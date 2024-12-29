Жуков считает, что Мурзин сможет стать чемпионом мира по шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал победу Володара Мурзина на чемпионате мира по рапиду.

18-летний шахматист сыграл вничью с Кареном Григоряном из Армении и занял 1-е место с 10 очками, опередив еще двух россиян, Александра Грищука и Яна Непомнящего, расположившихся на 2-й и 3-й строчках.

«У Володара Мурзина большие перспективы, думаю, может стать и чемпионом мира по классическим шахматам. Гукеш смог стать чемпионом мира в 18 лет, а почему Володар не сможет? Сможет, конечно», — цитирует Жукова «ВсеПроСпорт».

Мурзин — третий российский чемпион мира по быстрым шахматам с момента начала проведения официального турнира с 2012 году.