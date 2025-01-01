«Пройди детектор лжи с профессионалом». Дубов готов принять вызов Ниманна, но есть условия

Продолжение истории с невыходом российского шахматиста на партию с американцем.

Даниил Дубов ответил Хансу Ниманну на предложение сыграть матч по блицу в 2025 году. Россиянин отметил, что для того, чтобы событие состоялось, американец должен выполнить ряд условий, в том числе античитерского характера. Если Ниманн согласится, то Дубов готов поставить на кон до 48 тысяч долларов. Кстати, Ханс, когда впервые озвучил эту идею, написал, что сыграет на любых условиях.

Предложение и расследование

Напомним, как развивались события этого скандала. Ниманн мог и не попасть в восьмерку сильнейших по итогам первого дня ЧМ по блицу, если бы не победил прошлогоднего вице-чемпиона мира Даниила Дубова. Причем это была техническая победа — Даниил просто не явился на партию 10-го тура. «Трусость — это отсутствие характера», — написал в своих соцсетях Ниманн.

Даниил пришел на подкаст к Леви Розману и довольно странно стал описывать ситуацию. «Что случилось, то случилось. Я пошел в отель, вернулся и сказал, что спал — это то, что вы знаете. Что вы хотите услышать от меня? Когда такое происходит, если вы не идиот, вы знаете, что происходит. Я впервые в США, контролировать джетлаг очень тяжело. Это жизнь».

На уточняющий вопрос, связано ли это с подозрениями Ниманна в читерстве, Дубов ответил: «Леви, ты все понимаешь. Не понимают только глупые, а ты не глупый парень».

Ниманн продолжил дискуссию, вызвав Даниила на матч. «Рад сыграть с Дубовым в блиц-матче на любых условиях. Я оплачу его проезд/проживание и предложу вознаграждение в размере 10 тысяч долларов в любой благотворительный фонд на его выбор, если он победит».

Отметим, что решение Дубова не играть партию, которая, возможно, стала решающей для попадания в плей-офф, не понравилось руководству Федерации шахмат России (ФШР).

«Заявление Дубова о том, что он проспал, я считаю сомнительным, — сказал ТАСС глава федерации Андрей Филатов. — Мы будем изучать эту ситуацию. Насколько я помню, были заявления со стороны Дубова, что он не будет играть с Ниманном и он согласен со всеми обвинениями, которые против американца выдвигал Магнус Карлсен. Соответственно, я допускаю, что Дубов таким поступком присоединился к позиции Карлсена. Если это так — это одна ситуация. Потому что Дубов забывает о том, что представляет на чемпионате мира не только себя, но и страну. Если он действительно проспал — это крайне непрофессионально. И говорит о том, что он не является большим профессионалом. Страна, налогоплательщики инвестировали в шахматистов, чтобы они получали образование, формировались как игроки. И многие, добившись определенных успехов, забывают, что это не они исключительные, а это наша российская шахматная школа на средства государства, налогоплательщиков их сформировала и позволила стать большими шахматными профессионалами. И на чемпионате мира шахматисты представляют не только себя, а страну. И если мы выясняем, что Дубов позволил себе вот так не явиться на партию из-за каких-то своих эгоистических мотивов, то ФШР, конечно, сделает выводы».

Кстати, ФШР пригласила Ниманна на турнир «Аэрофлот опен», который пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта.

Даниил Дубов. Фото ФИДЕ

Ответный ход

«Мне трудно прокомментировать поступок Даниила без передачи разговоров на кухне в студии, чего я, естественно, делать не буду. Дубов мог попасть в плей-офф, но предпочел простой и понятный принцип «пацан сказал — пацан сделал». В современном мире следование своим принципам в ущерб наживе или результату — явление не просто редкое, а раритетное. Аплодирую стоя», — написал бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов в своем Telegram-канале.

На следующий день после завершения ЧМ Даниил Дубов, который в итоге финишировал десятым, ответил на вызов Ханса.

«Теперь, когда ты выбыл из турнира, мы можем поговорить, — написал Дубов в своих социальных сетях. — Я готов играть, при следующих условиях: ты согласен на тест на детекторе лжи с профессионалом, я уверен, что мы сможем найти надежный независимый орган, чтобы выбрать компанию/человека для этого. Может быть, Демис Хассабис (британский исследователь искусственного интеллекта, нейробиолог, разработчик компьютерных игр. — Прим. «СЭ») мог бы помочь? Тест должен содержать только вопросы о читерстве, а результаты будут доведены до сообщества в целом. Если тест окажется чистым, я признаю, что мое решение было опрометчивым, и я готов сыграть против тебя блиц-матч из 24 партий, по 8 партий в день, по две тысячи долларов за очко».

Ниманн отказался от прохождения детектора лжи (сославшись на «коррумпированность шахматной мафии»), однако решительно поднял ставки.

«Буду счастлив сыграть с Дубовым матч из 24 партий со ставкой в 20 тысяч долларов за каждую победу. Кстати, я готов предложить такие же условия ЛЮБОМУ шахматисту на планете».

Фото ФИДЕ

В какой-то момент в беседу двух гроссмейстеров вмешался шахматный меценат Вадим Розенштейн. «Ханс, давай сделаем это реальностью — на кону 1 миллион долларов. 4 партии с контролем 3+0, первый, набравший 2,5 очка, выигрывает».

Ниманн отказался от таких условий, но не от ставки в 1 миллион. «Четыре партии без добавления времени — безумие для 1 миллиона долларов. Предлагаю 24 партии с контролем 3+2. Для ставки в 1 миллион я всегда готов. У вас есть мой номер».

Напомним, что Дубов выигрывал ЧМ по рапиду в 2018 году. В прошлом году стал вторым на ЧМ по блицу. Ниманн показал свои лучшие результаты в быстром контроле на ЧМ-2024. По итогам ЧМ-2024 по блицу он стал шестым, уступив в четвертьфинале Магнусу Карлсену, первому элитному шахматисту, который заподозрил его в нечестной игре. После размеренной ничьей в первой партии Ханс уверенно переиграл Магнуса во второй, после чего Карлсену пришлось совершить небольшой спортивный подвиг, выиграв две оставшиеся партии мини-матча.