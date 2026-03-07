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Непомнящий о рейтинговых целях: «Хотелось бы иметь 2800»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Сильнейший российский шахматист, чемпион мира по блицу 2024 года Ян Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что летом намерен сыграть много открытых турниров.

— Вы в пятый раз выиграли «Аэрофлот Опен». Можно сказать, что это ваш турнир? Как, например, говорили про Владимира Крамника и Дортмунд?

— Я бы так не сказал. Да, последних два турнира я выиграл, но также бывали и московские опены, где мне не удавалось показать положительный результат. Понятно, что приятно побеждать на сильных швейцарках. Хотя ложка дегтя тоже есть. Последняя партия [с Мухаммадзохидом Суяровым] меня расстроила. В большей степени хотел побороться за рейтинг, но шансы, которые мне подворачивались, я не использовал (за турнир Ян прибавил 5,7 пункта рейтинга, а перед последним туром имел 8,1. — Прим. Т.Г.).

— Хотелось бы вернуться в этом году к рейтингу 2750+?

— Хочу иметь 2800, но это непросто. Во-первых, надо играть хорошо, что самое сложное. Во-вторых, надо найти турниры, где можно выступать. В России это только один турнир с хорошим составом — «Аэрофлот Опен». Возможно, будет проводиться круговик в Ханты-Мансийске.

— В этом году он состоится в апреле.

— Меня туда не звали. Но на апрель, по идее, уже есть какие-то планы. Сыграю Grenke Chess Open-2026. По датам он совпадает с турниром претендентов, и тут мне повезло. Летом, видимо, буду играть все опены подряд, чтобы по возможности поднимать рейтинг. На круговые турниры приглашений нет.

Ян&nbsp;Непомнящий.«Пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира». Интервью Яна Непомнящего

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Ян Непомнящий
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