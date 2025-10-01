Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде

Почетный президент ОКР, вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков отметил в комментарии «СЭ», что политика ФИДЕ заметно отличается от политики других международных федераций.

Напомним, что женская сборная России сыграет на командном ЧМ-2025 в Линаресе в ноябре.

«Это очень здорово. Я надеюсь, что и мужская сборная тоже вернется на международные командные турниры. Прежде всего речь про Всемирную шахматную олимпиаду. Юниоры сейчас играли на Олимпиаде в Колумбии и выиграли. В шахматах ситуация лучше, чем в других видах спорта», — сказал Жуков.

Всемирная шахматная олимпиада-2026 пройдет в Самарканде в сентябре.