Непомнящий назвал самого сложного соперника на турнире претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, с кем из соперников на турнире претендентов была самая тяжелая партия. 3 июля гроссмейстер досрочно одержал победу на соревнованиях.

«На самом деле, не было ни одного простого тура, — сказал Непомнящий в интервью для Chess.comRU. — Самые трудные партии, когда играешь с сильным конкурентом, который белыми фигурами пытается обыграть, догнать. В меньшей степени партия с Хикару (Накамура), хотя там была очень тяжелая позиция. В большей степени партия с Фабиано (Каруана), поскольку у него была интересная заготовка. Там пришлось очень тяжело с доской работать, все закончилось хорошо, но могло закончиться иначе».

31-летний Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с Карлсеном.