Дин Лижэнь испугался играть с Гукешем. Из-за этого Китай проиграл ключевой матч олимпиады
В седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады любители интеллектуальной игры должны были увидеть репетицию чемпионского матча между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу, который пройдет в Сингапуре в ноябре-декабре 2024-го. Однако Дин принял решение отказаться от партии с 18-летним индийцем. Его место на первой доске занял восьмой номер рейтинга ФИДЕ Вэй И, но это не помогло сборной Китая. Гукеш переиграл китайского гроссмейстера, и этого хватило для победы Индии, которая пока идет в Венгрии без потерь.
1 процент на Дина
Один из ключевых матчей Олимпиады в Будапеште — Индия против Китая — завершился победой индийских шахматистов. На всех досках шла равная борьба, но все-таки Вэй И не смог четко погасить инициативу Гукеша, и претендент на мировое первенство сумел переиграть китайского шахматиста. В других партиях матча Рамешбабу Прагнанандха сыграл вничью с Юй Янъи, также победителя не смогли выявить Арджун Эригайси — Бу Сянчжи и Пентала Харикришна — Ван Юэ. Интересно, что Индия на этот матч тоже сделала замену: на четвертой доске вместо участника турнира претендентов-2024 Видита Гуджрати выступил Харикришна.
Однако больше всего на шахматных форумах обсуждали замену Дин Лижэня, который после поражения от Ле Куанг Льема решил взять паузу. Также 17-й чемпион мира не заявлен и на восьмой тур с Румынией. Так что, вероятно, больше Лижэня на Олимпиаде мы не увидим. Напомним, что в Будапеште китайский гроссмейстер не смог одержать ни одной победы (четыре ничьих, в том числе с едва перешагнувшим 2600 Кристобалем Энрикесом, и одно поражение). Его рейтинг снизился на 9,3 пункта. Сейчас Дин идет только на 22-й строчке рейтинга, а ведь до старта матча за корону осталось всего два месяца.
«Последние турниры у Лижэня совсем не задались, и многие стали говорить, что человека надо спасать, — отмечал «СЭ» двукратный чемпион России Евгений Томашевский. — В этой ситуации вопрос здоровья приоритетный, поэтому не буду оригинален. Если Лижэнь останется в таком разбитом состоянии, то шансов у него нет. Если он вернет 50-60% нормального состояния, а лучше 70-80% праймового Лижэня, то он если и не фаворит, но имеет достойные шансы».
Схожую точку зрения высказал и Александр Грищук. «Учитывая то, как сейчас играет Дин, я могу дать 99% на победу Гукеша, — заявил трехкратный чемпион мира по блицу в подкасте на канале Григория Мастридера. — Это самый загадочный матч в истории шахмат, потому что никто не знает, чего ожидать от обоих участников. Если Гукеш будет играть так, как на турнире претендентов, даже если Дин будет в лучшей форме, у Лижэня почти нет шансов. Если Гукеш будет играть на своем обычном уровне, а Дин будет на высоте, то у Гукеша нет шансов. Невозможно придумать сценарий, в котором матч будет равным. Либо у одного меньше 1%, либо у другого меньше 1%».
Сила опенов
Сборная Ирана, капитаном которой является Грищук, стала ближайшим преследователем Индии (команды разделяет одно командное очко). Это случилось после победы иранцев над главной сенсацией турнира сборной Вьетнама (2,5:1,5). Решающую победу на четвертой доске одержал Пуйя Идани (в восьмом туре Индия и Иран сойдутся друг с другом). На два очка от индийцев отстают четыре сборные: Венгрия (хозяева обыграли Литву), Узбекистан (легко переиграли Украину, а Нодирбек Абдусатторов одержал уже шестую победу), а также Армения и Сербия, которые одолели более высокорейтинговые команды Англии и Нидерландов соответственно, серьезно осложнив последним борьбу за медали.
Отметим, что Абдусатторов уже прибавил 6,5 очка в рейтинге, столько же у Эригайси, который в live-рейтинге поднялся уже на четвертое место (2790,1). Если Арджун продолжит в том же духе, то до конца Олимпиады вполне может преодолеть суперотметку в 2800. Столь мощное продвижение 21-летнего представителя Индии во многом уникально — свой космический рейтинг он набрал в опенах.
«На мой взгляд, в опенах сейчас настоящий эпицентр шахмат, — подчеркнул «СЭ» Евгений Томашевский. — Очки, заработанные в них, не менее ценны, чем те, которые шахматисты получают в классических круговых турнирах (при всем к ним уважении). Внимательно смотрел опены последних месяцев — в Дубае, Шардже, Актобе, ряд других, — и там была конкуренция высочайшего уровня. Не случайно там выступает все больше и больше элитных игроков, и это по-настоящему интересно. Напротив, в начале июля закончился классический турнир в Бухаресте, где собрались почти все игроки топ-10. При всем уважении к составу он мне менее интересен, потому что я примерно понимаю, что там увижу».