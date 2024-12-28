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28 декабря, 23:30

За три тура до конца ЧМ по рапиду в лидерах трое россиян

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Россияне Володар Мурзин и Александр Грищук стали лидерами турнирной таблицы ЧМ-2024 по рапиду после десяти туров.

Мурзин обыграл Яна Кшиштофа-Дуду из Польши, а Грищук победил индийца Арджуна Эригайси. Оба набрали по 8 очков.

Также победу одержал Ян Непомнящий, черным фигурами переигравший Жавохира Синдарова из Узбекистана. У сильнейшего российского гроссмейстера последних лет 7,5 очков и чистое третье место.

По 7 очков набрали сразу 15 шахматистов, включая Даниила Дубова и Андрея Есипенко.

Шахматы
Александр Грищук
Ян Непомнящий
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