Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

15 августа, 10:00

Юношеская сборная России по шахматам направилась на Олимпиаду до 16 лет

С 8 по 12 августа в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника в Москве проходил учебно-тренировочный сбор юношеской сборной России перед Всемирной шахматной Олимпиадой до 16 лет, которая пройдет в Барранкилье (Колумбия) с 16 по 23 августа.

После длительного перерыва на Олимпиаде до 16 сыграет российская команда в сильнейшем за всю историю соревнований составе. За сборную выступят самые титулованные юные спортсмены страны — гроссмейстеры Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Капитан — гроссмейстер Евгений Томашевский, тренер — гроссмейстер Александр Рязанцев.

Помимо спортивной подготовки, во время сборов во вторник 12 августа юные спортсмены с родителями и тренерами посетили экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы.

Позднее в этот день команда в полном составе приехала в Центральный дом шахматиста имени М. М. Ботвинника, где встретилась с многократным чемпионом мира, депутатом Государственной думы РФ Анатолием Карповым. Великий шахматист рассказал спортсменам о том, как сам в свое время ездил на соревнования в Южной Америке, о том, как выполнил гроссмейстерскую норму на турнире в Венесуэле и стал самым молодым на тот момент гроссмейстером в мире. Анатолий Евгеньевич также пожелал всем удачи на Олимпиаде до 16 лет.

В ночь с 13 на 14 августа команда отправилась в Колумбию.

Первый тур состоится в 00:00 МСК 18 августа. Для участия в соревновании зарегистрировано 89 сборных из 45 стран. Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе.

Главными соперниками россиян станут сборные Узбекистана, Казахстана, Китая, Италии, Индии.

До этого юношеская сборная России выигрывала Олимпиаду до 16 восемь раз (в 1993, 1994, 1997, 2000, 2009, 2011, 2012, 2017 годах).

Пресс-служба ФШР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Читайте также
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шахматисты приняли участие в спортивном шествии в честь Дня физкультурника на ВДНХ

10-летняя Сиванандан стала самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости