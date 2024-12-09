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Сегодня, 18:30

Китайская магия. Дин второй матч подряд сравнивает счет в 12-й партии

Дин Лижэнь обыграл Гукеша в 12-й партии матча за мировую шахматную корону
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматист Дин Лижэнь
Дин Лижэнь обыграл Гукеша Доммараджу в 12-й партии титульного матча.
Фото AFP
17-й чемпион мира держит удар в титульном матче в Сингапуре.

Дин Лижэнь в блестящем стиле выиграл 12-ю партию матча в Сингапуре у претендента Гукеша Доммараджу. Казалось, что после победы в 11-й партии 18-летний индиец открыл себе дорогу к главному званию в мировых шахматах, но китайский гроссмейстер сравнял счет уже на следующий день — 6:6. Участники уходят на выходной, после которого нас ждет развязка напряженного матча. И, похоже, классическим контролем дело уже не ограничится.

Возможно, лучшая

В своей предпоследней партии белым цветом Дин Лижэню было необходимо отыгрываться, и для этой цели он выбрал ход 1.с4, приглашая Гукеша разыграть классическое английское начало. Несколько партий назад претендент ответил 1...е5, но в понедельник, 9 декабря сменил подачу, сыграв 1...e6.

Дин, немного поразмыслив, решил не сводиться к табиям ферзевого гамбита и более предсказуемо перешел в «каталонские» построения, сыграв 2.g3. Ничего неожиданного в этом не было: каталонское начало относится к числу основных дебютов действующего чемпиона.

Гукеш Доммараджу обыграл Дин Лижэня в&nbsp;в&nbsp;11-й партии чемпионский матч в&nbsp;Сингапуре. Гукеш приблизился к короне. 17-й чемпион мира развалился в цейтноте

На четвертом ходу Гукеш сыграл 4...d4 — подобный вариант был разыгран в 11-й партии, но с переменой цветов. И тогда партия сложилась по сценарию претендента. На этот раз вышло иначе. В дебюте Дину удалось получить достаточно разбалансированную позицию и не просесть по времени, а постепенно он только наращивал свое преимущество. Роковым для индийца, видимо, стал 17-й ход. Черные не пошли на конкретный вариант, после чего особых шансов на спасение у претендента уже не было. Дин сделал почти все ходы по первой линии и вскоре получил огромное преимущество. «Здесь позиция просто играет за тебя. Если продолжить делать естественные ходы — не под бой, ничего не менять, — то позиция будет неотвратимо улучшаться», — отметил в эфире Levitov Chess Ян Непомнящий.

Вскоре претендент сдался, показав точность ходов в 81,4%. У Дина она составила 93,3%. Похоже, 12-я партия матча становится своеобразным талисманом для Лижэня: в апреле 2023-го в Астане в этот же момент он сравнял счет в матче против Непомнящего, а сейчас от и до переиграл Гукеша.

«Рихард Раппорт (секундант чемпиона мира) прислал мне файл под названием «Ответный yдар», так и случилось! И моя мама вселила в меня уверенность. Она сказала мне: «Ты сделал это в прошлый раз, ты можешь сделать это снова». Это была очень важная партия. Возможно, лучшая за последнее время в моем исполнении», — признался Дин.

Шахматист Дин Лижэнь
Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press

Полностью переиграл

Также Лижэнь подчеркнул, что он пошел ва-банк и стал откладывать дело до заключительной партии матча, которую он сыграет белыми.

«В 12-й партии у меня не было возможности спрятаться, нужно было играть на победу, соперник смог удивить меня в дебюте, и я должен был искать способы создать проблемы, — продолжил китайский гроссмейстер. — Думаю, я действовал достаточно остро, а в какой-то момент почувствовал, что эту позицию невозможно испортить».

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Гукеш не унывает от упущенного шанса. «Не очень приятно проиграть таким образом, когда соперник полностью тебя переигрывает, — заявил индиец. — Но 11-я партия могла сложиться по-разному, я повел в счете благодаря стечению обстоятельств. Все в порядке, вся борьба впереди. Во вторник, 10 декабря будет день отдыха, чтобы восстановиться, и мне приятно осознавать, что это поражение не сильно ударило по моим шансам, счет все еще равный. Я постараюсь играть хорошо до конца матча».

За матч в Сингапуре претендент потерял уже почти 10 пунктов рейтинга, но остается на пятом месте. Чемпион прибавил 9,6 пункта и поднялся с 21-го на 17-е место.

Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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