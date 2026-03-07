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Ян Непомнящий: «В классическом контроле мне более важно окончательно реализоваться как шахматисту»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Сильнейший российский шахматист, чемпион мира по блицу 2024 года Ян Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к «новой классике». Завершившийся в Москве «Аэрофлот Опен-2026» проводился с прогрессивным контролем — идеей мецената Олега Скворцова, ныне «узаконенной» ФИДЕ (60 минут + 30 секунд).

«Мне этот контроль всегда был интересен. До этого уже играл турниры по «новой классике», которые проводил Олег Скворцов. Такой полурапидный формат. За этим тоже будущее, но у нас много разных будущих на выбор (улыбается). Повторюсь, для меня это было бы благоприятно. Тут напрашивается сравнение с турниром в Самарканде («Большая швейцарка» — 2025), где в совокупности за два последних тура я провел за доской 14 часов. Пытался выжать воду из камня. Если сравнивать с футболом, то по xG (expected goals) у меня было 0,4 голевых момента. В итоге две ничьи, но не то чтобы были варианты выиграть. Когда в запасе у шахматистов много времени, то игра в целом становится скучнее для зрителей, меньше допускается ошибок.

Но при этом мне нравится классический контроль и мне в нем более важно окончательно реализоваться как шахматисту. Постараться еще раз отобраться на турнир претендентов и по возможности выиграть матч».

В 2021 году Непомнящий уступил матч за шахматную корону Магнусу Карлсену, в 2023 году — Дин Лижэню в Астане.

Ян&nbsp;Непомнящий.«Пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира». Интервью Яна Непомнящего

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Ян Непомнящий
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