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Жуков — о победе Гукеша: «Уровень матча на первенство мира был не очень высоким»

Сергей Разин
корреспондент
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Заместитель председателя Госдумы, мастер спорта по шахматам Александр Жуков поделился мнением о матче за шахматную корону между китайцем Дин Лижэнем и Доммараджу Гукешем из Индии.

«Конечно, был грубый «зевок». Что сказать, уровень матча на первенство мира был вообще не очень высоким. Но Гукеш изначально считался фаворитом, в то время как Дин Лижэнь долго не выступал и был не в очень хорошей форме, поэтому выступил даже выше своих возможностей», — приводит слова Жукова ТАСС.

Гукеш Доммараджу одержал победу черными фигурами в решающей 14-й партии матча за титул чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем и возрасте 18 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат.

Источник: ТАСС
Александр Жуков
Гукеш Доммараджу
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