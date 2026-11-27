«Сто сорок лет такого не было». Болельщики требуют наказать невесту претендента на шахматную корону

Трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева вызывает смешанные чувства из-за своей поддержки Жавохира Синдарова.

У претендента на мировую шахматную корону Жавохира Синдарова мощная поддержка не только в родном Узбекистане, но и в соседнем Казахстане. Лидер женской сборной этой страны Бибисара Асаубаева отказалась от участия в престижном международном турнире и прилетела в Женеву, а ее мать записала трогательное видеообращение к будущему зятю. При этом на родине спортсменки не все в восторге от того, что она ставит интересы возлюбленного выше собственной карьеры, — особенно на фоне недавнего скандала с государственным финансированием ее подготовки. Хватает критиков и у самого Синдарова, чье необычное поведение во время партий с индийцем Гукешем Доммараджу уже стало поводом для мемов.

Цена поддержки

В минувшие выходные Бибисара могла пополнить свою коллекцию трофеев. В немецком Штутгарте восемь сильнейших шахматисток по итогам четырех отборочных этапов разыграли главный приз дебютного сезона серии WR Women's Chess Tour. Асаубаева завоевала путевку в гранд-финал еще в августе, победив в соревнованиях по рапиду во французском Сен-Тропе. Однако казахстанка отклонила приглашение организаторов турнира с призовым фондом 40 тысяч долларов. Ее место досталось украинке Марии Музычук, а победительницей серии в итоге стала россиянка Екатерина Лагно.

Бибисара тем временем осваивалась в Женеве, где вместе с Синдаровым посетила церемонию открытия чемпионского матча. Перед первой партией спортсменка опубликовала фотографию Жавохира за шахматной доской, сопроводив ее пожеланием удачи и эмодзи красного сердца. К группе поддержки претендента присоединилась и мать Асаубаевой Лиана Танжарикова.

— Ему двадцать лет. И он может стать чемпионом мира по шахматам. Это самый молодой матч за корону за всю историю шахмат. Сто сорок лет такого не было. Я помню, как он только начинал. А теперь за ним следит весь мир. Каждая партия — это часы тишины и огромное напряжение. Ему сейчас очень нужна наша поддержка. Жавохир, мы в тебя верим, — обратилась к Синдарову в соцсетях будущая теща.

В Казахстане решение Бибисары пропустить гранд-финал оказалось особенно щекотливой темой. Ведь в июне шахматистка записала видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, в котором пожаловалась на трехкратное сокращение зарплаты и нехватку средств на подготовку к международным соревнованиям. В частности, Асаубаева была вынуждена отправиться на Кипр без своих помощников.

— Я была единственной шахматисткой, которая не смогла привезти секундантов на столь важное событие. Я заняла на турнире второе место, — заявила в видеообращении Бибисара.

Министерству туризма и спорта Казахстана пришлось организовать брифинг и обнародовать суммы, выделяемые чемпионке. Как выяснилось, совокупное финансирование ее подготовки из различных источников в 2025 году составило около 160 миллионов тенге (примерно 28,6 миллиона рублей), а в 2026-м — уже 210 миллионов. Только по линии Фонда поддержки спорта и туризма в нынешнем сезоне спортсменке выделили 100 миллионов тенге.

Теперь критики Асаубаевой напоминают, что сначала шахматистка просила у государства денег на подготовку, а теперь отказалась от крупного международного турнира ради поддержки представителя другой страны. Горячие головы предлагают за это лишить спортсменку госфинансирования и выгнать из сборной. Причем Бибисара рискует оказаться под двойным давлением. Если в Казахстане ее могут упрекнуть в пренебрежении собственными спортивными интересами, то в случае поражения Жавохира наверняка найдутся и узбекистанские болельщики, готовые обвинить его невесту в том, что она отвлекала претендента от шахмат.

Бибисара Асаубаева. Фото Global Look Press

Казахстан боится потерять свою звезду

Асаубаева и Синдаров познакомились еще детьми на международных соревнованиях, а близко общаться начали в 2021 году. В апреле 2023-го Бибисара в ответ на вопрос подписчиков о наличии у нее молодого человека опубликовала фотографию с несколькими шахматистами, среди которых был и Жавохир. Тогда девушка с юмором отнеслась к попыткам поклонников выяснить подробности ее личной жизни.

Всерьез о романе двух гроссмейстеров заговорили весной этого года на Кипре, где оба участвовали в турнирах претендентов. В один из выходных Бибисара поделилась совместной фотографией из лифта, на которой Жавохир целует ее в лоб. Синдаров досрочно завоевал путевку на матч за мировую корону, а его избраннице для повторения успеха возлюбленного не хватило всего одного очка.

В сентябре на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде оба влюбленных вновь добились впечатляющих результатов: сборная Узбекистана завоевала золото, а женская команда Казахстана — серебро. Через несколько недель дедушка Жавохира, заместитель председателя Федерации шахмат Узбекистана Комил Синдаров, открыто заговорил о предстоящем бракосочетании внука.

— Свадьба будет. Мы ждем от этого очень многого, — заявил Комил Синдаров в подкасте узбекистанского журналиста Олимжона Усарова.

Теперь в Казахстане обсуждают, не лишится ли национальная сборная своей главной звезды после ее замужества. В свои 22 года Асаубаева уже трижды становилась чемпионкой мира по блицу (2021, 2022, 2025), дважды завоевывала серебряные медали шахматных олимпиад, а летом нынешнего года досрочно победила на престижном супертурнире Norway Chess в Осло. Прецедент смены спортивной принадлежности в ее карьере уже был: с 2016 по 2019 год Бибисара представляла Россию.

Дискуссия приобрела такой размах, что казахстанское издание Azattyq Ryhy обратилось за разъяснениями к представителю ФИДЕ. Федерация уточнила, что замужество и переезд в Узбекистан не помешают Асаубаевой выступать за родную страну при сохранении казахстанского гражданства.

Бибисаре не привыкать к скандалам. В 2017 году российский гроссмейстер и тренер Евгений Соложенкин обвинил 13-летнюю шахматистку в получении компьютерных подсказок. Разбирательство закончилось дисквалификацией самого наставника на 18 месяцев (половина срока — условно) за необоснованные обвинения и решением Московского городского суда в пользу спортсменки. А весной 2023-го Асаубаева публично обвинила в неспортивном поведении партнершу по сборной Казахстана Жансаю Абдумалик, покинувшую этап Гран-при в Нью-Дели из-за претензий к организаторам. Та в ответ припомнила соотечественнице прежние конфликты с коллегами.

Жавохир Синдаров. Фото Global Look Press

Синдаров удивил даже Полгар

Пока болельщики в Казахстане обсуждают будущее Асаубаевой, любителей шахмат во всем мире занимают необычные привычки ее избранника. Уже в первой партии чемпионского матча Жавохир неоднократно покидал стол, отправляясь в специально оборудованную комнату отдыха. Кадры, на которых претендент сидит с закрытыми глазами, породили шутки о том, что Синдаров умудряется спать даже во время борьбы за мировую корону.

Во второй партии узбекистанский гроссмейстер широко зевал и потягивался на глазах у соперника, а на очевидный, по мнению комментаторов, ход конем потратил более восьми минут. Поведение Жавохира озадачило даже участвовавшую в трансляции легендарную венгерскую шахматистку Юдит Полгар. На пресс-конференции претенденту пришлось отвечать на вопрос о том, достаточно ли времени он уделяет сну.

— Я не просто сплю — я думаю о ходах, но и стараюсь немного отдохнуть. В общем, я в порядке, — заявил Синдаров на пресс-конференции.

На защиту шахматиста встал пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд, которого в годы активных выступлений тоже одолевала зевота — причем иногда по дороге на соревнования.

— Я не думаю, что зевота связана только с недостатком сна, — заявил Ананд в беседе с The Indian Express, отметив, что этот непроизвольный дыхательный акт может быть просто реакцией организма на стресс.

Кстати, индийскому гроссмейстеру на чемпионских матчах тоже активно помогала супруга. В 2010 году из-за извержения исландского вулкана и отмены авиарейсов Ананд едва не опоздал на матч с болгарином Веселином Топаловым в Софию. Организационные хлопоты взяла на себя жена индийца Аруна, которая вместе с мужем провела 40 часов в дороге из Франкфурта до болгарской столицы, а затем присутствовала в зрительном зале во время каждой партии.

А вот российский претендент на мировую корону Сергей Карякин в 2016 году предпочел другой вариант. Его супруга Галия заранее прилетела в Нью-Йорк и выбрала гостиницу, где гроссмейстеру предстояло жить во время матча с Магнусом Карлсеном. Затем женщина вернулась в Москву к маленькому сыну и вновь отправилась в США только к окончанию противостояния.

Любопытно, что еще в 2024 году Синдаров и Асаубаева вместе наблюдали за чемпионским матчем Гукеша с китайцем Дин Лижэнем. Тогда Бибисара предсказала, что через два года именно Жавохир будет бороться за мировую корону. Тот лишь рассмеялся, посчитав, что ему еще слишком много предстоит работать для достижения такой цели. Теперь у Асаубаевой есть шанс стать невестой чемпиона мира по классическим шахматам, а впоследствии и самой завоевать этот титул.

— Возможно, следующий Турнир претендентов пройдет лучше. Конечно, я не хочу, чтобы Жавохир в нем участвовал, потому что он должен стать чемпионом мира, — заявила Бибисара в интервью YouTube-каналу Total Chess.

После трех ничьих на старте мужского чемпионского матча в Женеве пока счет равный — 1,5:1,5.