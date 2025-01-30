«Когда он сдался, то у меня как будто груз упал с плеч». 14-летний россиянин — о победе над Карлсеном

Давид Ахмедов рассказал о том, как стал автором главной сенсации последнего «Титульного вторника».

Юный россиянин Давид Ахмедов обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена во втором туре «Титульного вторника» на Chess. com. Давид уверенно провел всю партию белыми фигурами, получив эндшпиль с хорошим перевесом. На секундах Магнус нашел двухходовую тактику и уравнял позицию, но затем подставил коня. Давид уверенно довел партию до победы на 56-м ходу. В интервью «СЭ» 14-летний спортсмен рассказал о важности этой победы, целях на 2025-й, а также вспомнил свою удачную поездку на ЧМ по блицу в Самарканд.

Любая победа над Карлсеном, — огромный успех

— Про тебя не так много информации в интернете. Расскажи, где ты занимаешься шахматами, где учишься?

— Учусь в московской общеобразовательной Курчатовской школе, а шахматами занимаюсь в ДЮСШ имени Михаила Моисеевича Ботвинника.

— Тяжело совмещать учебу со спортом?

— Непросто, но у меня заочное обучение. Два раза в год прихожу и сдаю экзамены по всем предметам. Так что в основном учусь дома, пока хорошо получается.

— А в каком возрасте пришел в шахматы?

— В пять с половиной лет. Это был обычный шахматный кружок, но мне понравилось, затянуло. Параллельно занимался футболом, но через несколько лет сделал выбор в пользу шахмат.

— Родители занимались шахматами?

— Они играют на любительском уровне. При этом мама — шахматный организатор.

— У тебя есть постоянный тренер?

— Да, это Яков Владимирович Геллер. Мы занимаемся два года. Он очень помогает своими знаниями, мотивирует. В 2023-м мне удалось победить на первенстве России по классическим шахматам среди юношей до 15 лет. Так что очень доволен нашим сотрудничеством. Плюс, конечно, помогают тренерская команда из школы Ботвинника.

— Давай перейдем к твоей победе над Магнусом. Что почувствовал, когда на 56-м ходу норвежец сдался?

— Было очень приятно. Всю партию я был напряжен, сконцентрирован. Понимал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, иначе Магнус накажет. Поэтому, когда он сдался, у меня как будто груз упал с плеч.

— А ты первый раз играл с Карлсеном на «Титульном вторнике»?

— Да. На него не так просто попасть, если вы понимаете, как играются эти онлайн-турниры (в них принимают участие до 500 человек). И тут Магнус выпадает мне во втором туре. Волнение присутствовало, но я справился.

— Удивился, что эта победа вызвала такой ажиотаж? Все-таки в рамках «вторников» Магнус периодически проигрывает.

— Нет, не удивился. Да, он проигрывает, но все-таки речь про действующего чемпиона мира по блицу. Любая победа над ним, — огромный успех.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Вряд ли шахматы Фишера полноценно заменят классический контроль

— Можно сказать, что обыграл кумира, или у тебя другие любимые шахматисты?

— Сто процентов. Магнус — мой кумир.

— А мог бы пояснить почему?

— Он показывает шикарную игру на протяжении многих лет. По ощущениям на уровень выше остальных топовых игроков. Всегда слежу за его выступлениями, анализирую партии. Норвежец практически безупречен в эндшпиле. Но я спокойно воспринимаю свою победу. Да, обыграл кумира, но надо идти вперед. Выходить на профессиональный уровень.

— По итогам завершившегося «Титульного вторника» Карлсен набрал 8,5 очка в 11 турах и расположился на 22-м месте. Ты занял 84-ю позицию (7 очков из 11). Расскажи, какие еще партии запомнились?

— С Магнусом, как я уже говорил, мы играли в самом начале турнира. Впереди было много туров. Понимал, что нельзя расслабляться. В следующем туре на адреналине обыграл сильного международного мастера. После этого запомнилась партия с сильным российским гроссмейстером Антоном Демченко, который сейчас выступает за Словению. Мне удалось победить в очень боевой концовке.

— Вообще, как часто играешь онлайн?

— Стараюсь часто. Считаю это хорошей тренировкой.

— Кстати, как отнесся к тому, что Chess.com запустил теперь пятничный турнир по шахматам Фишера?

— Очень интересно. Что-то новое. Будет интересно попробовать свои силы в этом виде шахмат.

— Веришь, что Карлсен сможет продвинуть этот формат, который заменит классику через какое-то время?

— У классики слишком долгая история. Думаю, что вряд ли шахматы Фишера полноценно заменят классический контроль. Но определенно, при активном участии Карлсена, они будут развиваться. С интересом буду следить за Freestyle Chess Grand Slam Tour.

— Хотел бы, чтобы Карлсен вернулся в чемпионский цикл или пусть развивает шахматы Фишера?

— Лучше пусть вернется в чемпионский цикл (улыбается). Была бы красивая история, если бы он вновь стал чемпионом мира в классике.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Из россиян выделю Непомнящего и Артемьева

— Какая твоя пока самая значимая победа в отдельной партии в офлайн?

— Наверное, девятый тур уже упомянутого чемпионата России до 15 лет, когда я обеспечил себе итоговую победу. Еще бы выделил свою поездку на ЧМ-2023 по блицу, который прошел в Узбекистане (в Самарканде Давид занял 156-е место среди 206 участников). Получил хороший опыт, обыграл много сильных шахматистов, что позволило прибавить более 200 пунктов рейтинга. Еще в Самарканде у меня была партия с лучшим другом Магнуса Арьяном Тари. К сожалению, я уступил черными.

— Внимательно смотрел ЧМ по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке? Что больше всего запомнилось?

— Снятие Карлсена с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. У него там не пошло с самого начала, поэтому он решил аккуратно исключить себя. Думаю, история с джинсами — это просто повод. В блиц затем Магнус сыграл очень хорошо. И еще отмечу чемпионство Володара Мурзина. Он выиграл титул по рапиду в очень захватывающей концовке.

— Какие цели поставил перед собой на 2025-й?

— Выполнить звание международного мастера, поднять рейтинг и выиграть ЧМ по своему возрасту.

— А глобально?

— Получить отличное образование. В шахматах — стать чемпионом мира в любой дисциплине.

— Кого из молодых россиян считаешь самым перспективным? Землянский, Усков, Ветохин, кто-то еще?

— Со всеми пересекался, над каждым есть победы. Если надо выделить одного, то назову Землянского. Иван провел очень сильный прошлый год, стал гроссмейстером.

— Что думаешь про Романа Шогджиева? Для девяти лет он показывает невероятную игру?

— Рома — молодец, большой талант. Шахматы молодеют, и он, конечно, один из самых ярких представителей этой тенденции. Играл с ним, он действует очень плотно.

— А есть любимый игрок из действующих российских гроссмейстеров?

— Ян Непомнящий хорошо играет во все виды контроля. Еще назову Влада Артемьева. У него интересный стиль.

— Как относишься к столь раннему чемпионству Гукеша Доммараджу?

— Опять же, шахматы молодеют. Индусы — молодцы, вырастили целое поколение молодых сильных шахматистов. В десятке не только Гукеш, но и Прагнанандха, Эригайси. Видно, они очень много занимаются шахматами.