Яновский: «У Непомнящего есть уверенность, он играл черными на победу. Ничего страшного не случилось»

Российский гроссмейстер Сергей Яновский поделился мнением о шестой партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

«Ян боролся очень достойно. Играл чёрными на победу, рисковал. Борьба идёт, у него есть уверенность. Конечно, позиция сил изменилась, но убеждён, что в этом матче всё ещё впереди. Хоть он и не смог выиграть ни одной партии, он показывает достойную игру. В следующих партиях нужно играть по позиции, просто оказывать давление. Ничего страшного не произошло. Семь часов за доской могут сказаться на следующих партиях. Нужно выспаться получше и забыть о неприятных событиях», — приводит «Чемпионат» слова Яновского.

Карлсен победил Непомнящего в 6-й партии матча на первенство мира в Дубае. В игре, которая продлилась 7 часов 48 минут, российский игрок сдался после 136 хода. Шахматистам остается сыграть в матче 8 партий. Следующая игра пройдет сегодня, 4 декабря.