, что ФИДЕ меняет формат ЧМ по блицу в угоду Магнусу Карлсену

— Меньше месяца остается до старта ЧМ по рапиду и блицу в Нью-Йорке, куда отправятся почти все наши топы. Тем не менее из-за сложной логистики и визовых ограничений состав участников будет послабее, чем в предыдущие годы.

— Впервые за очень долгое время чемпионат мира по рапиду и блицу проводится на американском континенте. В нем сыграет большое число латиноамериканских игроков, очень много представителей США и Канады. Пожалуй, турнир будет послабее, чем обычно, но не намного. Все основные фавориты приедут, и это все еще будет самое престижное соревнование по рапиду и блицу в мире. Другое дело, что я к соревнованиям по быстрым и блицу отношусь достаточно спокойно. Да, с интересом послежу за турниром, за нашими ребятами, которым пожелаю успеха, но, скажем так, никакой итог этого турнира меня сильно не удивит.

— Турнир по блицу закончится 31 декабря. Вы когда-нибудь играли в эту дату?

— Обычно мы заканчивали ЧМ по быстрым шахматам 30 декабря, а 31-го я никогда не садился за доску. Конечно, если не считать дружеские партии. Но, если честно, я не думаю, что это создаст какую-либо дополнительную напряженность, проблемы. Все-таки это для нас Новый год — большой праздник, который мы празднуем с размахом. Для западных шахматистов такой статус носит больше Рождество, а 31 декабря — почти обычная дата.

— А что скажете поводу изменений формата блиц-турнира?

— Журналисты уже спрашивали меня об этом, но я сам еще не полностью понимаю новый формат и, пока не увижу, как это происходит на практике, не могу дать оценки. С другой стороны, казалось бы, прежний формат хорошо работал, почти всем нравился. Тогда зачем его менять? Слышал мнения, что ФИДЕ делает это в угоду Магнусу или для дополнительного повышения зрелищности. Но это тоже не слишком убеждает. Радует, что подняли призовой фонд. Вот это действительно важное изменение для игроков.

— В последние несколько месяцев в шахматном мире произошло несколько громких скандалов. История с телефоном Шевченко, инцидент с Кристофером Ю, «разборка» Крамника и Народицкого. Как вы на все это реагировали? Давайте начнем с Владимира Борисовича?

— Крамник пытается всколыхнуть застоявшуюся воду в борьбе с читерством. Потому что у профессионалов, по ощущениям, сформировался некий консенсус: читерство где-то есть и его довольно много, но при этом конкретных имен никто не называет, и все продолжают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Тогда как эта проблема действительно грозит, без преувеличения, катастрофически повредить шахматам. И не только в онлайне, где вообще, кажется, приобрела огромный размах, но и в офлайне.

Если уж за доской ловят, причем таких людей, как Шевченко, то есть молодого гроссмейстера из топ-100 рейтинга, то это говорит, что шахматы действительно в опасности. Поэтому я поддерживаю усилия Владимира Борисовича. И если эти его усилия приведут к тому, что борьба с читерством станет более прозрачной, упорядоченной и строгой на всех уровнях — и в онлайне, и за доской, — то это будет замечательно.

О читерстве не говорит только ленивый, но при этом попытки Крамника часто дискредитируют, в основном придираясь к отдельным деталям. Над ним порой даже смеются, и для меня это совершенный нонсенс. Экс-чемпион мира старается что-то делать. Да, это не всегда приводит к конкретному результату, но он хотя бы пытается.

— А что скажете про Кристофера Ю?

— Это совсем иная ситуация. Человек, по-русски говоря, психанул. Такое бывает. Он извинился, против него приняли довольно строгие меры. Думаю, на этом история исчерпана. Я могу понять это психологическое состояние в момент тяжелого проигрыша. Конечно, в любом случае не нужно так себя вести, однако порой такое случается во многих видах спорта.