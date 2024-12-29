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Жуков согласился с дисквалификацией Карлсена из-за дресс-кода на чемпионате мира по рапиду

Даниил Аршавский
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Вице-президент Федерации шахмат России, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал дисквалификацию норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена с чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке.

28 декабря 34-летний шахматист был отстранен от участия в первенстве, так как пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться после штрафа. Карлсен также снялся с участия в чемпионате мира по блицу.

«Карлсен — своеобразный человек, всегда ведет себя экстравагантно. Магнус, конечно, не прав, поставил себя выше остальных. Он поступил неправильно. Правила соревнований известны давно и всем, их должны соблюдать все, включая Карлсена. Не понимаю, зачем он начал спорить», — цитирует Жукова «ВсеПроСпорт».

ФИДЕ также оштрафовала Яна Непомнящего на 200 долларов за приход на турнир в спортивной обуви, которую он позже сменил и был допущен до участия.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Шахматы
Александр Жуков
Магнус Карлсен
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