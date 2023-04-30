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Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону

Мария Гусева
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Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

Шахматисты не смогли выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7), противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью. Непомнящий в четвертой партии белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу. Лижэнь выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.

30-летний китаец стал 17-м чемпионом мира. Лижэнь забрал титул у норвежца Магнуса Карлсена, после отказа которого он получил право на участие в матче за шахматную корону. Карлсен летом прошлого года принял решение не защищать свое звание, которым он владел с 2013 года.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам приняла Астана (Казахстан). Общий призовой фонд составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 миллиона евро, Непомнящий — 900 тысяч.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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