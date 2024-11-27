Гукеш сравнял счет перед первым выходным. В третьей партии Дин играл достойно, но не рассчитал время

Ждем еще более результативный чемпионский матч, чем в Астане?

Благодаря удачному выбору дебюта Доммараджу Гукеш получил огромный перевес по времени, который в итоге привел к тому, что Дин Лижэню пришлось расстаться с фигурой в обмен на пару пешек. Дальнейшее было лишь делом времени и техники, и постепенно претендент заставил чемпиона капитулировать — в проигранной позиции Дин просрочил время. Счет сравнялся, а следующая партия матча в Сингапуре пройдет в пятницу, 29 ноября.

Упущенное время

После поражения в первой партии индийский шахматист решил разыграть другой дебют и отправил вперед ферзевую пешку. В итоге на доске возникла популярная карлсбадская структура, а соперники долгое время повторяли ходы из партии недавнего командного чемпионата мира по быстрым шахматам в Казахстане между Владимиром Крамником и Арджуном Эригайси.

Тогда экс-чемпион мира полностью переигрывал одного из сильнейших шахматистов нашего времени, но в конце все-таки допустил пару ошибок и не довел партию до победы. Неизвестно, видел ли эту партию Лижэнь, но факт того, что ее прекрасно знал Гукеш, сомнений не вызывал. На первые 13 ходов у индийского шахматиста ушло всего четыре минуты, а у китайского — более сорока.

Гукеш Доммараджу. Фото AFP

Позиция оставалась равной, но стоило черным сделать буквально один неточный ход, и чемпион оказывался в тяжелейшей ситуации. «Вполне возможно, что сейчас с Дином все в порядке, но ему нужно решить очень сложную проблему. Если он решит ее, то все будет в порядке, но ему придется сделать много хороших ходов», — охарактеризовал ситуацию 20-й номер рейтинга ФИДЕ Аниш Гири.

И надо отдать должное Дину. Довольно долгое время он был на высоте, исполнив несколько сильнейших ходов. «Лижэнь потратил много времени, но в итоге он исполнил все нужные ходы! Чтобы придумать такое, я думаю, вы должны увидеть варианты в какой-то момент своей подготовки, а не искать их за доской», — подчеркнул 15-й чемпион мира Виши Ананд.

Однако выдать третью суперпартию подряд у китайского гроссмейстера не получилось. Загнав себя в цейтнот, он все-таки допустил результативную ошибку. «Я был доволен и после второй партии, а сегодня вообще испытываю сильный подъем сил. Мне удалось переиграть соперника, а это всегда очень приятное чувство. Рад своей первой победе в матче за корону. Надеюсь, что с каждой партией я буду все увереннее и увереннее в себе», — рассказал Гукеш.

«Ход 7.h3 стал для меня полной неожиданностью, — признался Лижэнь. — Я не знал, что делать в этой ситуации. Старался играть по наитию, но к хорошему это не привело. Обидно проигрывать перед выходным днем. Теперь я проведу его не в лучшем расположении духа. Впрочем, и отчаиваться не стоит. Если у меня будет возможность победить в четвертой партии, то я попытаюсь ею воспользоваться. Попытаюсь подготовить интересный дебют».

Дин Лижэнь. Фото AFP

Похвала Магнуса

После трех сыгранных партий счет равный: 1,5-1,5. Для Дина — это позитивный итог, несмотря на поражение в третьем туре. Все-таки большинство экспертов считали его безнадежным аутсайдером. Сейчас же Лижэнь получил похвалу от 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена.

«Для меня стало сюрпризом, насколько Дин был готов воспользоваться своим шансом в первой партии. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, как быстро и с какой уверенностью он играет в миттельшпиле. И дело не в том, что какой-то из этих ходов был сложен в отдельности. Просто когда он их делал, замечая все тактические мелочи, это не напоминало Дина, которого мы видели недавно! В той партии мы увидели топ-шахматиста, способного защитить звание чемпиона мира, а такого мы не видели уже давно».

Говоря о второй партии, норвежец заметил, что Дин хорошо вышел из дебюта, получил хорошую позицию, но он не попытался ее выиграть. «В матче за корону трудно получить лучший шанс, чем этот! Ты ведешь в счете 1:0, у тебя чуть приятнее белыми, и есть соперник, который до сих пор не показал в матче ничего впечатляющего. Ты должен попробовать «прощупать» эту позицию! Но Дин решил этого не делать, и вскоре соперники согласились на ничью. Это не шок, этого и следовало ожидать, но если он был смелее, то, возможно, повел бы 2:0».

Тем интереснее. Теперь о разгроме китайского шахматиста разговоров нет, а продолжение матча в Сингапуре кажется интригующим.