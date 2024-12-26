Главный тренер женской сборной по шахматам — об отличной форме Гуниной, Шуваловой и Боднарук, преимуществе американцев и статусе Карлсена.

В Нью-Йорке все готово к старту чемпионатов мира по рапиду и блицу. Сначала с 26 по 28 декабря пройдет ЧМ по быстрым шахматам, а затем, после выходного 29-го числа, шахматисты определят сильнейшего блицора (30-31 декабря). Несмотря на то, что не всем пришлось по душе место и время проведения чемпионата мира, почти все топы доехали до «Большого яблока». Российская делегация состоит из 20 шахматистов: 14 мужчин и шести женщин. О том, в какой форме на турнир отправились наши девушки, включая действующих чемпионок Анастасию Боднарук и Валентину Гунину, «СЭ» спросил у главного тренера женской сборной России четырехкратного победителя Всемирных шахматных олимпиад Сергея Рублевского.

У Лагно настолько высокий класс, что она всегда один из фаворитов

— С 12 по 20 декабря вы провели сбор национальной команды. Могли бы рассказать, кто участвовал в них из участников ЧМ?

— Да, мы регулярно проводим сбор перед ЧМ по рапиду и блицу в Минеральных Водах. В этот раз был довольно расширенный состав. Из девочек, кто отправился в Нью-Йорк, его прошли Валя Гунина, Настя Боднарук и Полина Шувалова. Получается, две действующие чемпионки и призер ЧМ-2022 по блицу. Они много тренировались, набирали форму именно к этому турниру.

— Что скажете про состояние девушек?

— Валя в очень хорошей форме. Как шахматной, так и физической. В прошлом году мне казалось, что она выиграла в Самарканде на морально волевых. Сейчас наша чемпионка чувствует себя гораздо лучше, как никогда в последнее время (у Валентины тяжелое системное аутоиммунное заболевание — волчанка. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что смена часовых поясов не отразится на ней негативно.

— Есть понимание по форме Екатерины Лагно?

— Катя в последнее время не посещает наши сборы. Сначала готовилась к турниру претенденток в Торонто. Сейчас решила посвятить время детям (у Екатерины Лагно четверо детей. — Прим. «СЭ»), и я ее прекрасно понимаю. В Нью-Йорке они едут вместе с Александром [Грищук, супруг Лагно]. Поэтому главное, чтобы дети были пристроены. Когда дома спокойно, то и играется лучше.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что Лагно — самая титулованная наша шахматистка (трижды выигрывала ЧМ по блицу). У нее настолько высокий класс, что она всегда один из фаворитов, в какой бы форме ни находилась.

Екатерина Лагно. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Анастасия Боднарук говорила «СЭ», что испытывает давление в связи с защитой титула. Заметили это на сборах?

— Понятно, что это новое состояние для нее, но Настя должна справиться. Ее текущая форма позволяет бороться за самые высокие места. В декабре я видел, с каким запасом она выиграла финальные турниры Гран-при России по рапиду и блицу в Сочи. С ней все в порядке.

То же самое могу сказать про Полину [Шувалову]. На сборы она приехала из ОАЭ, где уверенно забрала первый приз у женщин и хорошо боролась с мужчинами в опене. Мне кажется, они все в форме. Понятно, что и соперницы тоже не лыком шиты. В последние годы ЧМ по рапиду и блицу всегда проводится в последних числах декабря. Многие целенаправленно к нему готовятся, выстраивают свои графики, заранее прилетают на место событий. Так что скоро увидим, кто и как готов на самом деле.

— Главное, что за наших вы спокойны.

— Мы со своей стороны сделали все, что могли. За что большое спасибо Федерации шахмат России (ФШР) и Минспорта РФ, которое предоставляет нам базы для подготовки. Постарались максимально подготовить наших девушек. Понятно, что речь не про классику, а про быстрые шахматы и блиц. Но это титул ЧМ, и это дорогого стоит.

— В рейтинг-фаворитах две китаянки: Цзюй Вэньцзюнь (рапид) и Лэй Тинцзе (блиц).

— По мне, представительницы КНР более опасны в классику. Класс игры рукой у наших повыше, думаю, тут шахматные люди меня поймут. В быстрые и блиц нам попроще обыгрывать китаянок, но это не говорит о том, что их надо сбрасывать со счетов. Посмотрите, сколько у них чемпионок мира. Это невероятно. Плюс сейчас подросла плеяда молодых шахматисток из Индии. Так что конкуренция в любом случае высокая.

Еще не стоит забывать про акклиматизацию, которая имеет значение. Не зря говорят, что один час разницы можно компенсировать только за один день пребывания в новом месте. Так что джетлаг в том или ином виде будет почти у всех игроков, кроме местных. Американцам будет комфортно. Остальные, будем считать, что в равных условиях.

— Что думаете про потенциал Леи Гарифуллиной в Нью-Йорке?

— В блиц и быстрые она может удивить. Особенно в блиц, в котором становилась чемпионкой России. Очень быстро соображает, набралась опыта за последние несколько лет. Когда Лея чуть не вышла в турнир претенденток-2024 через «Большую швейцарку» — 2023, тогда о ней мало кто знал. Сейчас все внимательно на нее настраиваются.

Ян Непомнящий. Фото Федерация шахмат России

У мужчин конкуренция на порядок выше

— Обидно, что у мужчин не поехал Владислав Артемьев — большой мастер блица и рапида.

— Влад, безусловно, один из сильнейших игроков в мире в быстрые и в блиц. Его будет не хватать. Зато есть Непомнящий, Дубов, Грищук. Достойный состав. Есть кому бороться за медали. Но у мужчин конкуренция, конечно, на порядок выше. Это стоит признать. Особенно с учетом того, что будет много американцев, которые играют у себя дома. Это и Каруана, и не доехавшие в прошлом году до Самарканда Накамура, Со и Домингес. С ними будет очень тяжело. Даже Магнусу.

— Из топов не будет Гукеша и Дин Лижэня. Не приедет и здорово играющий в быстром контроле Владимир Федосеев.

— Парни решили взять паузу после матча в Сингапуре. Их можно понять.

— Карлсен вновь сделает золотой дубль?

— Карлсен — фаворит любого турнира, в котором принимает участие. Думаю, так будет еще долго. Ян может составить ему серьезную конкуренцию, учитывая его текущую форму. Особенно в рапид.

Вообще, повторюсь, наши парни способны на очень хороший результат. Может, и не выиграть, но в тройку могут попасть в любом разряде.