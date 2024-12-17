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«Важно было доказать себе, что могу хорошо играть решающие партии». Есипенко — о крутой победе в Катаре

Есипенко поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ по быстрым шахматам и блицу
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматист Андрей Есипенко
Андрей Есипенко.
Фото Global Look Press
Обошел Эригайси и Абдусатторова и в хорошем настроении отправляется на ЧМ в Нью-Йорк.

Одна из главных надежд российских шахмат Андрей Есипенко на прошлой неделе выиграл пока крупнейший турнир в своей карьере. 22-летний уроженец Новочеркасска победил на Qatar Masters-2024, с участием двух игроков из топ-10: четвертого номера рейтинга ФИДЕ Арджуна Эригайси из Индии и представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова (6). Всего в крупной «швейцарке» приняло участие 138 человек, и Есипенко стал единоличным победителем (7,5 очка). На финише ему удалось выиграть три партии подряд (у Ритвика Раджа, Салеха Салема и Шанта Саргсяна), а в последнем туре — устоять в важнейшей партии против Эригайси.

Благодаря этому успеху Андрей поднялся в live-рейтинге сразу на 14 позиций (стал 31-м) и приблизился к важной отметке 2700 (2698,5). В интервью «СЭ» Есипенко поделился эмоциями от поездки в Доху, а также рассказал, какой результат будет считать удачным на чемпионате мира по рапиду и блицу, который стартует в Нью-Йорке 26 декабря.

 
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Понимал, что последняя партия была очень важна для Эригайси

— Qatar Masters сложился для вас сверхудачно. Довольны собой?

— В принципе все прошло удачно. Никогда не выигрывал таких крупных «швейцарок», поэтому могу только порадоваться. Начало было хорошим, а вот в середине турнира было несколько непростых позиций. Удалось их спасти. А после выходного дня выиграл три важные партии. И даже больше доволен не победами в них, а качеством игры. Играл на том уровне, который от себя жду всегда.

— Особенно важным турнир в Катаре был для распределения мест в FIDE Circuit, в котором разыгрывается одна из путевок на турнир претендентов 2026 года. При победе Арджун Эригайси на один балл обходил Фабиано Каруану и становился лидером за несколько недель до подведения итогов, но в итоге индийский шахматист сумел лишь приблизиться, но не догнать Каруану. Теперь все решится на ЧМ в Нью-Йорке. Получается, что вы помогли Фаби.

— Понимал, что последняя партия была очень важна для Эригайси. Он играл на победу, у меня черный цвет. Еще момент: последние партии на крупных турнирах у меня не очень удачно складывались. Проиграл Анишу Гири в «большой швейцарке»-2023 (ничья почти гарантировала Андрею выход на турнир претендентов-2024. — Прим. «СЭ»), затем на «Аэрофлот опен»-2024 уступил Амину Табатабаи и Владу Артемьеву на тай-брейке суперфинала-2024. Не знаю, это напряжение или просто усталость в концовках. Так что мне было очень важно в психологическом плане провести партию с Арджуном. В один момент сыграл неточно, а затем партия складывалось прекрасно.

— Болезненно воспринимали те поражения?

— Не катастрофа. Все-таки был в призах, прибавлял рейтинг. Но хотелось уже что-то выиграть. Доказать себе, что могу хорошо играть решающие партии.

— Важно, что почти вернулся в элитный клуб 2700 (в марте 2022-го было 2723)?

— Не так важно. А вот что выиграл турнир — приятно.

Шахматист Андрей Есипенко
Фото Global Look Press

Если попаду в десятку в Нью-Йорке, то покажу, что умею играть в быстром контроле

— Можно сказать, что вы сейчас в хорошей форме?

— В классику — да. Последние турниры, которые играю с классическим контролем, складываются для меня удачно. Последний раз проиграл в мае на опене в Шардже. Там был вообще полный провал, сильно понизил рейтинг. После поездки в ОАЭ не проигрываю больше 30 партий.

В блиц и быстрые шахматы, конечно, хотелось бы улучшить свои результаты. Чемпионаты мира с быстрым контролем у меня откровенно не получаются, своим недавним выступлением на чемпионате России (по рапиду и блицу) недоволен. В воскресенье, 15 декабря, тоже сыграл слабо (разговор состоялся после Новогоднего фестиваля в Центральном доме шахматиста в Москве, где победу одержал Александр Грищук. — Прим. «СЭ»).

Возможно, сказалось то, что буквально позавчера прилетел из Катара. Был один день, чтобы прийти в себя. Видимо, надо больше времени уделять отдыху. Возможно, и нет. Просто неудачно играю в блиц, и это надо принять.

 
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— Если попадете в десятку в рапид или блиц на ЧМ в США, это будет хороший результат?

— Для меня — да. Потому что пока, как и сказал выше, мои результаты [в рапид и блиц] оставляют желать лучшего. Если попаду в десятку, то покажу, что умею играть в быстром контроле.

— Заранее прилетите в Нью-Йорк?

— Нет. Вылетаю 23-го, а 24-го буду на месте. Так что почти не будет времени на акклиматизацию. Это минус, но попробую быстро адаптироваться к новому часовому поясу.

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