Почти 96% точности! Матч за шахматную корону начался с неожиданной победы чемпиона

Молодой вундеркинд из Индии не выдерживает напряжения?

Впервые с 2010 года матч на первенство мира по шахматам стартовал с результативной партии. Несмотря на большой перевес по времени после выхода из дебюта, Гукеш Доммараджу в дальнейшем действовал неудачно и был полностью переигран действующим чемпионом мира. Победа Дин Лижэня во многом сенсационна из-за того, что он не выигрывал в классические шахматы с января 2024 года. По иронии судьбы последним обыгранным в классику соперником стал именно Гукеш: партия была сыграна в Вейк-ан-Зее в начале этого года.

Не доверять результатам

После победы над Яном Непомнящим в апреле 2023-го в Астане 17-й чемпион мира Дин Лижэнь провел полтора худших года в своей карьере. Китайский гроссмейстер провалил все турниры, в которых участвовал. Так что к новому матчу за корону он подошел в статусе 23-го номера мирового рейтинга — абсолютный антирекорд.

Его соперник 18-летний Гукеш, наоборот, провел потрясающий год, закрепившись в топ-5 и уверенно выиграв турнир претендентов в Торонто. В Канаде индийский вундеркинд играл так круто, что один из лучших российских тренеров Максим Матлаков, входивший в команду Непомнящего, сказал, что «даже Карлсен позавидовал бы такой зрелой игре». На Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла за два месяца до старта матча, Гукеш подтвердил свой высочайший уровень готовности. Он набрал 9 очков из 10 возможных на первый доске, подняв свой рейтинг еще на 30 пунктов. Причем в 7-м туре олимпиады любители интеллектуальной игры должны были увидеть репетицию чемпионского матча, однако Дин принял решение отказаться от партии с Гукешем. Его место на первой доске занял Вэй И, который был обыгран вчистую.

Поэтому практически все эксперты выделяли представителя Индии как безоговорочного фаворита матча. В пользу Дина высказались всего три супергроссмейстера — Александр Грищук, Теймур Раджабов и Гата Камский.

«В отличие от Дина, у Гукеша нет опыта матчей на первенство мира, — подчеркивал в интервью Europe Echecs американский гроссмейстер. — Ему придется быть очень бдительным в первых пяти-шести партиях. Это критический момент. Помню, как Карпов всегда искал, за что зацепиться. Он максимизировал свой опыт, в том числе и в матчах претендентов. Он знал, что тот, кто не лидирует, всегда чувствует большее давление. Это еще вернее сегодня, учитывая, что есть лишь 14 партий. Я не согласен с таким форматом. Длинные матчи (из 24 партий) позволяют сформировать более полную картину. Они дают игрокам возможность рисковать, показывать зрелищные шахматы и всю красоту нашего спорта. Что касается Лижэня, то в последнее время он играет не очень хорошо, но его результатам нельзя доверять. Думаю, он не хотел ни показывать свою подготовку, ни давать какие-то подсказки сопернику. Именно этим в свое время занимался Ананд. И это причина, по которой некоторые говорят, что он не был «великим чемпионом». Они считали, что чемпион мира должен всегда играть на своем лучшем уровне и во всех контролях. Виши показал свои лучшие качества только в матчах за защиту титула. Он берег силы в турнирах».

Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь. Фото AFP

Сыграть необычно

Пока слова Камского оказываются пророческими. Первая партия осталась за чемпионом мира, а ее ход показал, что претендент явно не в своей тарелки от супервнимания.По инициативе Дина в первой партии на доске была разыграна французская защита, но уже на седьмом ходу Лижэнь задумался над ходом на 25 минут. Ян Непомнящий отреагировал на это в своем Telegram-канале следующим образом: «Дин сыграл французскую, сделал шесть ходов и вот уже почти полчаса думает в одной из основных теоретических позиций. Тяжело на это смотреть».

Далее китайский гроссмейстер, вновь заручившийся поддержкой венгра Рихарда Раппорта (был секундантом китайца в Астане), продолжил играть неспешно. В какой-то момент у него осталось всего лишь 36 минут на 24 хода. Вероятность уйти в цейтнот была высока (как и год назад, регламентом не предусмотрено добавление 30 секунд до 41-го хода). Но тут помог соперник. Гукеш допустил ряд серьезных неточностей, и ситуация на доске изменилась до неузнаваемости. Претендент не только растратил весь временной запас (теперь у него самого оставалось всего 26 минут на 18 ходов), но и попал в затруднительное положение. Дин же заиграл быстро и точно, как в свои лучшие годы.

Компьютер показывал солидный перевес черных. А когда Гукеш оказался в цейтноте (4,5 минуты на 10 ходов), то чемпион не оставил ему никаких шансов. Отметим, что на турнире претендентов-2024 индиец проиграл всего одну партию Алирезе Фирудже. Не последнюю роль в этом сыграл цейтнот. Сейчас ситуация повторилась.

Точность игры китайца составила 95,8%, претендента — 88,6%.

«Предполагал, что Гукеш может нервничать, потому что это первая партия в матче, — отметил на пресс-конференции Дин. — Поэтому я решил сыграть что-то необычное, то, что давно не играл, и оказалось, что это сработало идеально».

«Я ожидал увидеть на матче лучшую версию моего соперника, — парировал Гукеш. — Я допустил тактическую ошибку, это случается. У нас впереди еще много партий, и теперь матч будет только более захватывающим».

Как тут не вспомнить слова двукратного чемпиона России Евгения Томашевского из интервью «СЭ» в конце июля 2024-го: «Если Лижэнь останется в таком разбитом состоянии, то шансов у него нет. Если он вернет 50-60% нормального состояния, а лучше 70-80% праймового Дина, то он если и не фаворит, то имеет достойные шансы».

Следующая партия матча состоится уже завтра, 26 ноября. Белыми сыграет Дин Лижэнь.