Ян Непомнящий задал вопрос знатокам «Что? Где? Когда?» про Большунова и выиграл 90 тысяч рублей

Российский шахматист Ян Непомнящий задал вопрос знатокам из телепередачи «Что? Где? Когда?».

Вопрос 31-летнего гроссмейстера звучал так: «Александр Большунов летом использует необычный способ отработки техники лыжного хода. Для этого ему нужен микроавтобус с открытой задней дверью. Вопрос: а что установлено внутри?».

Знатокам не удалось дать правильный ответ. Внутри микроавтобуса на задней двери установлено зеркало, чтобы олимпийский призер по лыжным гонкам мог отслеживать свою технику движения. Благодпря победе Непомнящий заработал 90 тысяч рублей.

Ранее Непомнящий в восьмой партии матча за мировую шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Карлсен ведет со счетом 5:3.