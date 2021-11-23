В Дубае (ОАЭ) во время всемирной выставки «Экспо» — 2020 с 24 ноября по 16 декабря российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Изначально 31-летний Непомнящий и 30-летний Карлсен должны были сыграть в декабре 2020-го, но матч перенесли из-за пандемии коронавируса.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча Непомнящий — Карлсен. Видеотрансляция игры будет доступна на сайте chess.com/tv.

Ян Непомнящий является чемпионом Европы-2010, двукратным чемпионом России (2010, 2020), двукратным победителем командного ЧМ (2013, 2019).

Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира. Звание лучшего игрока в мире он получил в 2013 году, когда оказался сильнее представителя Индии Вишванатана Ананда.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен