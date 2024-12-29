Журова отметила, что ситуация в мире никак не влияет на результаты российских шахматистов

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что победа Володара Мурзина на чемпионате мира по рапиду показала лидерство шахматной школы России.

«В шахматах у нас прекрасная школа, почти не влияет ситуация в мире. Мы являемся лидерами в мире. У нас подготовка идет с самого детства, закладываются основные базисы. Во многих семьях у нас играют и имеют навыки игры в шахматы. Не думаю, что в мире много таких стран, где это распространено. А у нас это идет уже с самого детства», — приводит слова Журовой ТАСС.

18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место занял другой представитель России — Александр Грищук. Третьим стал еще один россиянин — Ян Непомнящий (оба набрали по 9,5 очка). В женском турнире третье место заняла российская шахматистка Екатерина Лагно.