«Это был акцентированный удар». Гроссмейстер исключен из чемпионата США за дебош

В деле Кристофера Ю разбирается полиция.

В этот раз не читерский скандал, но ситуация не менее странная. В центре событий оказался 17-летний талантливый гроссмейстер Кристофер Ю, которого обвинили в серьезных нарушениях правил шахматного клуба Сент-Луиса. После партии чемпионата США-2024, сыгранной 16 октября, Кристофер смял свой бланк и стремительно выбежал из зала, по пути ударив видеографа сзади. Главный судья немедленно дисквалифицировал гроссмейстера, аннулировав его партии, сыгранные в стартовых пяти турах. В дело даже вмешалась полиция.

Запрет на посещение

В 2023 году Ханс Ниманн был дисквалифицирован шахматным клубом Сент-Луиса после того, как разнес свой гостиничный номер из-за поражения в одной из партий. Шахматист сломал пульт от телевизора, лампу и гладильную доску в гостиничном номере, а также разбил картину, стекло от которой повредило диван. «Согласен, что это недопустимо, но я заплатил штраф. Много раз извинялся перед клубом и отелем. Они приняли эти извинения, и я думал, что эта история осталась позади. Однако я перестал получать приглашения», — жаловался Ханс.

Ханса разбанили совсем недавно, и в этом году он пока ничего подобного не делал. Зато у него нашелся преемник — Кристофер Ю. После того как в среду, 16 октября, Кристофер ударил видеографа (сразу после обидного поражения от рейтинг-фаворита Фабиано Каруана), шахматный клуб Сент-Луиса действовал незамедлительно. Пострадавшему была оказана помощь и вызвана полиция. «Главный судья Крис Берд исключил Ю из турнира из-за грубых нарушений кодекса поведения и политики безопасной игры в США. Кристофер нанес акцентированный удар. Делом занимается полиция. Мы серьезно относимся к поведению игроков и не терпим нарушений наших стандартов», — говорится в официальном сообщении местной шахматной федерации.

Шахматный клуб Сент-Луиса полностью поддержал это решение и наложил запрет на посещение клуба для Ю. «Мы оперативно отреагировали на эту ситуацию, обеспечив уважительную и безопасную среду для всех участников турнира. Результаты Ю в первом-пятом турах будут аннулированы, турнирное положение будет скорректировано соответствующим образом. Игроки, которые должны были сыграть с Ю в оставшихся турах, получат освобождение от партии, предоставляющее им дополнительный день отдыха...» — говорится в заявлении.

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Пять из пяти

Отметим, что Ю считается одним из главных талантов страны. Гроссмейстером он стал в ноябре 2021 года, в возрасте 15 лет. В июле 2022-го он выиграл юношеский чемпионат США и получил приглашение в главный национальный старт года. На US Masters Chess Championship-2022 он одержал сенсационную победу над Уэсли Со черными фигурами, в итоге заняв 12-е место из 14. На следующий год Кристофер не смог отобраться на национальное первенство, однако это не помешало ему серьезно повысить рейтинг. В этом году он дебютировал в топ-200.

Теперь перспективы юниора туманны. Дело может закончиться длительной дисквалификацией. Что касается чемпионата США, то там после пяти туров лидерство делят Фабиано Каруана, Ханс Ниманн и Эвондер Лян, набравшие по три очка. Последний стал пока главным открытием турнира, обыграв Абхиманью Мишру и Ниманна, а также сыграв вничью с Со. В женском турнире неудержима Карисса Йип, одержавшая пятую победу в пяти партиях.