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Яновский считает, что Дин Лижэнь осторожно играет в матче за мировую шахматную корону

Диана Андрющенко
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Главный тренер сборных России по шахматам Сергей Яновский считает, что чемпион мира китаец Дин Лижэнь пытается играть осторожно и с большим запасом прочности против победителя турнира претендентов индийца Доммараджу Гукеша в матче за мировую шахматную корону.

«Матч пока проходит очень необычно, трудно вспомнить какие-то аналоги, в которых игра напоминала бы нечто подобное. Пока чемпион Дин Лижэнь достаточно успешно справляется с дебютами, в двух партиях он удачно на ход королевской пешки e4 применил французскую защиту, одну из них он реализовал и победил. Надо сказать, что в целом ряде партий у него возникали благоприятные позиции, но он явно экономит силы и при первой же возможности сворачивает игру к ничьей. В третьей партии он грубо для шахматиста такого высокого уровня ошибся в расчетах и проиграл», — цитирует Яновского ТАСС.

По его словам, пока идет достаточно своеобразная борьба, в которой чемпион старается сыграть максимально осторожно.

«Он даже не пытается реализовать получаемое небольшое преимущество, старается действовать с большим запасом прочности и не проиграть. Чувствуется, что претендент, которого считали явным фаворитом, пока не может справиться с психологическим давлением и не показывает той игры, что была на недавней Всемирной шахматной олимпиаде или турнире претендентов, где он стал победителем», — добавил Яновский.

По итогам первых шести партий счет в матче 3-3. Седьмая партия пройдет 3 декабря и начнется в 12.00 мск.

Источник: ТАСС
Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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