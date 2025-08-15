Юношеская сборная России по шахматам направилась на Олимпиаду до 16 лет

С 8 по 12 августа в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве проходил учебно-тренировочный сбор юношеской сборной России перед Всемирной шахматной Олимпиадой до 16 лет, которая пройдет в Барранкилье (Колумбия) с 16 по 23 августа.

После длительного перерыва на Олимпиаде до 16 сыграет российская команда в сильнейшем за всю историю соревнований составе. За сборную выступят самые титулованные юные спортсмены страны — гроссмейстеры Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Капитан — гроссмейстер Евгений Томашевский, тренер — гроссмейстер Александр Рязанцев.

Помимо спортивной подготовки, во время сборов во вторник 12 августа юные спортсмены с родителями и тренерами посетили экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы.

Позднее в этот день команда в полном составе приехала в Центральный дом шахматиста имени М. М. Ботвинника, где встретилась с многократным чемпионом мира, депутатом Государственной думы РФ Анатолием Карповым. Великий шахматист рассказал спортсменам о том, как сам в свое время ездил на соревнования в Южной Америке, о том, как выполнил гроссмейстерскую норму на турнире в Венесуэле и стал самым молодым на тот момент гроссмейстером в мире. Анатолий Евгеньевич также пожелал всем удачи на Олимпиаде до 16 лет.

В ночь с 13 на 14 августа команда отправилась в Колумбию.

Первый тур состоится в 00:00 МСК 18 августа. Для участия в соревновании зарегистрировано 89 сборных из 45 стран. Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе.

Главными соперниками россиян станут сборные Узбекистана, Казахстана, Китая, Италии, Индии.

До этого юношеская сборная России выигрывала Олимпиаду до 16 восемь раз (в 1993, 1994, 1997, 2000, 2009, 2011, 2012, 2017 годах).

Пресс-служба ФШР